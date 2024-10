Lungo il ”Buoncammino” della Pace con le storie di frontiera

Altamura e quanti continuano a far garrire la bandiera della Pace hanno dato ancora una volta prova sabato 12 ottobre della vicinanza a quanti,oltre 60.000, non ce l’hanno fatta a superare le frontiere della speranza, della libertà, dopo aver sognato l’Europa https://giornalemio.it/politica/altamura-sabato-12-ottobre-con-i-perseguitati-lungo-il-buoncammino/. E così via vecchia strada del Buoncammino ha riportato sul selciato, come un grande diario, nomi, date e luoghi di migranti affogati in mare, violentati nella carceri libiche in prevalenza, prede dei mercanti della tratta, ai confini dell’ Est o del Medio Oriente tra freddo, stenti, reticolati e persecuzioni.



Storie che non possono e non debbono finire nell’oblio della insensibilità, soprattutto ora a quei nomi si aggiungono quelli delle popolazioni civili della guerra tra Ucraina e Russia e di Israele contro Hamas tra Gaza( dove ora vige il silenzio) e il Libano e con le truppe di pace di Unifil ( ci sono anche soldati italiane) invitate dallo Stato della Stella di David ad arretrare, per evitare di diventare lo scudo umano di Hezbollah. E il consesso internazionale, l’Unione Europea cosa fanno? Lasciano fare? Siamo per la pace e non va lasciato nulla di intentato per raggiungerla. Ed è strano, ma comprensibile, come il confronto sia stato volutamente interrotto su entrambi i fronti e a maggior ragione in Medio Oriente, dove il disegno è da ”soluzione finale” . E potrebbe essere l’ultima per il mondo intero. Così non va. Troppi silenzi e complicità.



Hanno fatto bene ad Altamura a coinvolgere bambini, la speranza di domani, famiglie, a proiettare filmati e ad ascoltare poesie di stretta attualità, come ”Alì dagli occhi azzurri” di Pier Paolo Pasolini, ” Mare nostro” di Erri De Luca, la ” Frontiera” di Alessandro Leogrande. Già ”La frontiera” per fermare la guerra, con la manifestazione di Roma di sabato 26 ottobre e a Bari, altra piazza di prossimità, perchè La Pace è ora…