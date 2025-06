Lunedì, comizio di ringraziamento di Roberto Cifarelli. Patto di lealtà dei 18, confermato.

“Si terrà lunedì 16 giugno alle ore 19, in Piazzetta Pascoli, il comizio di ringraziamento del già candidato sindaco Roberto Cifarelli.” Una decisione, si legge in una nota, che “è stata assunta nel corso di un incontro tenutosi alla presenza dei 18 consiglieri comunali eletti nelle liste che hanno sostenuto la candidatura di Roberto Cifarelli, nonché dei coordinatori delle stesse liste. L’incontro -si sottolinea- è stato anche l’occasione per rinnovare e confermare il patto di lealtà politica e programmatica tra i consiglieri e i rappresentanti della coalizione, che oggi rappresentano la maggioranza consiliare nel Consiglio comunale di Matera.” Una conferma di compattezza che smentisce le tante voci che vorrebbero un fronte già minato e in parte propenso a cedimenti, evidentemente messo in giro ad arte. “Il comizio -conclude la nota- rappresenterà un momento pubblico di confronto e gratitudine verso la cittadinanza, ma anche di condivisione degli impegni che guideranno l’azione consiliare della coalizione.” Sarà sicuramente, quindi, una occasione utile a comprendere come si intende interpretare la oggettiva difficile convivenza con il Sindaco Antonio Nicoletti, avendo la maggioranza in consiglio comunale e quindi il potere di vita o di morte (politica, ovviamente) dello stesso e della sua futura giunta comunale. E se, una durata più o meno lunga di questa esperienza, passerà attraverso un accordo più o meno alto.

