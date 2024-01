Lubrano commissario prefettizio a Scanzano, in attesa del voto

Era nell’aria e il provvedimento del Prefetto di Matera, Cristina Favilli, è un atto dovuto, dopo che la maggioranza guidata da Pasquale Carriello (Lega),eletta nel maggio 2023, si è sfaldata tanto che in consiglio sono venuti meno i numeri per andare avanti. E così il rappresentante di governo ha nominato viceprefetto vicario Vincenzo Lubrano,Commissario prefettizio (il terzo in cinque anni) per la provvisoria gestione del Comune di Scanzano Jonico, al quale sono stati affidati i poteri del Sindaco, della Giunta municipale e del Consiglio comunale. La decisione, riporta la nota della Prefettura, segue alle dimissioni di sette consiglieri comunali su dodici del Comune di Scanzano Jonico . Il prefetto, pertanto, ha sospeso, in attesa dello scioglimento, il Consiglio comunale ”essendosi determinata l’ipotesi dissolutoria dell’organo elettivo prevista dall’art.141, comma 1, lett. b) n.3 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267” . Orizzonti politici proiettati al voto. Election day a giugno con le regionali e le politiche? Attendiamo certezze.