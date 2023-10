L’ONU chiede la tregua a Gaza, l’Italia si astiene! Israele:”la vendetta inizia stanotte”!

Come temevamo ed avevamo paventato, sperando di sbagliare, ma gli indizi erano purtroppo evidenti, quella di Israele contro la popolazione della Striscia di Gaza non è intesa come la ricerca di colpire i veri responsabili del terribile attentato del 7 aprile e per la liberazione degli ostaggi. Bensì come occasione per una regolazione dei conti definitiva e peggio ancora un occhio per occhio dente per dente: una vendetta. (https://giornalemio.it/politica/oltre-7-000-3-000-i-bambini-uccisi-dagli-israeliani-ma-non-basta-ancora) E che sia così lo ha detto esplicitamente in queste ore Mark Regev, consigliere politico senior del premier israeliano Benyamin Netanyahu, in un’intervista a Msnbc: “Hamas ha commesso crimini contro l’umanità e sentirà la nostra ira stanotte, la vendetta inizia stanotte“. Parole non degne di esponenti di uno Stato di diritto. Più consone ad esponenti di bande terroristiche. La giornata di oggi ci consegna anche l’esito del voto di una risoluzione presentata dalla Giordania a nome degli Stati arabi con cui si chiede una tregua a Gaza, garantendo ingresso degli aiuti e impedendo lo sfollamento forzato. Un testo, che non ha valore vincolante come quelli licenziati dal Consiglio di sicurezza, ma ha ottenuto 120 voti a favore, 14 contrari (tra cui gli Usa e Israele) e 45 astenuti (tra cui l’Italia). Praticamente la stragrande maggioranza del consesso internazionale condanna la carneficina in corso. Con l’Italia che, come si vede, sceglie di non compiere la decisione giusta. Nel documento approvato all’ONU si chiede la “fornitura immediata, continua e senza ostacoli di beni e servizi essenziali ai civili in tutta Gaza, incoraggiando la creazione di corridoi umanitari e altre iniziative per facilitare la consegna degli aiuti“. Si chiede, inoltre, la “revoca dell’ordine da parte di Israele di evacuazione dei palestinesi dal nord della Striscia“, respingendo fermamente qualsiasi tentativo di trasferimento forzato della popolazione civile palestinese. Infine si chiede “il rilascio immediato e incondizionato di tutti i civili tenuti illegalmente prigionieri“.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.