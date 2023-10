Lomuti (M5S): il governo trasforma la sanità in un bene di lusso

“Che la tutela della sanità pubblica non fosse una priorità per questo scomposto centrodestra al governo era ormai chiaro a tutti; ma mai pensavamo che potesse spingersi fino a tanto, ossia all’osceno definanziamento della sanità pubblica a favore di quella privata. La maggioranza guidata dalla “Ei fu” patriota Giorgia Meloni propone alle italiane e agli italiani una legge di bilancio che tradisce la Costituzione, nonché quei principi di solidarietà e uguaglianza che la innervano.” Lo scrive Arnaldo Lomuti, Deputato e Coordinatore regionale del M5s di Basilicata, in una nota che così prosegue: “La premier, temendo forse qualsiasi dialettica interna al centrodestra, nega la possibilità di presentare emendamenti da parte della maggioranza alla legge di bilancio. Questo significa che chiude al confronto per paura che i suoi stessi alleati possano emendare un testo che oggi si presenta come anti-crescita e punitivo nei confronti dei più deboli. Salvini e Tajani saranno costretti ad approvare una legge di bilancio senza poter dire nulla; in alternativa, dovrebbero raccontare agli italiani che le mirabolanti promesse elettorali si sono sciolte come neve al sole. Con questa legge di bilancio, Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia stanno uccidendo la sanità pubblica. In un’intervista rilasciata al quotidiano “La Stampa” il presidente Conte afferma che la sanità “con questo governo diventerà un bene di lusso e non più garantito dalla Costituzione”. E continua dicendo che i partiti di centrodestra “lisciano il pelo agli imprenditori delle cliniche private, a cui regalano due miliardi nei prossimi anni. La strada ai tagli in sanità porta alla prospettiva della privatizzazione di tutto, anche delle sale operatorie: una follia”. Una follia, sì, alla quale è necessario opporci con tutte le nostre forze, dal livello nazionale a quello locale. Per questo, il primo emendamento alla legge di bilancio presentato dal Movimento riguarderà proprio il tema sanità. Meloni dovrebbe spiegarci perché preferisce puntare su straordinari e medici a gettone piuttosto che assumere medici e infermieri e rafforzare il servizio sanitario nazionale. Contrasteremo con tutte le nostre energie questa imbarazzante e classista legge di bilancio. Lo Stato deve prestare cura e assistenza, non battere cassa sui pazienti. Questo governo ci sta riportando indietro nel tempo, perseguendo una politica deludente su più fronti. Su quello nazionale, praticando delle scelte che favoriscono solo i più ricchi e le multinazionali; e sul fronte internazionale, laddove Giorgia Meloni si è mostrata del tutto asservita al più bieco turbo atlantismo, e lo abbiamo constatato sull’Ucraina e su Gaza. Un appiattimento, quest’ultimo, che ha trovato riscontro anche nella bocciatura di una risoluzione sottoscritta da me e dalla collega Onori, con cui chiedevamo l’apertura di un corridoio umanitario per mettere in salvo la popolazione di Gaza. Ricordiamo, inoltre, che il M5s è stata l’unica forza politica ad aver votato compatta anche in Europa per un cessate il fuoco immediato. La buona politica richiede coraggio: coraggio di opporsi a lobbies e potentati; coraggio di stare dalle parte dei più deboli e della Costituzione, sempre.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.