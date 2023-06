Lotta e Liberazione, con Gianni fu una rivoluzione

Fedele alla linea? Beh Gianni Fabbris, irriducibile ex militante di Lotta continua, che non ha mai abbandonato la linea dell’impegno politico e sociale e con una scelta precisa verso i ”braccianti, campesinos e allevatori” di oggi, dal Metapontino al Casertano, ha un passato di conversione – chiamiamola così- che l’avrebbe portato alla gloria degli altari del ”servire un popolo e una fede”. Quella rivoluzionaria dalla sagrestia alla piazza…naturalmente, passando per le note di ”Contessa” di Paolo Pietrangeli e di altre risuonate dall’area materana del Fontanino. Gianni Fabbris convertito? Folgorato sulla via del rione Spine Bianche, dove era la parrocchia di San Pio X con un gruppo di attivisti accolti nel solco rivoluzionario del Vangelo e del ”Capitale” di Karl Marx? A raccontarcela come andò è proprio il ‘‘compagno’‘ Gianni, mai domo e pronto a cacciarsi in battaglie che sulla carta sembrano impossibili. ”Era il lontano 1974– ricorda Gianni. Frequentavo il Liceo scientifico ” Dante Alighieri” e avevo fatto una esperienza particolare. Praticamente mi ero convertito. Ero diventato credente…fede che poi ho perso per strada.Avevo fatto delle esperienze di comunità, tra Matera e Bari, che mi avevano molto convinto di quella scelta. Dopo di che, da subito accadde una cosa strana. Con un buon gruppo di giovani entrammo in Comunione e Liberazione, pur non avendo capito bene -lo confesso- cosa fosse il movimento fondato da don Luigi Giussani.



Allora c’era don Tommaso Latronico, davvero una bella figura di sacerdote, che arrivò a Matera dopo tre mesi buoni della nostra esperienza . Noi eravamo nella ”parrocchia” della cattedrale, dove avevamo fatto gruppo. Ma c’era un problema . Per noi era tutto normale. Eravamo ragazzini. Il punto è che suonavamo nella Messa e il canto di apertura di Cl per la Messa era sulle note (e solo quelle) dell’Internazionale. Avevamo le idee un po’ confuse, per la verità…Io suonavo la chitarra e ricordo che il sacerdote, don Damiano Lionetti, che era il mio professore di Religione al Liceo apprezzava la Messa cantata in quella maniera. A un certo punto, dopo una fase di impegno sociale e attività varie, facemmo una riunione con don Tommaso Latronico e fu veramente piacevole perchè non ci fu uno scontro ma un confronto. Lui condivise molte delle nostre idee, e l’impegno verso gli ultimi era tra queste. Ma ci spiegò chiaramente che l’orientamento, la scelta politica di CL era fondamentalmente democristiana . Per cui ci disse : ‘Ragazzi se volete stare in Comunione Liberazione siete ben accetti, ma non potete cantare nè l’Internazionale e nè Bandiera Rossa …Fu una riunione illuminante . Ne prendemmo atto, ci salutammo cordialmente e dissi a don Tommaso: ‘ Siamo comunisti” .

Nacque a Matera, così, l’esperienza e il gruppo dei Cristiani per il socialismo. Andammo alla Parrocchia di San Pio X, dove c’erano due sacerdoti straordinari come don Tommaso Rondinone e il viceparroco don Leo Cardinale, che più avanti lasciò la Chiesa. Lì costruimmo una comunità di base e con altri portammo avanti una serie di interessanti iniziative nel quartiere, come dopo scuola, assistenza ai disoccupati, cineforum, attività di impegno sociale e altro ancora, organizzammo l’autoriduzione del costo dei libri. Ma quello fu il luogo dove si catalizzò una rete più ampia di esperienze relative alle comunità di base e grazie a giornali come Com Nuovi tempi , rivista del dialogo interreligioso fondata nel 1973 e nata dalla rivista evangelica “Nuovi Tempi”, diretta dal pastore valdese Giorgio Girardet e “Com”, rivista delle comunità cristiane di base diretta da dom Franzoni,che invitammo a Matera .



Nacque una esperienza di collegamento tra le diverse comunità regionali. Erano gli anni in cui operavano sacerdoti impegnati come don Marco Bisceglia, don Pinuccio Carbone a Terranova di Pollino dove si candidò a sindaco , della battagliera suor Maria Galli che si schierò per le battaglie radicali, di don Peppino Nolè e altri nel Materano. Esperienza che durò fino allo scontro con monsignor Michele Giordano. Un giorno, ricordo che era una domenica mattina, c’era la messa comunitaria con l’altare al centro della chiesa, e l’Arcivescovo entrò dal retro per vedere cosa accadeva. Fu deciso di incontrarci e ci venne detto che il nostro modo di essere Chiesa non era accettato, tant’è che rischiavamo la scomunica se avessimo continuato. Monsignore tornò il giorno dopo, per celebrare la Messa, con tanti passaggi in latino, e rimettendo l’altare in alto . Finchè , prima della comunione eucaristica, non disse :”scambiatevi un segno di pace” e, senza esserci messi d’accordo, tre di noi, in chiesa alzarono il pugno chiuso…Dopo un po’ la gente che ci conosceva da tempo, e pensando che fosse una formula di saluto ecumenica, fece altrettanto e finì che il Vescovo andò via. Non tornò più. Dopo sei mesi il viceparroco svestì l’abito talare insieme ad altri sei sacerdoti della Basilicata. E in parrocchia come in altri luoghi venne attuata la ”normalizzazione”. Anche noi terminammo quella esperienza, perchè ci iscrivemmo all’Università. Io continuai a impegnarmi con Centro Nuova cultura (con i concerti di Napoli Centrale, Pino Masi, Tony Esposito) e in politica in Lotta continua, fui tra il leader del movimento del 1977, poi cooperative sociali, Altragricoltura’’.



La politica ce l’ha nel sangue e le proteste, anche clamorose, con presidi e scioperi della fame fanno parte delle sue ‘’buone pratiche’’. Rimpiange la politica dell’ascolto, del confronto e delle scelte e di quanto da Sinistra, sì proprio quella delle bandiere rosse e dell’Internazionale, si faceva per mobilitarsi su questo o quel tema. Partecipazione in calo e tanti orfani e delusi sul nuovo che non c’è, perché si è distrutto, cancellato, affossato senza costruire nulla. Fabbris abbozza una analisi…



“il Punto è – afferma il compagno Fabbris- che la ‘sconfitta” in cui ci ritroviamo, la politica e a Sinistra soprattutto, ha bisogno di ritrovare la sua mission. Una volta era chiaro cosa fosse la Sinistra: fare la rivoluzione o prendere il potere con il voto. Il potere che cos’era. Era il governo di qualcosa. Stato, Parlamento. Oggi dov’è il potere ? Cosa dobbiamo prendere. Oggi il capitalismo ha vinto e ha scompaginato le regole del gioco . Cosa dovremmo fare? Prendere una multinazionale, del Fondo Monetario internazionale? Che fare? Senz’altro non stare a guardare, ragionare con la propria testa, tenere vivo lo spirito critico, vivere questo momento fino in fondo, la trasformazione, rinominare la prospettiva, ragionare e, soprattutto, continuare a produrre la mobilitazione sociale”. E lui la fa a tempo pieno. Del resto, come ci ha detto, ‘‘Non so’ fare altro…” ispirandosi al Vangelo e al Capitale, che conosce molto bene sulle note di “Fratelli del mondo…futura umanità’’.