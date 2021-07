Gruppo pentastellato di Matera in consiglio comunale compatto con il sindaco Domenico Bennardi ma “situazione sotto osservazione”. Due concetti, riportati nel comunicato che segue. che non ha bisogno di commenti, dopo il voto spacca maggioranza della seduta consigliare di venerdì 16 luglio, che ha messo a nudo un problema di tenuta ( i numeri non sono un opinione aldilà della sostanziale compattezza) della maggioranza sulla questione dei concorsi. E del resto quando non c’è intesa, emergono dissapori alla vigilia- senza raggiungere una intesa- è meglio farsi i conti in tasca e chiedersi cosa si può fare per rimediare e se si sono impostate le cose nella giusta maniera. In seconda convocazione non ci saranno problemi. Ma resta un problema di metodo, di esperienza, di volontà e di buon senso – dentro e fuori il consiglio comunale che va affrontato. A volte, se ci sono coordinamento e confronto prima di andare in consiglio, è bene fare un passo indietro ( da ambo le parti) per farne due avanti. Una vecchia massima. Tocca al sindaco e ai referenti di movimenti e partiti, se ne hanno volontà e capacità ricucire- se possibile-un tessuto che continua a lacerarsi. Servono concretezza , credibilità, preparazione per superare crisi (piaccia o no è il termine giusto) latenti o palesi. E’ capitato ad altre coalizioni in altre stagioni della politica delle quali abbiamo memoria ed è normale che si vada a a una verifica su quello che non va, può essere riparato o rottamato per andare avanti. Qualcuno nella maggioranza M5S, Volt, Verdi, Psi, Matera 3.0, potrebbe essere invitato o costretto a passare la mano, per far posto ad altri. Ma prima servono chiarimenti e più di qualche ” mea culpa”. Altrimenti si finisce fuori strada e il rapporto con i cittadini, che vivono nel reale e poco nell’evanescente digitale, si incrina e apre allo scontato qualunquismo nel solco del ” Siamo caduti dalla padella alla brace ” o ” sono tutti uguali”. Matera, piuttosto, ha bisogno di fatti,trasparenza e di tanta competenza.



IL M5S MATERA COMPATTO CON IL SINDACO BENNARDI

Un passaggio importante ma non fondamentale quello che si è¨ consumato nel Consiglio Comunale di ieri. Un momento in cui la compattezza del gruppo Consigliare del Movimento 5 Stelle ha puntellato con forza il percorso programmatico dell’ Amministrazione guidata da Domenico Bennardi.

Si è trattato di una settimana di intensi colloqui ad ogni livello e con ogni forza politica nel tentativo di giungere ad una mediazione ampiamente condivisa. Purtroppo si è dovuto prendere atto della mancanza di volontà , di una parte interna alla maggioranza, di discutere e condividere le scelte tenendo conto dell’emergenza in cui desta la macchina organizzativa del Comune di Matera.

La linea scelta da Domenico Bennardi non è mai stata in discussione, per i consiglieri e gli Assessori del Movimento 5 Stelle, posizione più volte ribadita in incontri tra i capigruppo e tra tutti i consiglieri di maggioranza. Scelta condivisa anche da alcune forze di opposizione che responsabilmente hanno deciso di perseguire gli obiettivi di efficienza ed efficacia che nei prossimi mesi saranno riscontrabili negli uffici comunali.



Per il Movimento 5 Stelle di Matera indubbiamente lo scenario della maggioranza è¨ sotto osservazione, partendo dal dato fondamentale che nel Consiglio Comunale scorso i numeri del gruppo hanno dimostrato una sostanziale compattezza .

#iononsonoinvendita è l’hashtag che circola con maggiore insistenza nelle chat degli attivisti e dei portavoce del Movimento che avranno sicuramente modo di rilanciare l’ azione di Domenico Bennardi nel Consiglio Comunale previsto per lunedi 19, che per la prima volta dopo nove mesi di governo cittadino sarà in seconda convocazione, e soprattutto nel Convegno dal titolo “PNRR Le infrastrutture del Mezzogiorno occasione per la Cooperazione Internazionale è previsto per venerdi¬ 23 luglio presso l”Hotel del Campo.

Amministrare la Città di Matera con libertà , trasparenza, competenza e qualità ¨ la mission che il Movimento 5 Stelle si è¨ dato sin dalla scelta dei partner per la coalizione da costruire intorno a Bennardi. La Città ha scelto e non sarà certo una votazione in consiglio comunale a compromettere il percorso di cambiamento e rigenerazione sociale messo in atto. L’ azione di ascolto e mediazione tra i gruppi, e se necessario con i singoli consiglieri, consegnerà al Sindaco una maggioranza ancora più compatta pronta a sottoscrivere nuovamente gli obiettivi programmatici che durante tutto il mandato contribuiranno a fare di Matera un punto di riferimento per il Mezzogiorno d’ Italia e d’ Europa nel delicatissimo momento di ripresa e resilienza che stiamo per affrontare.