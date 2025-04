L’orgoglio day di Michele Casino mentre annuncia l’uscita da Forza Italia

E’ stata una conferenza stampa di rivendicazione orgogliosa delle proprie scelte. Le ultime e quelle fatte sin dall’inizio della sua adesione al partito fondato da Silvio Berlusconi, quella convocata dal consigliere regionale Michele Casino, questa mattina a Matera, in cui ha reso pubblica il suo abbandono di Forza Italia e la sua adesione al gruppo misto del consiglio regionale, escludendo il passaggio ad Azione (come qualcuno aveva ventilato). Un esito inevitabile considerata la piega che ha preso la vicenda delle candidature alle comunali della Città dei Sassi che ha visto il figlio Nicola (scelta pienamente maturata e condivisa in famiglia) aderire al progetto che si è materializzato intorno alle “primarie dei 100 giovani” e che varato di fatto una coalizione che avrà come candidato sindaco Roberto Cifarelli, sostenuto oltre che dalla lista Matera 2030 (dello stesso Casino), anche da Azione, +Europa, una lista di esponenti dem sebbene senza simbolo di partito ed altre civiche. Un esito che non ci sarebbe stato è stato detto, se la scelta del centro destra su Antonio Nicoletti fosse stata fatta in tempo utile (in questo caso, ci riferisce a fine conferenza, ci sarebbe stata anche l’adesione di Azione). Una contestazione forte di incapacità politica, diretta alla Casellati, ma all’intero suo ex partito che avrebbe preso decisioni sulla città (candidatura di Piergiorgio Quarto) senza nemmeno avere la delicatezza di coinvolgerlo. Lui che è così presente sul territorio e da così tanti anni è un pilastro anche elettorale di cui se ne sono avvantaggiati tanti di coloro che “vengono qui da fuori e vengono eletti”. Una candidatura che era perdente e lui, ha detto “non gioca a perdere nemmeno al tressette”. E da qui che, volendo concorrere alle elezioni per vincere e dare una smossa alla città, è maturata (anche con colloqui a margine delle sedute del consiglio regionale con i colleghi Cifarelli e Pittella) questa scelta dirompente, forte del proprio consenso e quello maturato dalla azione incisiva di Nicola da capogruppo in consiglio comunale. Non sono mancati gli auguri di rito a FI per l’impresa che dovrà compiere per formare una lista a sostegno di Nicoletti. E’ un addio definitivo? Mai dire mai. Anche perchè, come è stato spiegato anche da Nicola Casino e da Damiano Laterza, c’è tutta l’intenzione di contestare nelle sedi opportune i provvedimenti di sospensione assunti nei loro confronti in quanto ritenuti dagli stessi abnormi e per nulla corrispondenti alla realtà dei fatti. Per quanto riguarda il prosieguo. In ambito regionale Michele Casino si riserva di esaminare atto per atto che verrà proposto e comportarsi di conseguenza, con particolare attenzione a quelli che vanno nell’interesse di Matera. In ambito locale è stata ribadito il fermo e leale sostegno alla coalizione che si è formata e al candidato sindaco Roberto Cifarelli.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.