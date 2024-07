L’Italia è una…Avanti con il Referendum contro autonomia differenziata

E dibattito e voto in consiglio regionale, senza compromessi. Ma resta la carta della raccolta di firme e poi del voto. Qualcosa si muove nel Paese e in Basilicata con la costituzione di un Comitato provinciale a Potenza a sostegno del referendum contro l’autonomia differenziata. C’è quello di Potenza, che venerdì 19 luglio, presenterà componenti e obiettivi. Poi toccherà a Matera. Comitati decisi a raccogliere le firme a portare avanti una attività di sensibilizzazione per bocciare, con un referendum, il provvedimento ”spacca Italia”. Una scelta obbligata dopo il voto di Governo,a maggioranza, dei due rami del parlamento. E con il sostegno di deputati e senatori meridionali che per disciplina di partito hanno voltato le spalle all’elettorato ai territori del Sud, pur di approvare – comunque- quel progetto di autonomia differenziata voluto dalla Lega. Pur in presenza di un dato oggettivo nella differenza di trattamento, tra alcune regioni del Nord e quelle meridionali, e nella disponibilità di risorse per mantenere servizi minimi : dalla sanità all’istruzione ai trasporti. E adesso tocca al consiglio regionale esprimersi. La Campania lo ha fatto con estrema chiarezza. In Basilicata altro clima da ”allineati e coperti”. Il nodo è qui…la parola alla gente di Basilicata.



COMUNICATO STAMPA

Costituito a Potenza il comitato referendario provinciale per l’abrogazione della legge sull’autonomia differenziata

Si è costituito oggi a Potenza, con un’assemblea nella sede della Cgil, il comitato referendario provinciale per l’abrogazione della legge n.86 del 26 giugno 2024 sull’autonomia differenziata. Partecipano i sindacati Cgil e Uil insieme a numerosi partiti e associazioni. Il comitato ha annunciato per venerdì 19 luglio una conferenza stampa nel capoluogo lucano – i cui dettagli saranno comunicati in seguito – per illustrare le motivazioni alla base del procedimento e le modalità con cui la campagna referendaria verrà portata avanti sul territorio. Il comitato intanto lancia un appello a tutte le realtà politiche, partitiche e associative che non l’abbiano ancora fatto ad aderire.

Potenza, 15 luglio 2024

Gli aderenti:

Cgil Potenza

Uil Basilicata

Partito Democratico

M5S

Sinistra italiana

Psi

La Basilicata possibile

Basilicata casa comune

Italia viva Basilicata

Verdi

Partito della Rifondazione Comunista

Arci Basilicata

Uds Potenza

Comitato No Ad

La via maestra

Coordinamento per la Democrazia Costituzionale

Acli

Wwf Potenza

Legambiente Basilicata

Anpi provinciale Potenza

Rete degli studenti medi Basilicata

Comitato per la pace Potenza

Lucania World

Naturaempatia Aps

Auser Basilicata

Confapi Potenza

Lega Coop Basilicata

Agedo Potenza

Carta di Venosa

Federconsumatori Basilicata

Comunità e sviluppo Basilicata