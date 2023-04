Lotta dura, senza paura. Il ‘’segretario’’ Saponaro racconta…

… e ci parla di una stagione della politica dove ci si mettevano faccia, pensiero e azione in una Matera che aveva vissuto il suo ‘’febbraio caldo’’ pronta a scendere in piazza contro le discriminazioni del Potere. Ma anche di protagonisti come Eustachio Ricciutello. A Matera Lo ricordano in tanti : dal Fontanino alle piazze a quel Centro di Servizi Culturali dove 50 anni fa mise in luce qualità culturali e politiche. Ma non ebbe la ‘’considerazione’’ giusta per essere valorizzato a dovere. Chissà, se fosse andato in Germania, ne apprezzava una corrente culturale e filosofica, lo avremmo avuto tra i protagonisti del Muro di Berlino. E con lui il ‘’segretario’’ Michele Saponaro, per via della funzioni scolastiche e politiche,che continua a stare in una Sinistra che non c’è più ma che affida, periodicamente, a corpose e articolate analisi il sogno di una Quinta Internazionale. Il pugno resta chiuso come quella foto in bianco e nero, tra compagne e compagni, che non avevano paura di una lotta dura senza paura…



E tra quelli che non si tiravano indietro, ma avevano anche quella punta di ironia che non guasta, c’era anche il compagno Eustachio Ricciutello, scomparso nel 2015. ‘’ Eustachio? L’ho assunto al centro servizi culturali – ricorda Michele Saponaro- che nacque per iniziativa dell’associazione ”Rocco Scotellaro” . Ci lavorammo insieme a Mimmo Bellacicco, insegnante di scuola elementare. Nel 1967 venimmo contattati dal Movimento di collaborazione civica che era una delle organizzazioni di educazione permanente del tempo. Nata nel 1945. Era stata a Matera con Angela Zucconi, che era la responsabile e poi presidente al posto di Guido Calogero, uno dei più grandi letterati italiani del Cepas, la scuola di formazione degli assistenti sociali. Loro diventarono un gruppo unico, legato ad Adriano Olivetti, che fu presente a Matera nell’esperimento di borgo La Martella . Quando quell’esperienza finì se ne andarono con il gruppo di Olivetti,nel 1953, in Abruzzo a Sermoneta e continuarono lì. Quella esperienza fu significativa, soprattutto per il metodo educativo per la prima volta attuato in Europa . Era stato mutuato da un progetto fatto in America Latina,consistente nella formazione attiva alla partecipazione attiva alla formazione democratica e civica dell’educando. E questa traccia – precisa Saponaro- diventa l’anima del Centro Servizi culturali, che approdano a Matera nel 1968 su un progetto che facemmo io e Mimmo Bellacicco. Allora lavoravo ed ero già segretario scolastico, anche perchè a 22 anni ero già sposato e padre di un figlio. Portammo a compimento l’iter dopo che il Comitato regionale per la programmazione economica pubblicò un bando, in vista della formazione degli Istituti regionali. Tirammo fuori un progetto – con il rifinanziamento della Cassa per il Mezzogiorno, del quale fruirono Unla, Mcc e altri- che poi ci coinvolse nell’ambito di programmi per recuperare quel gap culturale delle popolazioni meridionali. Così arrivò il Centro nell’aprile 1968. Eravamo in due. Ci venne mandato un assistente sociale, davvero bravo, Piero Castelli, che veniva dalla scuola della Zucconi. Ma ci mancavano altre figure.



Il primo che ‘afferrai’ fu Michele Ferrara, che a sua volta conosceva Eustachio Ricciutello, Era rientrato da qualche mese da Milano dove aveva svolto vari lavori e tra l’altro era stato anche alla linea dei panettoni Motta. Si era diplomato al liceo classico e poi era emigrato, perchè doveva darsi da fare come tanti giovani dell’epoca. Rientra a Matera anche perchè legato alla famiglia. A Milano aveva fatto esperienze nelle commissioni di fabbrica e aveva avuto modo di frequentare un gruppo, a metà tra politica, cultura e filosofia, che era legato all’omonimo tedesco che seguiva la scuola di Francoforte.E lui era un patito di quella scuola. Conosceva il tedesco. Quanto all’impegno politico, all’epoca, non era iscritto al Pci e già da allora lo aveva bollato di ”revisionismo” . Lui era legato alla esperienza operaia di base’’. Eustachio si caratterizza subito per il taglio politico delle attività del Centro servizi , ma con un taglio culturale di livello. Accanto Michele Ferrara che e altri che si occupavano di musica, fotografia, aspetti organizzativi nella struttura di via Cappelluti, della quale abbiamo parlato in un altro servizio sulla esperienza di Radio Castelvecchio con Eustachio ‘’ Maometto’ Greco https://giornalemio.it/politica/quando-maometto-e-gli-ex-di-csc-fondarono-la-radio-non-benedetta-dal-pci/ . Una esperienza, quella del Csc, che consenti alla struttura materana di stabilire contatti con altri centri del Mcc che stanno in Puglia , con figure che come Amendola, De Masi si affermeranno a livello nazionale. E in quel contesto Eustachio Ricciutello ci sta bene.



” Eustachio – continua Michele Saponaro -era l’intellettuale di Sinistra, organico a una esperienza sessantottina , fino al febbraio lucano del 1970, che fu una pagina che ha segnato tutti. E l’unico che ci ha aiutato nel comprenderla, e a darci una nostra identità , fu proprio Eustachio. Era una persona molto riservata, non era taciturno perché quando ti prendeva non ti lasciava più e io mi sono fatto nottate al telefono. Ti doveva dire tutto fino in fondo e con analisi profonde, quasi fosse una relazione precongressuale…. Una delle esperienze , davvero innovative, fatte da Eustachio fu con gli studenti medi pendolari. Preparammo un questionario che somministrammo a Matera e in provincia, nei comuni che avevano le biblioteche spesso allocate presso i Municipi. Quella rete, da Tricarico a Irsina, ci consentì di tirare fuori dati sulla dispersione scolastica che era elevatissima e la Basilicata, purtroppo, fu tra le prime in questa poco invidiabile classifica. Quel lavoro fu pubblicato a puntate su ‘’Il Manifesto’’ diretto da Rossana Rossanda, che apprezzò tanto quell’approfondimento’’. Operavamo anche a Matera e con progetti, che si accompagnavano anche alla goliardia. Avevamo il venerdì letterario che era ospitato nella osteria Paternoster al ‘’Ponticello’’, in via Lombardi, un luogo senza molte pretese ma dalla cucina a menù fisso con le specialità dei piatti di trippa, lenticchie e frittura di pesce. Cominciammo in tre ad approfondire poesia, versi, letteratura e cultura gastronomica con un boccale di vino e poi arrivammo alle tavolate di lettori-commensali che si concludevano a notte fonda.



Eustachio teneva il ritmo ed era capace di commenti che la dicevano tutta sulla sua preparazione. Ne ricordo due : “Il mondo è bello perché è avariato” Quando c’era da commentare personaggi e cose che non andavano. L’altra era ripresa dal battagliero compagno Vincenzo Lufrano : ‘’ Io Porco compagni, abbiamo fatto la figura dei salsicciotti’’ riferita a situazioni che gridavano vendetta. Eustachio leggeva di tutto. Dai giornali come L’Unità, il Manifesto, Lotta Continua, Quaderni rossi di Raniero Panzieri, i quaderni piacentini di Giampiero Mughini, Contropiano legato a Potere Operaio. Leggere era una ricchezza e lo facevamo tutti anche per chi aveva a malapena frequentato le elementari.Rammarico di Ricciutello? Eustachio sarebbe diventato un leader serio, aveva cervello, era preparato, ma non fu valorizzato,era misconosciuto perché non si era mai rivoltato la giacchetta e né aveva fatto patti con alcuno. Comunque poi prese la tessera del Pci. Quando me ne uscii dal gruppo che fondammo per mantenere l’autonomia nel Csc, si chiamava Gruppo comunisti rivoluzionari ( Gru.co.ri) ed era stata una invenzione di Eustachio che rideva mentre pronunciava quell’acronimo. Io me ne usci nell’autunno del 1972 e lui l’anno dopo, quando capì che non era rimasto più niente, entrò nel Pci e divenne segretario della sezione Antonio Gramsci, quando io divenni consigliere comunale. Comunque avrebbe fatto carriera, ma le cose andarono diversamente. Peccato. Eustachio meritava, perché era capace e preparato’’. E a confermarlo la sua formazione cultura, che lo portò anche pubblicare due lavori.



“C’è un tratto di Eustachio, che va ricordato e valorizzato, ed è quello della scrittura – aggiunge il ‘’segretario’’ Michele Saponaro. Stacchio scriveva bene e ha pubblicato due raccolte di poesie ( Lo so chi è stato e Canzoniere italiano) e leggendole si nota un tentativo di coniugare sicuramente le radice lucani (Scotellaro, Sinisgalli) con il poeta toscano Franco Fortini e con l’intellettuale tedesco Bertold Brecht.. Ce ne sarebbero altre 600…in attesa di pubblicazione e che vanno decifrate, vista la calligrafia complessa’’. Altra poesia di taglio rivoluzionario, incentrata sullo slogan ‘’ Lotta dura, senza e paura’’ e ‘’ Non state lì a guardare, venite qui a lottare’’ per il ‘’segretario’’ Saponaro un titolo legato alla funzioni scolastiche e poi politiche dal Pci ai Progressisti.



‘’ La mia vita è stata sempre una lotta e per tanti aspetti – afferma Michele. Avevo famiglia. Mi sposai nel 1966. E cominciai da subito, nel 1970, a lavorare a scuola. Ero un caporione. All’ Istituto tecnico industriale, dove non c’era un preside, ma un presidente di consiglio di amministrazione – come si dice allora- che mi aveva minacciato di mandarmi a fare il segretario in Cina. Cosa che avvenne …perché dopo tre mesi mi mandarono via, grazie a un artifizio amministrativo che sopprimeva – guarda caso- proprio il mio incarico. C’erano, infatti, le figure del segretario amministrativo e quella dell’economo. Nella fusione rimase in servizio il collega più anziano. E fui costretto a partecipare a un concorso. Un anno senza lavoro e ricominciai a Montescaglioso. Facevo il comunista, facevo ruzzolare i presidi dalle scale. E ci fu proprio quel piccoletto, che veniva da Taranto che minacciava di sospendere tutti se vedeva assemblee o prese di posizione. Gli studenti, era il 1972, lo malmenarono e lo fecero ruzzolare dalle scale. Non l’ho più visto, mai. La politica ce l’avevo e ce l’ho nel sangue, anche se adesso di Sinistra c’è ben poco. Non mi piaceva la vita del Fontanino era un po’ banale ed era un luogo per gran parte egemonizzato da Lotta continua, che chiamavamo -per dirla con Eustachio- “la via canterina alla Rivoluzione’’ Ho fatto attività politica nel Pci e sono rimasto fino al Pds, quando c’era ancora il gruppo di Bassolino che si richiamava a Pietro Ingrao. La posizione sulla guerra nei Balcani non mi convinceva e tantomeno quella di Massimo D’Alema. Una situazione che gridava vendetta e così abbandonai dopo una lunga militanza. Poi l’esperienza del 1994 con il listone unico dei Progressisti, che contribuì a far eleggere Mario Manfredi al Comune di Matera. Poi passai a Rifondazione Comunista, guidato da Giacomo Schettini, una figura davvero di spessore politico e culturale. La Sinistra di lotta te la porti dentro.



Io ero un po’ ‘’ il ministro degli esteri del gruppo’’ e tenevo rapporti più stretti con il collettivo Lenin di Puglia,dove c’era Piero Di Siena, poi i marxisti leninisti con bianchi e neri che avevano rapporti con il tenace compagno Vincenzo Lufrano e poi Quarto Potere . I Trotzkisti non stavano a Bari ma venivano da Pisa. E noi questi legami li mantenevamo con gli studenti materani che andavano a studiare fuori. Alcuni legati a Potere operaio, altri al Manifesto , alcuni fecero scelte di supporto a movimenti di estrema sinistra e qualcuno ha avuto qualche problema’’. Michele Saponaro è stato fedele a una linea, che lo ha visto impegnato anche in qualche ‘’frizione’’ con gli attivisti della fiamma tricolore e in quegli anni era normale, visto il clima di conflittualità del Paese.”



Ci furono tentativi di scontro tra noi di militanza antifascista con i fascisti – ricorda Saponaro. Inevitabile che accadesse nei comizi. Loro si vedevano al Bar La Calamita, in corso Umberto I, oggi via del Corso. E ricordo che durante una affissione al ‘tazebao’ mi sentii sollevare per il collo da Michele detto ‘’ U’ Diav’l’’ , un omone che incuteva timore, ma io non ci pensai due volte e gli dissi : ‘’ Se non mi lascia ti do una testa nei co…’’’ Mi lasciò anche perché con me c’erano due compagni di peso, due colonne, come Roberto Mozzardi e Roberto Latorre. Gli avversari del Msi scomparvero. Noi eravamo sempre all’erta e certe volte bastava un fischio per radunare la piazza, con un tam tam quasi in tempo reale. Una volta avevano portato in Questura dei ragazzi, per sciocchezze, una affissione fuori degli spazi consentii, e in poco tempo fummo lì davanti e i ragazzi vennero rilasciati.

A Michele continuano a mancare lotta, piazza, confronto, analisi e voglia di essere protagonisti, come era accaduto per il febbraio lucano e materano di lotta. E qui il ‘’segretario’’ è un fiume in piena.



“Il febbraio lucano, comincia i primi di febbraio del 1972- narra Saponaro. Nel giro di una settimana la provincia di Matera è in occupazione. Prima le scuole e intorno al 24 anche le fabbriche. Tutto era cominciato dalla decisione del Cipe che non aveva previsto finanziamenti per la Basilicata. Ci furono lo sciopero generale, con manifestazioni di piazza e occupazione delle scuole, della Ferrosud, del Consorzio industriale e lì ci fu un episodio che rischiava di volgere al peggio. Una nostra delegazione era presso la sede del Consorzio a confrontarsi con la dirigenza e un parlamentare scudocrociato ebbe la ‘’pensata’’ di avvisare la Polizia,che tentò di fare irruzione nella stanza. Cosa che venne stoppata perché mi riuscì di sporgermi dalla finestra e di avvisare il nostro parlamentare Michele Guanti, che salì in sede ed evitò che si consumasse un sopruso. La stessa situazione si verificò in Prefettura ma questa volta dopo che si era tentato lo sfondamento del portone principale con un palo di cemento, che avrebbe funzionato da ariete. Venne portato lì, a piedi e a braccia, dalla stazione di Villa Longo . Quando dalla Prefettura capirono che stavamo per entrare veramente con Michele Ferrara, che si era messo ‘’in croce’’ davanti al portone e aveva capito cosa sarebbe potuto succedere, ci fecero entrare ( eravamo io, Eustachio e Michele) e vedemmo la Polizia con i mitra puntati giusto dietro al Portone. Il commissario della Polizia Politica del tempo, Leopoldo Morea, ci chiese a quel punto cosa intendevamo fare. Naturalmente prevalse il buon senso, ma la protesta continuò’’. Ricordi di un giovane di ieri che continua a impegnarsi oggi, ma su altri fronti come le realtà di quartiere.



“ I ragazzi oggi vivono una situazione di disagio – dice il ‘’segretario’’. In giro ci sono molti segnali brutti. Non so se questa situazione dovesse coagularsi cosa potrebbe succedere. Dall’altra parte osservo che la politica può fare qualche cosa , pur con tutti i limiti che ha. Occorre trovare cose da fare insieme che favoriscano collaborazione, confronto, costruzione di situazioni che aggreghino, coinvolgano, motivino. Io con altri cittadini mi sto impegnando per il comitato di quartiere di Lanera, realtà spontanea, ma che ci sta motivando su temi diversi e per le esigenze di giovani e anziani. Abbiamo ottenuto la possibilità di frequentare e utilizzare la biblioteca della scuola media ‘’Nicola Festa’’ . E’ una piccola iniziativa, che coinvolge dapprima i bimbi e le famiglie di conseguenza. E le scuole, purtroppo, sono un patrimonio sottoutilizzato che funzionano nelle ore diurne in prevalenza. Potrebbero essere un luogo di aggregazione e di riferimento. E invece, in generale, si pensa ad altro a una dimensione digitale , spesso alienante, da autoconsumo che procura ahinoi più guasti relazionali che altro. La pandemia da covid, costrizioni oggettive a parte, ha lasciato uno strascico di problemi soprattutto tra i bambini. I comitati di quartiere sono un bella esperienza che vanno lasciati crescere in maniera autonoma, evitando che qualcuno – ed è capitato- ci metta il cappello con presenze politiche indesiderate e incompetenti. Io ha fatto politica. Ma con impegno e con spirito confronto costruttivo. Oggi? Lasciamo perdere…’’ Lotta dura, senza paura, siempre.