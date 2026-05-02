Lisurici: Presidente, Non dimentichiamo che Matera è opportunità per la Basilicata

Nessun campanile, ci tiene a precisare il consigliere comunale di Matera Francesco Lisurici ( Forza Italia) dopo la presa di posizione del sindaco di Potenza che aveva lamentato ( https://giornalemio.it/politica/regione-approva-contributo-straordinario-per-potenza-ma-sindaco-deluso-servizi-a-rischio/ ) la scarsa attenzione della Regione Basilicata sulle esigenze e sui problemi del capoluogo di regione, alle prese- e non da ora- con ricorrenti problemi finanziari, puntualmente risolti con periodici contributi regionali. Lisurici, sintetizziamo, invita piuttosto a considerare anche il ruolo di Matera che continua a essere una opportunità economica, sul piano turistico culturale per l’intera Basilicata. Si può lavorare insieme senza strabismi consolidati? Si dovrebbe visto che questa regione continua a perdere residente e servizi. E allora il problema Potenza è gestionale. Serve un piano di risanamento da monitorare. Che la Regione lo avvii, con l’attenzione e la programmazione dovuta e con la verifica a valle dei risultati ottenuti. Altrimenti a fine anno saremo punto e daccapo.



COMUNICATO STAMPA – Matera, Lisurici (Forza Italia): “Ingiustificate le lamentele del sindaco di Potenza. Serve una visione più ampia”*

Il consigliere comunale di Matera, Francesco Lisurici (Forza Italia), interviene sulle dichiarazioni del sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, nei confronti della Regione Basilicata, rilasciate dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2026-2028, con cui ha denunciato l’assenza di risorse destinate al capoluogo per i servizi essenziali.

«Da consigliere e da cittadino – dichiara – non sono mai stato campanilista: la Basilicata, per dimensioni e popolazione, può essere considerata come una grande città metropolitana, e tutti i suoi 131 Comuni meritano pari dignità e attenzione. Per questo motivo le lamentele del sindaco di Potenza appaiono poco giustificate. Nella stessa giornata delle sue dichiarazioni, infatti, la Regione ha dato il via libera a 4,8 milioni di euro destinati ai servizi essenziali della città, grazie a un ordine del giorno approvato all’unanimità . Al di là di questa evidente contraddizione, è utile ricordare che Potenza ha beneficiato, negli anni, di interventi regionali rilevanti e spesso consistenti».



Lisurici entra poi nel merito dei servizi sovracomunali: «Il sindaco Telesca richiama giustamente il ruolo di capoluogo di Regione . Tuttavia, anche Matera svolge oggi una funzione sempre più centrale. Negli ultimi dieci anni la città ha registrato un incremento significativo di turisti – che amo definire “residenti temporanei” – oltre a lavoratori e studenti pendolari. Secondo diverse stime, circa un milione di persone ogni anno usufruisce dei servizi della città, con un impatto evidente sull’organizzazione e sulle risorse disponibili. Nonostante ciò, il bilancio comunale resta virtuoso: il rendiconto 2025 si è chiuso con un avanzo importante, che nel 2026 consentirà di migliorare ulteriormente i servizi, soprattutto a beneficio dei residenti».

Infine, l’appello alla Regione Basilicata: «Matera è la porta del turismo regionale e una destinazione con ampi margini di crescita. Per questo – conclude Lisurici – necessita di maggiore attenzione, in particolare sul fronte dei trasporti interregionali. È necessario rafforzare la collaborazione con le Ferrovie Appulo Lucane per incrementare le corse da e per Bari, e garantire maggiori risorse al trasporto pubblico locale, alla luce del continuo aumento degli utenti. Al sindaco Telesca chiedo maggiore lungimiranza: la crescita di Matera rappresenta un’opportunità per tutta la Basilicata. Solo con una visione condivisa si potrà rendere la regione sempre più competitiva e virtuosa»

Consigliere comunale di Matera Francesco Lisurici

Forza Italia