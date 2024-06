L’umanità e la civiltà che precipita nel baratro del profitto

Braccia (letteralmente) strappate in agricoltura….e donne costrette a non andare a “pisciare“. Non si intravede il fondo del pozzo in cui stiamo precipitando, senza opporre alcuna resistenza, anzi assecondandolo, consciamente o inconsciamente, questo abbrutimento che ci circonda. L’unica ideologia sopravvissuta ci ha trasformati definitivamente “da cittadini in consumatori” e quindi conseguentemente fatti diventare tutti gli aspetti della nostra vita in “merce“. Fino a trasformare noi stessi, l’essere umano, in pezzi di un meccanismo della terrificante macchina del profitto. Da spremere quanto più possibile, a cui negare diritti elementari, e “naturalmente” persino sacrificare se necessario. Senza tanto piangersi troppo addosso. La macchina macina soldi, per qualcuno, non si deve mai fermare. Nemmeno dinanzi al sangue. Pochi i condannati per le morti sul lavoro. L’indignazione di fronte a questi morti oramai quotidiani dura poco. Ma questo continuo precipitare nel baratro sempre aperto sotto l’altare del profitto è qualcosa che sta toccando livelli oramai mostruosi. Di cui bisognerebbe cominciare a vergognarsi. Di persone morte sul lavoro ce ne sono state tante (anche oggi non ne è mancato uno) ma quello di Satnam Singh nei campi di Latina ha fatto emergere una barbarie terribile. Il padroncino che lo carica in macchina con il braccio tranciato ed invece di portarlo in ospedale lo scarica davanti a casa, come se fosse un oggetto rotto, inservibile. E’ pazzesco che possa averlo concepito e fatto. Ma lo ha fatto. E’ la cifra della regressione a cui siamo stati portati. Ma a cui non ci si può davvero arrendere. Servirebbe un pensiero alternativo a questo sistema. E delle forze politiche che riprendano in mano la loro funzione a tutela dei cittadini rispetto allo strapotere dei “padroni” sui lavoratori. Perchè oltre alla tragica vicenda di Satnam, ci sono tante altre micro azioni che vanno contro la dignità di chi lavora. Come quella che la cronaca ci consegna oggi alla MD di Brandizzo nel Torinese dove la direttrice dice in un audio alle dipendenti che esse possono andare in bagno solo per motivi urgenti, per evitare “il continuo apri e chiudi” e intimando “Voi in bagno non ci andate più fate appena quattro ore, piuttosto fatevela addosso.” Ecco, dove siamo andati a finire! Con la cancellazione totale di decenni di diritti conquistati e la regressione dei lavoratori a prima delle lotte, mica quelle del 1968, ma a quelle della occupazione delle terre. Ecco, lo ripetiamo, servirebbe una sinistra (che oggi non c’è) che cominciasse a fare il proprio mestiere. Elaborare e portare avanti un pensiero di contrasto e superamento di questo sistema di sfruttamento animalesco dell’uomo sull’uomo. Invece di concedersi a superficiali show e passerelle funzionali a questa politica resa sempre più inutile allo scopo per cui dovrebbe servire. Cambiare ciò che non va nell’interesse primario dei cittadini. Seguendo semplicemente il dettato dell’art.41 della nostra bella Carta “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.“

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.