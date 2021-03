“Giovedì il Parlamento ha dato il via libera al commissariamento di 58 opere già finanziate per circa 40 miliardi per un valore complessivo di 66 miliardi. Si tratta di opere significative, presentate dal Governo Conte II e da cui trarrà beneficio tutto il Paese, in particolare il Mezzogiorno dove è prevista la quota maggiore di investimento” così la deputata lucana in Commissione Trasporti e Telecomunicazioni Mirella Liuzzi del Movimento 5 Stelle in una nota a commento del DPCM che introduce il commissariamento e la velocizzazione di alcune opere infrastrutturali.

Tra le 58 opere per cui il Parlamento ha dato il via libera, c’è a livello di infrastruttura stradale, la SS 106 Jonica di cui l’Anas ha già completato l’ampliamento a quattro corsie con spartitraffico centrale nel tratto ricadente nella Regione Basilicata, mentre a livello ferroviario è stato dato il via libera del Parlamento alla realizzazione nuova linea Ferrandina – Matera La Martella, il cui progetto consentirà di istituire relazioni ferroviarie di lunga percorrenza per collegare Matera con il sistema AV e potenziare l’offerta di trasporto pubblico locale sul territorio in termini di frequenza e qualità.

“La Ferrandina-Matera beneficerà –continua Liuzzi – inoltre del potenziamento della ferrovia Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia che acquisirà caratteristiche di alta velocità con un costo stanziato di 1 miliardo e 477 milioni. E’ fondamentale ringraziare per il lavoro svolto tutto lo staff dell’ex Ministro De Micheli e i suoi sottosegretari.

Inoltre il neo Ministro Giovannini ha confermato che entro aprile ci sarà un secondo decreto per sbloccare altre opere da approvare entro giugno, per cui risulterà importante già da subito il lavoro di interlocuzione tra Parlamento e Governo”.