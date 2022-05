Filippo Luberto e’ il sindaco di un piccolo comune della Basilicata, Grassano, ricco di storia e di tante potenzialità di ripresa, nonostante i segni della pandemia e di una crisi che ”morde” tutti. A cominciare dalle piccole attività, come quelle di operatori economici che lavorano nelle piazze e devono utilizzare e pagare il suolo pubblico. Le tasse aumentano, i costi dell’energia sono una mazzata e se il Governo adottasse una misura di buon senso, come quella di prorogare l’esenzione delle imposte per tutto il 2022, sarebbe un aiuto apprezzato e tangibile. Luberto a nome di altri sindaci ha fatto il primo passo scrivendo e invitando i presidenti dell’Anci di Basilicata, Andrea Bernardo, e quello nazionale Antonio De Caro a portare la questione in sede di confronto con il Governo. Scelta possibile, a sostegno anche del turismo. E con l’approssimarsi di una estate bollente sarebbe una boccata d’ossigeno…





LA LETTERA DEL SINDACO LUBERTO

Spett.le Presidente Nazionale ANCI

Antonio DECARO

mail.: presidente@anci.it

Spett.le Presidente Regionale ANCI

Andrea BERNARDO

mail.: ancibasilicata@ancibasilicata.191.it

Oggetto: RICHIETA PROROGA ESENZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER PERIODO ESTIVO.

Gent.mo Presidente Antonio DECARO,

Gent.mo Presidente Andrea BERNARDO,

In questo momento di incerta ripresa, Vi chiedo, a nome proprio e di tanti altri colleghi sindaci che quotidianamente ricevono segnalazioni in merito alle difficoltà economiche dovute al post covid, di proporre al Governo la proroga per tutto il 2022, del regime di esenzione sulla tassa di occupazione del suolo pubblico in favore delle attività commerciali per il posizionamento di tavoli e banchi di attività ambulanti, in quanto sarebbe un segnale importante nei confronti del lavoro di tanti operatori economici, che in questi anni di pandemia hanno sofferto un’importante contrazione economica.

Infatti, credo sia giusto dare segnali di fiducia alle attività economiche per favorire il rilancio delle attività economiche, nonché evitare ulteriori rincari dei prezzi che colpirebbero i cittadini, così da favorire il turismo.

In attesa Si Porgono

Cordiali saluti

Grassano, lì 24.05.2022

Il Sindaco

(Filippo Luberto)

……………………………