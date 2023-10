M5S ci prova con una legge a compensare tutti con la “Superzonanergetica” speciale

La proposta è valida, convincente e che abbia un iter positivo, se serve a garantire ristori a cittadini e territori penalizzati dal consumo di mare o di suolo su attività estrattive o di raffinazione, e a obbligare il cartello delle società energetiche a pagare almeno il 25 per cento sugli extraprofitti, per finanziare un fondo di solidarietà, da destinare a ricerca, turismo e agroalimentare. L’annuncio è venuto a Matera, che sta muovendo i primi passi su comunità energetiche e zona franca energetica e che attende, in generale, dalla riforma della Zes unica, ritorni concrete sul territorio. Un passo alla volta. Nel frattempo il gruppo al Senato del Movimento cinque stelle presenterà nei prossimi giorni una proposta di legge per compensare cittadini e imprese di territori, che ospitano attività estrattive senza avere in cambio alcun ristoro . Lo ha annunciato il senatore Mario Turco, componente della commissione Finanze, nel corso del convegno promosso dall’ Amministrazione comunale sul tema ” Zona franca energetica. La grande sfida della Basilicata” che ha visto la partecipazione di amministratori e esperti del settore.



” Chiederemo -ha detto il senatore Mario Turco- la istituzione di una superzona energetica speciale per quei territori che sacrificano suolo e mare a favore dell’ estrazione di idrocarburi e di raffinazione , con vincoli di scopo che leghiamo alle accise prodotte destinando questo ristoro a questa supercomunità energetica , in modo tale da far arrivare vantaggi concreti ai cittadini e alle imprese che si insediano nel Mezzogiorno .In questo modo -ha proseguito- andiamo da una parte a combattere la desertificazione demografica e dall’altra ci prefiggiamo di combattere la desertificazione imprenditoriale , perchè attraverso le comunità energetiche che favoriamo, potremo avvantaggiare le imprese che si insediano al Sud . E,inoltre, nell’ambito di questa proposta -ha concluso-andremo a regolamentare le norme sugli extraprofitti delle imprese energetiche con destinazione di scopo, di questo contributo di solidarietà, a favore della ricerca dell’agroalimentare e del turismo”.



Senz’altro una proposta concreta e costruttiva, dopo i tentativi goffi e inconcludenti di tassare gli extraprofitti durante il governo guidato da Mario Draghi e sulle banche dell’attuale esecutivo presieduto da Giorgia Meloni. Nelle casse dello Stato solo gli spiccioli….tassazioni fantasma per dirla con il senatore Turco, che è stato invitato insieme all’on. Arnaldo Lomuti (un errore di battitura nel nome sul manifesto) dal sindaco Domenico Bennardi, a portare in Parlamento tutte le istanze in materia energetica. Presa attaccata.. per stare in tema con i contributi venuti dal tavolo con gli interventi degli assessori alla transazione energetica Angelo Cotugno, alle attività produttive Lucia Gaudiano e alla Zes del Comune di Matera Angela Mazzone e del professor Aldo Berlinguer, ordinario di diritto privato all’Università di Cagliari, già assessore all’ambiente della Regione Basilicata che si impegno per una zona energetica lucana. Progetto e disegno rimasti al palo. Ora i tempi sono maturi per ritornare sull’argomento anche perchè c’è una Zes unica, che ha superato quelle comprensoriali che per noi riguarda in primis quella che fa riferimento a Taranto guidata dal commissario Floriana Gallucci.



E quest’ultima è stata invitata al tavolo per fare il punto sulla situazione. Tanta carne al fuoco, come si suol dire, che finirà nella Zes unica speciale, ma ”tempo al tempo”. Finora 500 contatti, dopo la riforma, con realtà di diversa dimensione. Il tavolo di lavoro con forze produttive e sindacali ha dato buoni frutti ed è diventato un esempio di buone pratiche che ha fatto scuola. Ci sono delle scadenze e la Regione Basilicata confermerà a Ferrandina la zona doganale, che si rapporterà con l’area portuale di Taranto, e quest’ultima con l’area aeroportuale di Grottaglie dove è in corso l’investo della Conad. C’è poi la questione della occupazione, con la richiesta di figure professionali specifiche da formare, guardando anche alle ”sacche” di maestranze escluse dai cicli produttivi o dall’offerta dei giovani diplomati e laureati. Una bella scommessa. Si rischia di arrivare in ritardo,a causa del vecchio problema tra offerta e domanda del lavoro e di una formazione che andrebbe monitorata e cambiata. Ma si vota…periodicamente e incidere su indirizzi e interessi non sempre conviene. La parola alla politica, imprese, sindacati e scuola. Ma poi i fatti…