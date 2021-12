Il ragionamento non fa una grinza e se Matera, come è nei fatti, nei numeri è il biglietto da visita della Basilicata sul mercato turistico internazionale e allora la Regione deve farsene una ragione e mettersi una mano alla coscienza e due al portafogli. La questione dei 100.000 euro elargiti al Comune di Potenza per il Natale rispetto al zero e porto zero a Matera è l’emblema di come la cosa sia passata quasi in silenzio. Visto che nessuno in consiglio regionale ha obiettato nulla, come accade (tranne per alcune e velate eccezioni) per lo smantellamento e depotenziamento di funzioni e servizi ospedalieri, navette bus ( una non è stata ancora ripristinata) e altro ancora. Una sola voce si è levata su questa palese disparità, passata in silenzio, ed è quella del coordinatore provinciale dell’Udc Giovanni Angelino che, diciamola tutta, può piacere o no a Matera ci tiene. Non a caso, e va apprezzato per questo, ha annunciato e ribadito che serve una inversione di rotta, a cominciare dalle prossime elezioni regionali che dovranno vedere un candidato materano. A contatti fatti dopo Gaetano Michetti e Filippo Bubbico la nostra provincia continua a essere ignorata. Non è possibile. E finiamola con le cabine di regia regionali e nazionali, dove ruolo e autonomia di Matera sono svendute e vendute per poche briciole. Bastano 70.000 euro per il Natale a Matera che contribuire e non poco al prodotto interno regionale? Dovrebbero essere 700.000 euro più euro meno.



LA NOTA DI GIOVANNI ANGELINO

“Dalla Regione Basilicata 70 mila euro al Comune di Matera per contributo attività natalizie. Ancora una volta due pesi e due misure per Matera e Potenza”

Apprendo da fonti regionali che la giunta regionale guidata dal presidente Bari assegnerà 70 mila euro al Comune di Matera per le attività natalizie. C’è chi potrebbe esultare di fronte ad una notizia del genere ma visto che al Comune di Potenza sono stati assegnati 100 mila euro chiedo al governatore Bardi di assegnare la stessa cifra anche alla città di Matera. Non si può fare la politica dei due pesi e delle due misure. Matera è il motore del turismo lucano e non merita di essere trattata in questo modo. Dopo aver chiesto nei giorni scorsi chiarimenti su questa decisione politica alla Regione Basilicata adesso da Potenza sono pronti a correre ai ripari ma si finisce per sbagliare due volte. Non si capisce infatti per quale ragione Matera debba ricevere 30 mila euro in meno rispetto al capoluogo di regione. Spero che la Regione Basilicata possa rivedere la sua decisione in modo tale da assicurare pari trattamento alla città di Matera. Per quanto mi riguarda continuerò a lavorare nell’esclusivo interesse del territorio materano senza fare guerre di campanile ma solo perché vengano tutelati anche i cittadini e gli imprenditori della nostra provincia. In questa vicenda non ho letto dichiarazioni da parte del sindaco Bennardi. Ma questo sindaco pentastellato è stato eletto solo per tagliare nastri e consegnare targhe?