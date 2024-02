Lucani Uniti contro l’astensione: Il voto è un dovere, contro i ”capibastone’

Nessun giro di parole e un invito alle genti di Basilicata, sulla carta i residenti sono 530.000 ma di fatto siamo poco più della metà al netto di minori, fuori sede e domiciliati altrove, affinchè il partito dell’astensione e del ‘sono tutti uguali, tanto non cambia nulla’ si guardi intorno e vada a votare il 21 e 22 aprile prossimo per la elezione del presidente e del nuovo consiglio regionale. A chiederlo il presidente del Polo civico ” Lucani uniti”, avv Leonardo Pinto, che chiede a donne e uomini di ogni età e sensibilità di non sottrarsi a una scelta responsabilità,fuori dalle logiche dei ”capi bastone” intenzionati a scegliere per la Basilicata, ma con il ”benestare” o la benedizione ” Urbis et orbis” dalla Capitale. Un impegno a darsi una mano, tra le province di Matera e Potenza, nonostante la differenza oggettiva di rappresentanza che finora ha pesato e non poco sulle scelte in materia di sanità, infrastrutture e politiche. Sul come farlo proprio le esigenze comuni di superare l’isolamento e di contenere, è la parola giusta, emigrazione e spopolamento.



IL 21 APRILE DEVONO VINCERE I LUCANI NON I CAPIBASTONE DEI PARTITI E NEPPURE I MANTENUTI DALLA POLITICA

Le alchimie politiche sono la causa del mancato decollo della Lucania che non può più aspettare.

Continuano tattiche e strategie estranee agli interessi dei Lucani, i quali devono essere finalmente protagonisti e non subire le scelte da fare con urgenza per la preparazione delle liste per le imminenti elezioni regionali. Trasferire teoremi e bilanciamenti applicati in altre regioni è deleterio. Peggio se si scade nella pratica del “do ut des”, volgarmente tu dai una cosa a me, io do una cosa a te.

E’ il momento di dare prova di maturità e attaccamento alla propria terra, alla nostra Lucania, ricca, saccheggiata e depauperata non tanto dalle compagnie petrolifere, quanto dalla mala politica.

Il Polo Civico “Lucani Uniti”, per rompere schemi e indugi deleteri, inconcludenti, assumerà iniziative per saggiare la disponibilità delle forze politiche a scrivere insieme una nuova pagina di storia per far vincere finalmente i Lucani alle prossime elezioni regionali e non i capibastone dei partiti, né i mantenuti dalla politica.

Perciò il movimento “Lucani Uniti” rivolge un appello agli elettori, soprattutto ai tanti delusi che hanno smesso da tempo di andare a votare, di aderire al progetto del Polo Civico lucano, cioè al progetto dei Lucani, e di andare a votare il 21 e 22 aprile per attuarlo.

Il movimento “Lucani Uniti”, assolutamente contrario all’autonomia differenziata, sostenitore ad oltranza della sanità pubblica, ha innanzitutto come obiettivo una solida unione tra Matera e Potenza per vincere le sfide del futuro, e cancellare ogni forma di campanilismo, ignobile pratica per raccattare voti in campagna elettorale. Ha, inoltre, come finalità la difesa della dignità della persona e delle aspirazioni economiche e sociali dei cittadini lucani. Condivide e si ispira alla Costituzione Repubblicana e alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 10.12.1948 per una corretta applicazione delle stesse al fine di contribuire ad elevare le condizioni di vita dei cittadini lucani, mediante la rimozione di ostacoli di ordine economico e sociale che frenano lo sviluppo della regione.