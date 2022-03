E’ una buona notizia quella annunciata questa sera dagli eletti in consiglio regionale dei due partiti di opposizione in consiglio regionale, PD e M5S, ovvero la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti di Bardi.

Una buona notizia perchè, nel pantano in cui è finita la maggioranza che ha vinto le ultime elezioni regionali dopo il varo del Bardi bis e con la frantumazione che ne è seguita, occorre una rapida “operazione chiarezza”.

C’è ancora la vecchia maggioranza di centro destra in via Verrastro? E se non c’è più, ci sono altri consiglieri eletti all’opposizione che intendono sostituire Fratelli d’Italia nel sostegno a Bardi, formando una nuova maggioranza? E se nessuno vorrà fare da rimpiazzo delle truppe che hanno abbandonato il generale, non è meglio andare subito al voto?

E’ evidente che la situazione drammatica che viviamo non consente un vivacchiare, giusto per mantenere le poltrone fino alla fine della consiliatura (anche se alla fine è prevedibile – e vorremmo sbagliare- che questa esigenza prevarrà su tutto).

Va dunque apprezzata la scelta limpida fatta dai consiglieri regionali del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle Roberto Cifarelli, Marcello Pittella, Gianni Leggieri, Carmela Carlucci e Gianni Perrino nell’annunciare che:

“E’ stata depositata questa mattina la mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell’art. 53 dello Statuto”.

“L’avvicendamento all’interno del Governo regionale – è scritto nella mozione – è la conseguenza di una crisi politica tra le forze di maggioranza che ha causato l’inevitabile paralisi amministrativa nonché il fermo dei lavori del Consiglio e delle stesse Commissioni consiliari permanenti.

Il difficile periodo che attraversa il nostro Paese, con le preoccupanti ripercussioni sulla vita e sui redditi delle famiglie e delle imprese lucane, non consente di proseguire l’attività in Consiglio Regionale in un clima di perenne incertezza; la società lucana e le sue componenti sociali, culturali ed economiche non possono permettersi la precarietà di un governo regionale, ancor di più in una fase di crisi economica e sociale.

Le comunicazioni del Presidente della Giunta regionale nella seduta del Consiglio del 15 marzo u.s., non hanno risolto i motivi della profonda crisi in cui versa la maggioranza di governo regionale, nonché l’indeterminatezza del punto di caduta politico relativo alla tenuta della maggioranza medesima.

Gli interventi critici e le relative defezioni di una parte della stessa maggioranza avallano i timori di un persistente scenario di instabilità politica, mentre, al contrario, la delicatezza del momento storico richiede forte stabilità e coesione politica.

Per queste ragioni, concludono i Consiglieri del PD e del M5S, riteniamo che non sussistano più le condizioni per il prosieguo della legislatura in quanto, a seguito dell’azzeramento della Giunta e della conseguente ricomposizione, ne sono venuti meno i presupposti politici e numerici”.