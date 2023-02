Livelli essenziali di Assistenza a picco ( e taciuti). Ma Vizziello non molla. Anzi

Una nota – quella del consigliere regionale Giovanni Vizziello sui Livelli essenziali di assistenza (Lea)- che è passata quasi inosservata, tra le note sanremesi e i maldipancia della giunta regionale di centrodestra che continua a diffondere note rassicuranti o di investimenti .anche precari sul ripristino di servizi, o di appalti per funzioni dei quali non si conosce ancora il cronoprogramma. Per farla breve il monitoraggio effettuato dal Ministero della Salute conferma che la Basilicata non raggiunge la sufficienza nelle macroaree delle aree ospedaliera e della prevenzione, mentre la raggiunge a fatica in quella distrettuale. Migrazione sanitaria inevitabile, in attesa del Pnrr salute che non sarà la panacea dei mali, degli errori da accentramento operativo della Sanità di Basilicata. E con una zona grigia, opportunamente occultata, altro che trasparenza…, su quali siano i Lea al San Carlo di Potenza Azienda ospedaliera regionale e al Madonna delle Grazie dell’Azienda sanitaria di Matera. ‘’ Abbiamo chiesto di conoscerli anche noi – afferma Giovanni Vizziello- ma non li abbiamo ancora avuti. Naturalmente insistiamo e abbiamo chiesto l’audizione del direttore generale della Asm anche per conoscere le sorti del laboratorio di tipizzazione tissutale. Così non va serve trasparenza. Se non ci sono numeri e quindi servizi è bene sapere anche perché ? e per come? si continuano a non dare servizi ai cittadini, che hanno diritto a curarsi rilanciando in concreto la Sanità pubblica, che rischia ulteriore contraccolpi con l’autonomia differenziata. E su questo tema la Regione Basilicata deve assumere una posizione chiara, a difesa dei cittadini, altro che posizioni possibiliste…L’emigrazione sanitaria continua. E questo, purtroppo, è un dato oggettivo’’.



LA NOTA DI GIOVANNI VIZZIELLO

Verifica LEA(Livelli Essenziali di Assistenza), Vizziello(Basilicata Oltre): è il tracollo della sanità lucana.

“La Basilicata non raggiunge la sufficienza in due delle tre macro-aree in cui viene distinta l’assistenza sanitaria (vale a dire l’area ospedaliera e quella della prevenzione) mentre nella terza (l’area distrettuale) raggiunge a fatica la sufficienza. E’ il giudizio sulla nostra regione che emerge dai risultati dell’ultima verifica LEA e che classifica la Basilicata come inadempiente nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, cioè incapace di garantire ai propri cittadini le cure essenziali di cui gli stessi necessitano”.

Così il consigliere regionale di Basilicata Oltre commenta il monitoraggio effettuato dal Ministero della Salute.



“La verifica LEA è uno dei più importanti strumenti di valutazione dei sistemi sanitari regionali” -prosegue Vizziello-“prendendo in considerazione 22 indicatori core distribuiti nelle tre macro–aree dell’assistenza(ospedale, prevenzione e distretto) e che attribuiscono a queste ultime un valore compreso tra 0 e 100, con una soglia di sufficienza che i tecnici del Ministero fissano al raggiungimento di un punteggio pari a 60”.

“La Basilicata si ferma a 51,90 nell’area ospedaliera, a 57,07 in quella della prevenzione e supera di poco l’asticella dei 60 punti nell’area distrettuale” – spiega l’esponente di Basilicata Oltre-“ maturando quindi una sonora bocciatura, dal momento che si è promossi solo se si raggiunge la soglia di sufficienza in tutte le macro-aree”.

“Siamo al tracollo della sanità lucana” -conclude Vizziello- “frutto di un approccio superficiale alle questioni sanitarie, fatto di slogan e di facili esposizioni mediatiche, ma privo di investimenti corrispondenti alle esigenze epidemiologiche della nostra comunità e che rappresentano l’unico elemento in grado di risollevare lo stato di salute del sistema sanitario lucano.