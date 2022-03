Non è la prima volta che ritorniamo sull’argomento ma, soprattutto ora, è giunto il momento di fare chiarezza. E questo dopo che il Comune di Matera risulta essere destinatario di un finanziamento di 12,6 milioni di euro, per realizzare il ‘’Parco dello Stadio’’ nell’area del rione Piccianello dove si trova l’impianto sportivo dedicato a “Franco Salerno-XXI Settembre”. Ma siamo al nodo, non di poco conto, visto che al momento non c’è il progetto di ‘’rigenerazione urbana’’per un’area verde, né una proposta percorso per una eventuale delocalizzazione dell’impianto e né le risorse per farlo. E così dopo le commissioni su una ipotesi di percorso ee una idea, siamo sempre a questo punto, di project financing, non restano che le prese di posizioni di tifosi, e non solo, contrari a salti nel vuoto . A conferma lo striscione affisso a ridosso dello Stadio con un perentorio ‘’Giù le mani !’’. Sull’argomento interviene il commissario provinciale Udc, Giovanni Angelino, che motiva – come riporta il comunicato- la contrarietà con motivi di opportunità e sportivi. Il nodo o problema è sempre lo stesso. L’Amministrazione comunale continua a non comunicare su temi e problematiche di interesse pubblico, un po’ per limiti strutturali, un po’ per scelta e un po’ perché al momento ha poco da dire. Ma così si alimentano dubbi e confusione.



LA NOTA DI ANGELINO

Appello all’Amministrazione Bennardi: “Giù le mani dallo stadio XXI Settembre-Franco Salerno”.

in allegato foto striscione tifosi del Matera presso il Comune

“Giù le mani dal XXI Settembre”. E’ lo striscione apparso nel pomeriggio presso il piazzale antistante il Comune di Matera. E’ questa la posizione che intendono ribadire gli appassionati di calcio della città di Matera ed in particolare lo “zoccolo duro” della tifoseria biancoazzura. Lo striscione, già esposto sulla recinzione della gradinata dello stadio materano in occasione di una delle gare casalinghe del Matera Grumentm, è stato ora trasferito presso il Comune di Matera. Una scelta non casuale, visto che nel pomeriggio presso il Palazzo di città è in programma un’altra Commissione per portare avanti questo progetto sostenuto dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Bennardi che prevede la realizzazione del cosiddetto “Parco del campo”. A questa disastrosa Amministrazione a trazione grillina dico semplicemente una cosa: “Lo stadio di Matera non si tocca, lo stadio XXI Settembre-Franco Salerno va riqualificato e non cancellato. Non si può cancellare la storia con un progetto che prevede la delocalizzazione dello stadio XXI Settembre-Franco Salerno. Dobbiamo prendere esempio da quello che fanno nelle altre città, dove lo stadio è inserito in un contesto urbano per garantire una fruizione quotidiana alla comunità. Caro sindaco Bennardi, lo stadio non si tocca, prenda atto del fallimento della sua Amministrazione e non si facciano voli pindarici sul tema. Lo stadio XXI Settembre-Franco Salerno è un’icona dello sport materano, in particolare del calcio. Soprattutto ora che il calcio materano sta per risalire in serie D è assurdo pensare ad uno stadio in una zona periferica, peraltro ancora da individuare. Matera vanta una tradizione calcistica di tutto rispetto e se è vero che il calcio favorisce la socializzazione è giusto che questa sia garantita in un contesto urbano. Pertanto dico no al Parco del campo e mi associo all’appello dei tifosi del Matera affinchè lo stadio XXI Settembre-Franco Salerno possa continuare a svolgere quella funzione per cui è stato costruito, pensando piuttosto ad una sua riqualificazione e non certamente ad una sua cancellazione.