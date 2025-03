Luigi Gravela: ascoltiamo l’appello dei giovani, costruiamo insieme il futuro di Matera

Il Segretario del Partito Democratico di Matera, Luigi Gravela, con una nota “esprime il suo pieno sostegno e apprezzamento nei confronti dell’iniziativa promossa dai 100 giovani di Matera che hanno lanciato la petizione per chiedere primarie aperte nel centrosinistra. Un’iniziativa che non solo testimonia il fermento e l’entusiasmo delle nuove generazioni, ma anche il desiderio profondo di essere protagonisti di un cambiamento reale nella propria città.” “Vedere giovani cittadini di Matera impegnarsi attivamente in un’iniziativa che mira a rafforzare la partecipazione democratica e la trasparenza della politica è per me motivo di grande orgoglio”, afferma Gravela. “La loro voce rappresenta una risorsa fondamentale per costruire un futuro inclusivo e capace di rispondere alle sfide che la nostra città deve affrontare. Non possiamo ignorare l’importanza di questo appello. La politica deve saper ascoltare e valorizzare le voci che provengono dal territorio, in particolare quelle di chi, con entusiasmo e competenza, vuole essere parte attiva della comunità.” Il Segretario cittadino del PD “ribadisce l’importanza di dare spazio alle nuove generazioni e di costruire un dialogo costruttivo con loro, non solo in vista delle prossime elezioni comunali, ma con un impegno concreto e duraturo. Non si tratta di una richiesta isolata, ma di un’esigenza di cambiamento che può dare impulso alla crescita della città. L’iniziativa dei giovani è un segnale forte di discontinuità con il passato e un invito a rinnovare la politica, ad aprirla a un confronto reale e inclusivo.” Gravela conferma, quindi, “il suo personale impegno per promuovere un’azione politica che metta al centro la partecipazione attiva attraverso le primarie, la trasparenza e il benessere collettivo. Il Partito Democratico di Matera continuerà a lavorare affinché questa richiesta venga presa in considerazione con serietà e impegno. La città ha bisogno di un’amministrazione che sappia ascoltare tutte le sue voci, in particolare quelle più giovani e desiderose di costruire un futuro migliore per Matera.” Il segretario del PD conclude con “un appello alla collaborazione tra le forze progressiste, per dare vita a un progetto di città che ponga al centro la giustizia sociale, l’inclusione e il benessere di tutti i cittadini. Continuiamo insieme questo percorso per Matera, con rinnovato impegno e passione.”

