Lomuti (M5S): costituiti 8 gruppi territoriali del M5S lucano

“Esprimo grande soddisfazione per l’ottimo risultato conseguito dal M5s lucano con l’approvazione di ben otto gruppi territoriali. La formazione di questi gruppi suggella un percorso di attivismo lungo anni e dà impulso al nuovo corso del Movimento.” E’ quanto annuncia l’ On. Arnaldo Lomuti, nella su aveste di Coordinatore Regionale del M5S, con una nota in cui aggiunge che: “In proporzione alle altre regioni, la Basilicata è quella che ha espresso il maggior numero di Gruppi Territoriali. Un vero e proprio esercito di circa 360 attivisti distribuiti dal Vulture al Potentino, dal Lagonegrese al Materano, dalla Val d’Agri al Metapontino. Il MoVimento 5 Stelle, quindi, è presente su tutto il territorio lucano e il numero è in crescita. Questa, infatti, è soltanto la prima parte, dato che altri gruppi, sparsi per le aree della Basilicata, sono in procinto di nascere. Faccio, dunque, i miei migliori auguri ai gruppi territoriali appena nati e a quelli che si stanno formando in questi giorni.

Attraverso questi gruppi si rafforza l’attività di radicamento del Movimento 5 Stelle sul territorio. Siamo gli unici a concentrare i nostri sforzi, al coinvolgimento dei cittadini, alla creazione di spazi politici aperti e laboriosi, punti di riferimento per tutta la comunità. Questa è la nostra fuga in avanti. Coerentemente con i principi di democrazia e di partecipazione che da sempre ispirano l’azione del Movimento, questi gruppi si propongono di raccogliere e discutere le istanze che provengono dal territorio, nonché di elaborare proposte politiche a beneficio di tutte e tutti. Oggi più che mai, c’è bisogno di ripopolare spazi comuni e di riattivare forme di cittadinanza attiva e il Movimento cinque stelle lucano è pronto a cogliere la sfida. Ancora auguri di buon lavoro ai nostri attivisti e alle nostre attiviste, che, di sicuro, potranno contare sul supporto di tutti i portavoce presenti sul territorio.”

I Gruppi territoriali, sono le articolazioni del movimento ora guidato da Giuseppe Conte con cui si intende sopperire a quella che si è rivelata essere la debolezza maggiore della creatura di Grillo & Casaleggio e la causa della sua volatilità elettorale, ovvero il mancato radicamento nelle realtà locali. Che non si conquista dall’oggi al domani, ma solo con una presenza ed attività costanti tra i cittadini. Insomma quello che facevano una volta le tanto vituperate sezioni di partito. Non a caso l’assenza di queste strutture territoriali che dovrebbero svolgere una azione politica autonoma, peggiora le performance anche delle amministrazioni comunali conquistate negli anni precedenti, catalizzando su quest’ultime tutta l’attenzione e i malumori. Matera ne è un esempio lampante. Questi gruppi sono disciplinati da uno specifico regolamento (Regolamento-Gruppi-Territoriali M5S 2050) che all’articolo 2 ne spiega le competenze: “Il MoVimento 5 Stelle (d’ora innanzi anche solo “Associazione”) promuove la partecipazione attiva degli Iscritti alla vita politica interna dell’Associazione. A tale fine, possono costituirsi Gruppi territoriali (d’ora innanzi anche solo “Gruppo/i”) di scambio e di confronto sulla vita politica interna del MoVimento, legati a singole realtà comunali o infra-comunali o, nel caso di Comuni più piccoli, intercomunali e, inoltre, Gruppi territoriali all’estero dedicati agli iscritti al Movimento 5 Stelle iscritti all’Aire o comunque residenti all’estero.

Ciascun Gruppo territoriale si conforma agli indirizzi politici ed all’unitaria attività

politica del MoVimento 5 Stelle.

I gruppi territoriali si confrontano costantemente con i portavoce del MoVimento 5 Stelle

eletti nel territorio di riferimento del Gruppo.

Ciascun Gruppo, in ragione dei suoi fini istitutivi, attende, mediante i suoi organi, alle

seguenti attività:

a) favorisce la discussione, il confronto e lo scambio di idee politiche tra tutti gli Iscritti

al Gruppo;

b) sviluppa iniziative e progetti, eventualmente anche finanziati dall’Associazione;

c) può inoltrare proposte progettuali e iniziative legislative al Comitato nazionale progetti;

d) promuove la diffusione dei programmi e delle attività del MoVimento 5 Stelle;

e) persegue la partecipazione di un sempre maggior numero di cittadini.

I Gruppi territoriali non sono autorizzati ad assumere obbligazioni in nome e per conto

del MoVimento 5 Stelle, restando a loro carico tutte le responsabilità (quali, a titolo

esemplificativo, le responsabilità penali, civili, contabili, previdenziali, etc.) derivanti da

eventuali attività da essi svolte.”