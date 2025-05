Luca Prisco: “qualcuno è già convinto di essere sindaco senza passare dalle urne”.

Nella giornata di ieri Luca Prisco, candidato a sindaco di Matera per le elezioni comunali del 25 e 26 maggio con la lista “Democrazia Materana” ha effettuato un pubblico comizio in Piazza Vittorio Veneto (nel pomeriggio aveva invece dato vita al rione Pini, ad un’altra tappa del suo tour nelle periferie:“Quartierando”). Nell’intervento serale, alla presenza dei candidati consiglieri, ha prima interloquito con un piccolo intervistatore a proposito delle domande che sono state messe in città sul suo conto. Inizialmente -ha detto- ci si chiedeva: “Ma dietro a Luca Prisco chi c’è? “E ancora oggi-ha risposto- non c’è nessuno“. Mentre ora, afferma “A 15 giorni dalle elezioni la domanda è cambiata: ad un ballottaggio si mette con Nicoletti o con Cifarelli? Tanto entrambi ti possono dare un assessorato.” E nel ringraziare di darlo già per sconfitto ha detto che “qui non è una questione di assessorati ma una questione di programmi“. Ha quindi proseguito proseguito nella illustrazione delle proposte e dei suggerimenti ricevuti nel confronto quotidiano con i cittadini. A seguire il video del comizio. Più avanti un comunicato stampa diffuso per l’occasione.

Luca Prisco (Candidato sindaco Democrazia Materana): “Dove la politica ha fallito scendiamo in campo noi”

“Matera è ormai una città allo sbando più totale, in questi mesi abbiamo incontrato cittadini, associazioni e il problema è che tutti non vedono un futuro per questo territorio”. Lo ha detto Luca Prisco, candidato a sindaco di Matera per le elezioni comunali del 25 e 26 maggio con la lista “Democrazia Materana” nel corso di “Quartierando al rione Pini”, “uno dei più panoramici della città”, successivamente durante il comizio in piazza Vittorio Veneto e nel corso della presentazione dei candidati consiglieri in piazza San Francesco. “In questa campagna elettorale stiamo raccogliendo le sollecitazioni dei cittadini per farle poi diventare progetti concreti per migliorare la città. Da un giro fatto al rione Pini abbiamo avuto la conferma del totale abbandono che questa città vive. L’area giochi è inutilizzabile perchè completamente coperta dall’erba che non è stata ancora tagliata. E questa è solo una delle criticità segnalate dai cittadini”. Prisco ha voluto ricordare come “lì dove la politica ha fallito, un imprenditore scende in campo, spiegando che la risoluzione dei problemi va affrontata in maniera elementare con risorse economiche adeguate. Vent’anni di abbandono di Matera si vedono tutti. Matera è un colabrodo con situazioni abbandonate. Ricordiamo il parco integrato di Serra Rifusa e quindi la possibilità di rimettere in moto la città da subito”. L’imprenditore 49enne ha, poi, rimarcato i punti focali del suo programma elettorale, “dalla riqualificazione delle periferie e la collaborazione coi comitati di quartiere, alla riapertura immediata dei siti culturali storici di Matera, quindi il castello, la ‘Cava del sole’ e tutto ciò che può creare economia, e poi un ufficio ‘Europa’, un ufficio ‘donne’ e in più la riapertura dell’ufficio ‘Sassi’ ”. Infine un accenno alla campagna elettorale in corso. “In queste settimane, abbiamo avuto la conferma che non ci sono programmi, soluzioni, si parla di simboli, partiti e coalizioni. Addirittura qualcuno è già convinto di essere sindaco senza passare dalle urne”.