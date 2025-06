Luberto: A casa la vecchia dirigenza del Pd. Serve un commissario

Filippo Luberto, sindaco di Grassano ( Matera) alla seconda consiliatura,e militante del Partito democratico di vecchia data, è figura animata da senso pratico, che non gira né intorno alle parole e né attende che l’angelo scenda dal cielo con il classico cesto delle ‘’buone nuove’’ per cambiare la situazione. Per farla breve vale il detto ‘’Aiutati che il ciel ti aiuta…’’ che nel caso del Partito democratico, dopo i fallimenti delle regionali , l’assenza di chiarimenti e congressi, le dimissione tardive del segretario regionale Gianni Lettieri e l’esperienza negativa alle comunali di Matera con l’assenza certificata del simbolo del Pd, nonostante la candidatura in una coalizione riformista del consigliere regionale Roberto Cifarelli, ha confermato che il partito…è partito ed è senza ‘’Speranza’’ nel senso pieno del termine. E allora Luberto chiede che si azzeri tutto e che arrivi il commissario, per avviare le stagioni congressuali. Volti nuovi, ma persone capaci e motivati. Il rinnovamento passa per una medicina amara, ma necessaria. Chi ha combinato guai, errori, si faccia da parte. E’ meglio. Nel frattempo da Roma Elly Schlein continua a stare in silenzio…Aria di congresso anche nella capitale? Chissà



Luberto: Per il Pd occorre azzerare la classe dirigente e nominare un commissario esterno alla Basilicata

Da iscritto, ma soprattutto da Sindaco per due volte consecutive eletto con il simbolo del Partito Democratico, sento il dovere di intervenire pubblicamente sulla situazione politica che si è venuta a creare all’interno del PD Basilicata a seguito delle dimissioni del segretario regionale Giovanni Lettieri, al quale rivolgo un sentito ringraziamento per la generosità e l’impegno con cui ha assolto a questo delicato compito.

Le sue dimissioni, pur nel rispetto della sua decisione personale e politica, segnano l’ennesimo passaggio critico per un partito che da troppo tempo fatica a ritrovare unità, visione e capacità di ascolto reale delle comunità che intendiamo rappresentare.

Oggi più che mai, serve un gesto di coraggio e chiarezza: è arrivato il momento di rinnovare profondamente la classe dirigente e di nominare provvisoriamente un commissario esterno alla Basilicata, una figura autorevole, capace, indipendente dalle logiche interne che hanno finora paralizzato il nostro agire. Solo un intervento esterno, super partes, può restituire al PD la credibilità perduta e rimettere in moto un percorso di ricostruzione politica vero, partecipato e orientato al futuro.

Non è una scelta contro qualcuno, ma una scelta per il PD, per i suoi iscritti, per gli amministratori locali che ogni giorno portano avanti con serietà e fatica il loro impegno, spesso in totale solitudine. Abbiamo bisogno di rigenerare il nostro rapporto con le persone, con i territori, con le forze vive della società lucana. E per farlo, occorre una guida nuova, autorevole, distante dalle dinamiche che negli ultimi anni ci hanno reso sempre più autoreferenziali e disconnessi dalla realtà.

Rivolgo quindi un appello chiaro alla segreteria nazionale: la Basilicata ha bisogno di un commissario con una visione politica ampia e di lungo respiro, che aiuti il partito a risollevarsi, ad aprirsi, a ricostruire. Abbiamo bisogno di discontinuità vera, non di equilibri precari o operazioni di facciata.

Lo dobbiamo ai nostri militanti, ai nostri elettori, ma soprattutto alla Basilicata che merita un PD forte, inclusivo e pronto a essere protagonista di un cambiamento reale.