“Non è ancora tutto chiaro!”. La dichiarazione è del Comitato difesa dell’Ospedale di Tinchi, cha ha recentemente apprezzato, se pur con molte riserve, le dichiarazioni sul nosocomio dell’assessore regionale alla Sanità, Rocco Luigi Leone. “Finalmente – hanno reso noto i rappresentanti del sodalizio civico – l’assessore Leone si è deciso a parlare di Tinchi. Apprezziamo le dichiarazioni fatte pubblicamente – s’apprende poi dalla nota fatta circolare dallo stesso comitato – che riguarda la riabilitazione e la lungodegenza e la messa in rete dei servizi con le altre strutture di riferimento, ma è ancora tutto chiaro, e non basta”.

Poi il Comitato difesa dell’Ospedale di Tinchi entra nel merito, parlando dell’ultimo periodo: “A distanza di sei mesi dall’inizio della pandemia, i cittadini attendono ancora il concreto trasferimento dei poliambulatori”. L’Asm starebbe comunque riattivando le procedure tecniche e amministrative per la conclusione dei lavori e il successivo trasferimento. “Il Comitato – è la chiosa perentoria – continuerà a seguire l’iter di apertura della struttura e il trasferimento dei servizi, così come ogni sforzo sarà indirizzato a far in modo che la struttura di Tinchi venga completamente consegnata ai cittadini di questa comunità, a partire dai poliambulatori, capace di dare risposte nei tempi giusti ed al passo con i tempi in modi di rendere Tinchi il fiore all’occhiello della sanità di tutto il Metapontino”.

Un monito, insomma. Oltre che evidentemente una prospettiva immaginata. Comunque un traguardo da raggiungere. Ad alcuni mesi abbondanti di distanza, per fare un a questo punto necessario esempio, da una riunione della massima assise cittadina di Pisticci dove più volte la questione, e di certo da più parti, fu sottolineata; quando, per esser più precisi, ci s’augurava addirittura che l’Ospedale di Tinchi potesse fungere da importantissima struttura dedicata al contrasto del covid19 del metapontino e della Basilicata intera. Dove più d’un medico presenti in consiglio citarono appunto il tema. Con tanto di precisazioni e contestualizzazioni più evidenze specifiche messe in campo anche dal primo cittadino pisticcese, Viviana Verri.

Materiale quindi rintracciabile dai verbali della seduta specifica di consiglio comunale di quel giorno. Istituzione a parte, adesso il Comitato ricorda che manterrà alta la guardia. Da buoni esempi tramandanti dal pur recente passato di proteste e proposte, di battaglia civile.