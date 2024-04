Lollobrigida: Fdi per governare bene e Premierato cambierà Italia

A giudicare dalla composizione delle liste, tra assessori e consiglieri ricandidati, e alcuni volti nuovi soprattutto tra le donne Fratelli d’Italia dovrebbe conquistare seggi e consensi nel prossimo consiglio regionale di Basilicata, che ha riconfermato il forzista Vito Bardi. E la presenza a Matera del ministro della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, in tour anche in Val d’Agri, ha dato vigore a questo scenario, in occasione della presentazione delle liste e dei candidati. Naturalmente occorrerà attendere il riscontro delle urne, dopo il 21 e 22 aprile. In politica nulla è scontato e il ”porta a porta” d’obbligo, anche perchè partiti e candidati nel centrodestra sono tanti e dall’altra parte dello schieramento non stanno a guardare. “L’obiettivo che ci siamo dati è quello di governare bene- ha detto Lollobrigida e avere avuto un presidente come Vito Bardi sia un’occasione per ribadire come il centrodestra possa mettere in condizione i cittadini di riscoprire la qualità della buona politica, fatta di cose concrete e di risultati visibili. La Basilicata – ha aggiunto- è una di quelle regioni tornate centrali in Italia nella dinamica dello sviluppo del Sud e nella capacità di saper sfruttare a pieno le grandi potenzialità che ha”. Spazio anche i temi nazionali a cominciare dal premierato, che ha ricevuto un primo sì in Parlamento, come era accaduto per l’autonomia differenziata, sulla quale non mancano perplessità. Il premierato “è un passo avanti per l’Italia -ha aggiunto il ministro dell’Agricoltura. Restituire ai cittadini la possibilità di scegliere, come avviene per i sindaci e i presidenti di Regione, senza intrighi di palazzo, è un risultato in linea con i più profondi valori democratici di questa nazione”. Infine le vicende giudiziarie che coinvolgono il ministro del turismo, Daniela Santanchè, e quello delle Infrastrutture e trasporti Matteo Salvini. Per Lollobrigida non ci saranno sorprese e le mozioni di sfiducia saranno respinte. La maggioranza sarà coesa nel voto

sulle mozioni di sfiducia ai ministri Santanchè e Salvini? “Non

mi pare che ci siano dubbi -ha affermato in maniera lapidaria il ministro”. I giudizi di merito spettano ai tribunali…Ma il Paese in questi e altri casi fa appello al senso di responsabilità dei parlamentari, perchè facciano un passo indietro. Arriverà una riforma anche su questo tema? Chissà…”Servirebbe a recuperare la fiducia e le distanze tra politica e cittadini”, come abbiamo sentito in sala e in piazza dagli iscritti alla fiamma tricolore della prima ora. Altri tempi…



I lavori aperti dal commissario cittadino di Matera Mario Morelli

LE LISTE DI FDI NELLE PROVINCE DI MATERA E POTENZA

FRATELLI D’ITALIA – Potenza

Cicala Carmine, Coviello Tommaso, Galella Alessandro, Napoli Michele, Fazzari Maddalena, Castaldi Vincenzo, Giuzio Giuseppe, Merra Donatella, Mignoli Rossana, Osnato Francesco, Robortella Vincenzo, Smaldini Maria detta Ivana, Solimando Rosita.

FRATELLI D’ITALIA – Matera

Quarto Piergiorgio, Leone Rocco Luigi, Latronico Cosimo. D’Amelio Luca, Cosentino Mariapina, Grieco Carlotta, Cariello Mariangela Pia.