Siamo e restiamo devoti a San Tommaso, sopratutto quando il clima da campagna elettorale su Matera impone di allentare tensioni e attenzioni, insieme a possibili colpi bassi, in questo o quel settore.Lo stiamo vedendo nell’assenza totale o quasi della Regione Basilicata verso la Fondazione Matera-Basilicata 2019 (il cda di ieri lo conferma con le assenze previste…) , l’assenza di strategie (salvo spot promozionali) promozionali per il settore turistico culturale ( sindacati in piazza lunedì 27 luglio a Matera) e poi sul riordino sanitario (vecchio pallino dell’Amministrazione guidata da Marcello Pittella) che ha destato non poco polemiche e con il consueto strabismo da accentramento di funzioni a Potenza con tutti i guasti che la cosa continua a comportare. L’ospedale di Matera non si tocca…tanto svuotato di funzioni come è, con un riduzione di capacità organizzative e decisionali destinate ad essere ridimensionate con l’Azienda sanitaria unica non lascia intravedere all’orizzonte ‘certezze’ di rilancio. Manager o direttori generali super partes? Ma se, come è prassi , sono di nomina politica… “Per cui fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio” recita un antico adagio. Certo bozze, regolamenti e via elencando di riforme e riorganizzazione dovranno passare in commissioni, consigli, e da una necessaria fase di ascolto dentro la maggioranza di centrodestra ( posizioni diverse e distinguo si susseguono) e tra le opposizioni dal vecchio centrosinistra ai pentastellati. Ascolto, e lo abbiamo sentito nell’assemblea a Matera con l’assessore alla sanità Rocco Leone, anche tra il personale sanitario e i cittadini. Il clima, è bene ricordarlo, resta caldo e va raffreddato tanto più che a Matera si vota per le comunali e per i motivi detti sopra il rapporto tra esecutivo regionale e la Città dei Sassi è improntato a freddezza e scarsa fiducia. Qualcosa, per opportunità e opportunismo, cambierà per il voto delle amministrative come abbiamo già visto in altre stagioni della politica. Sorrisi e pacche sulle spalle, temporanee, ed elargizioni di risorse. Poi la riorganizzazione, necessaria, della rete ospedaliera e con un occhio particolare alla medicina del territorio. Quando, come, con chi? Vedremo e sentiremo nei prossimi mesi,aldilà delle accelerazioni o dei ritardi della stagione del virus a corona. Di seguito le note dell’assessore Rocco Leone e del consigliere della Lega Massimo Zullino.



Leone: le persone al centro di un nuovo piano sanitario

Primo confronto a Matera sulla ipotesi di riordino del sistema regionale. “Rafforzare il sistema territoriale, ridurre la ospedalizzazione, puntare su medici di qualità”

Negli ultimissimi anni è cresciuto il valore della mobilità passiva collegato alle persone che si sono rivolte a strutture sanitarie di fuori regione. In particolare, per quel che riguarda l’Asm, si è passati da circa 29 milioni di euro nel 2017 a 30 milioni di euro nel 2018.

Lo ha reso noto stamane l’assessore regionale alla Salute, Rocco Leone, nel corso di un incontro svoltosi nell’auditorium dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, per avviare la discussione e il confronto con tutti gli attori del sistema (medici, operatori, lavoratori, organizzazioni sindacali) sulla ipotesi di riordino del piano sanitario regionale.



“E’ da questi dati sulla mobilità passiva – ha detto Leone – che bisogna partire per immaginare e realizzare un nuovo piano sanitario regionale che, diversamente dal recente passato, metta al centro non tanto e non solo gli equilibri economici, ma anche e soprattutto le persone. Questi numeri ci dicono che è ormai indispensabile mettere in campo una legge di riordino condivisa e partecipata con tutti gli attori del sistema. Un riordino indispensabile anche alla luce della recente pandemia che ci ha imposto il bisogno di una rafforzata centralità del sistema sanitario territoriale in grado di limitare le ospedalizzazioni a beneficio dei pazienti. La pandemia – ha aggiunto Leone – ha avuto effetti devastanti non solo sul piano economico, ma anche e soprattutto sul piano sanitario e oggi abbiamo una macchina che stenta a ripartire con medici che vanno via”.



Leone, inoltre, ha invitato i presenti a ragionare non su vecchi schemi come il dualismo fra Matera e Potenza. “Oggi, dopo l’esperienza di Matera come capitale europea della cultura, abbiamo il dovere – ha detto Leone – di superare questo dualismo che fino a ieri, come dimostra l’esperienza dei dipartimenti, ha portato a un blocco del sistema sanitario in provincia di Matera”.

“C’è poi la necessità di scegliere i migliori medici mettendo la parola fine alle vecchie logiche del passato. Noi non abbiamo amici da sponsorizzare, ma vogliamo solo il meglio per la sanità lucana”. A tal proposito Leone si è soffermato sul piano triennale delle assunzioni. “Non si facevano concorsi da un’eternità. Noi vogliamo anche in questo segnare un altro punto a nostro favore puntando sulle giovani intelligenze per avere un positivo ricambio generazionale”.



Leone, infine, ha invitato tutti gli attori del sistema a presentare proposte sul riordino del sistema sanitario regionale perché ad oggi esiste solo una cornice che va riempita di contenuti ed evitando di pensare solo agli equilibri finanziari, ma rimettendo al centro il paziente. “Dobbiamo farlo subito anche per cogliere le opportunità che si verranno a determinare dalla massiccia iniezione di finanziamenti che ci arriveranno dall’Europa per contrastare la crisi post-covid. Non è più il tempo delle critiche senza obiettivi – ha concluso Leone – ma delle proposte costruttive se abbiamo tutti a cuore la salute dei nostri concittadini lucani”.

E’ seguito un dibattito a cui hanno partecipato i consiglieri di maggioranza, Vizziello, Acito e Quarto, il consigliere di opposizione Perrino (M5S), medici, sindacalisti, cittadini.



L’INTERVENTO DI PIERGIORGIO QUARTO

“L’incontro dell’assessore alla Sanità, Rocco Leone, a Matera, è stata un’importante apertura confronto, al dialogo a favore di tutti gli interessati, per lo più medici e operatori del settore, partecipanti all’incontro”. Ad evidenziarlo il consigliere regionale Piergiorgio Quarto (Basilicata positiva). “Molteplici gli spunti, gli argomenti trattati, i suggerimenti e le proposte affrontate. Vi è finalmente la comune tendenza da parte di tutti a considerare la Sanità un bene comune da riformare ovviamente con proposte migliorative”. “L’assessore Leone – continua – ha dimostrato una apertura completa a rivedere il progetto originario, dichiarando ampia disponibilità alla partecipazione di tutte le componenti della società civile nella redazione dello stesso, mostrando avversione verso ogni forma di posizione precostituita frutto di apriorismi concettuali. Gli operatori del settore hanno dimostrato il loro dissenso verso un accorpamento ingiustificato a favore dell’ospedale San Carlo di Potenza e ad una distribuzione non equa sul territorio regionale delle risorse. Non gradita anche la proposta di equipe chirurgiche itineranti”. “Ad unisono – prosegue Quarto – gli intervenuti hanno richiesto il ripristino a Matera dei reparti accorparti e l’istituzione in tempi brevi di nuovi settori nevralgici in grado di sopperire alle carenze strutturali ad oggi presenti in una città ormai di portata artistico-storico mondiale. Finisce col diventare importante anche il potenziamento del Pronto Soccorso e appare necessario dotare gli ospedali provinciali di strumentazione salva-vita. Imprescindibile, per andare avanti, investire sulle professioni, utilizzando capitale umano qualificato, valido. La crescita delle strutture viene garantita dalla presenza in loco di alte professionalità che assicurano servizi adeguati per tutti”. “Oggi la sanità – afferma – deve vederci impegnati tutti prima come cittadini che come politici, per poter liberare energie positive in grado di creare governance utili. Matera deve diventare il giusto volano della regione, dalla sua piena valorizzazione dipende il destino sanitario dell’intera Basilicata. Gli stessi concorsi di prossima indizione devono vedere trionfare un unico criterio, quello della meritocrazia. No, in modo assoluto, a sguarnire il territorio provinciale; in questo modo si favorirebbe senza mezzi termini la desertificazione dello stesso. Importante poi garantire la sinergia con i territori di confine per evitare con ogni mezzo l’emigrazione lontana e ingiustificata del paziente”. “Bisogna dare grande merito all’ assessore Leone – conclude Quarto – di aver ascoltato tutti con interesse e spirito propositivo, attento a recepire messaggi e consigli da tutti. Questi e molti altri gli argomenti di discussione, in una giornata espressione di democrazia allo stato puro, in aperta controtendenza rispetto alle politiche del passato. Oggi si è dimostrato a tutti che nessuno vuole calare riforme dall’alto utilizzando avulse cabine di regia, in dispregio dei reali interessi dei cittadini lucani”.



E QUELLA DI ZULLINO ( Lega)

Presidente Zullino: “L’ospedale di Matera è un punto di riferimento per tutta la provincia e va potenziato”

“Leggo e vedo commenti, negli ultimi giorn,i sui giornali e social in generale, riguardo iniziative su presunte decisioni in merito al Piano Socio Sanitario regionale o Legge di riordino.

Parlando con trasparenza e riferendo ai lucani le verità assolute, è necessario dichiarare che ad oggi non è stato presentato, né discusso alcun Piano Socio Sanitario e neppure alcuna Legge di riordino”. Afferma il Presidente della Quarta Commissione, Politiche Sociali, Massimo Zullino.

“La Regione Basilicata, nell’Ambito sanitario, necessita di un piano completo che rispetti tutte le esigenze territoriali, soprattutto dopo la mole di problemi riscontrati nell’ultimo decennio. È necessario uno studio attento che porti ad una proposta programmatica per la sanità lucana, che non sia certo motivo di scompenso o depotenziamento delle strutture.

Si pensi all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera che ha un potenziale attrattivo enorme e dovrebbe essere fonte di ispirazione e soprattutto potenziamento, così come tutta la rete ospedaliera e territoriale, perché tutti i territori hanno bisogno di avere garanzie ed hanno pari dignità e diritto alla salute. Le politiche cosiddette ospedalocentriche si sono dimostrate un fallimento e ricadere oggi nello stesso errore significherebbe mancare alla promessa fatta ai lucani che hanno auspicato il cambiamento. L’ospedale di Matera è un punto di riferimento per tutta la provincia – afferma il Presidente Zullino – e va potenziato!

Sono fiducioso sul futuro della riforma sanitaria, sulla quale gravano grandi responsabilità, a cui è doveroso conferire l’impegno della Lega, della Maggioranza e dell’intero Consiglio Regionale.

La Lega, che mi onoro di rappresentare in Consiglio, non voterà mai nessun Piano Socio Sanitario o Legge di riordino che vada in continuità con il precedente governo o che penalizzi ulteriormente i servizi sul territorio. È mio dovere rassicurare tutti i cittadini lucani che la riforma deve essere ancora elaborata, soprattutto per le difficoltà avute a causa dello stato emergenziale, che hanno messo in evidenza la necessità di dare il meritato valore a tutte quelle strutture che in passato sono state classificate, erroneamente, di minore importanza e che per troppo tempo sono state messe in disparte.

Una riflessione seria andrebbe fatta anche interloquendo con il Ministero della Sanità, sugli effetti del famoso DM-70.” Conclude IL Presidente della Quarta Commissione, Massimo Zullino.

24/07/2020

Massimo Zullino