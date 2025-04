Luca Colucci: Abbiamo costruito un processo che deve continuare, e continuerà.

Luca Colucci è stato il frontman degli oramai famosi “100 giovani” che hanno lanciato e realizzato il percorso delle primarie (prima rivolte al centro sinistra e poi allargate oltre tale confine) che ha scosso non poco il panorama politico della Città dei Sassi. Lo si è visto all’opera la sera della firma nella tavernetta e poi nelle iniziative e alle urne. Ecco a seguire un suo commento dopo la fatica.

𝟓𝟎𝟖𝟐. 𝐂𝐢𝐧𝐪𝐮𝐞𝐦𝐢𝐥𝐚𝐨𝐭𝐭𝐚𝐧𝐝𝐮𝐞.

“Credo che questa giornata ce la ricorderemo per sempre. Mi porterò nel cuore i sorrisi di tantissime amiche e tantissimi amici, di tanti materani e materane che hanno voluto contribuire in qualche modo al sogno che abbiamo (e che avremo) di costruire una Matera democratica, partecipata, in cui ognun possa sentirsi libero e libera di dire la propria, di “esserci”. Mi ricorderò per sempre dei tanti “𝐠𝐫𝐚𝐳𝐢𝐞! 𝐒𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐪𝐮𝐢 𝐬𝐨𝐥𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐕𝐨𝐢”, davvero tantissimi e tantissime.

Sono state due settimane di lavoro intense, e ieri abbiamo lavorato in maniera impeccabile, con un’organizzazione precisa, puntuale.

Qualcuno un mese e mezzo fa diceva che era troppo tardi per organizzare le primarie. Ora, soprattutto dopo ieri sera, bisogna chiedersi se era troppo tardi per davvero, oppure se faceva comodo dire così per continuare a rimanere “ancorati” al tavolo delle decisioni sui nomi.

Vi chiedo davvero 𝐬𝐜𝐮𝐬𝐚 se ci sono stati dei piccoli intoppi, ma in alcuni momenti l’affluenza era davvero troppa e non ce l aspettavamo. Come ampiamente detto e ripetuto saremmo stati felici di avere 3000 votanti. Sono state più di 5000. Incredibile.

Vorrei poter postare la marea di foto e selfie scattati (prima o poi lo farò), ma ne pubblico tre.

Con Tommaso e il fantastico gruppo della Martella, con il suo condottiero Paolo Grieco. Una candidatura spontanea, genuina. Una comunità davvero radicata e legata al contesto periferico, la voglia straordinaria che hanno di voler costruire un futuro diverso e nel quale il cittadino e la cittadina sia davvero partecipe di tutte le decisioni prese dall’amministrazione. Quel senso di identità che hanno nei confronti del Borgo e tra loro, mi fanno credere che c’è ancora un anima combattente anche all’interno delle 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐟𝐞𝐫𝐢𝐞.

Abbiamo costruito un processo che deve continuare, e continuerà.

E poi, il voto dei 16/17, con una procedura sicuramente sperimentale e un po’ complicata realizzata per garantire la massima trasparenza.

Hanno votato in 28 e, qualcuna di loro, uscendo, mi dice”𝐆𝐫𝐚𝐳𝐢𝐞”.

E in quel “𝐆𝐫𝐚𝐳𝐢𝐞” per me, che c’è la vera vittoria degli ultimi due mesi.”