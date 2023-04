Losignore (M5S): Regolamento per bus turistico-commerciali, aumenta offerta per visitatori

“Con l’approvazione del Regolamento per la disciplina del servizio automobilistico di trasporto pubblico di linea “turistico – commerciale con bus scoperti”, l’amministrazione Bennardi dà l’ennesima risposta agli operatori del settore turistico di Matera e contemporaneamente aumenta l’offerta per i visitatori.” E’ quanto scrive Gianfranco Losignore in una nota che così prosegue: “Il lavoro del Movimento 5 Stelle di Matera continua nella direzione di mettere a disposizione regole certe che consentano la più ampia partecipazione allo sviluppo socio economico della città. Dopo aver rivoluzionato la gestione degli eventi in città, un altro importante tassello che per migliorare l’offerta turistica.

Come si legge nella delibera la nomina di Matera quale capitale europea della cultura per l’anno 2019 ha determinato una crescita esponenziale dei flussi turistici e delle esigenze di mobilità, stante l’ormai consolidato richiamo turistico caratteristico della “Città dei Sassi”, per il suo patrimonio architettonico, paesaggistico, storico e culturale di altissimo livello.

I livelli di incremento delle attività turistiche e del numero di visitatori per il 2019 e per gli anni successivi ha inoltre comportato un analogo incremento della dotazione e della qualità dei servizi per l’accoglienza, la mobilità dei cittadini materani e dei turisti.

La mobilità viene considerata uno dei fattori principali per potenziare l’offerta turistica e per

consentire ai notevoli flussi di turisti che si recano in città di conoscere la maniera migliore tutti i luoghi più importanti della stessa. La valorizzazione del patrimonio culturale, storico e artistico – monumentale della città di Matera richiede l’introduzione di sistemi di accesso e visita alla città idonei a sottolineare e supportare la vocazione turistica, mediante la predisposizione di un apposito regolamento che disciplini i servizi automobilistici di trasporto pubblico di linea “Turistico – Commerciale” con bus scoperti e mediante il regolamento si intende tutelare, al contempo, il diritto alla salute e alla salubrità ambientale, la sicurezza dei viaggiatori, la concorrenza tra le imprese e la trasparenza sul mercato, nonché individuare le condizioni idonee al soddisfacimento delle domande di mobilità turistica, da esercitare senza oneri finanziari a carico della Pubblica Amministrazione.”