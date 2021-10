Nelle ultime quattro righe del comunicato, che pubblichiamo di seguito, e nella delusione accumulata in questi mesi ,l’unico consigliere comunale della Lega a Matera, Francesco Lisurici, spiega gran parte dei motivi che lo hanno indotto a salutare il partito di Salvini e a dichiararsi indipendente. ‘’ La misura è colma, insomma, e le prospettive appaiono ancora più incerte- afferma Lisurici-considerato che, da oltre 4 anni, la Lega lucana non riesce a esprimere il proprio segretario regionale, mostrandosi del tutto incapace di condividere una linea politica unica e di radicarsi realmente sul territorio’’. E su questo Lisurici, che abbiamo visto impegnarsi e proporre in mille modi iniziative per continuare a metterci cuore e faccia nella sede del partito in via Roma , in consiglio comunale e per tutta una serie di iniziative legate al rilancio o al potenziamento produttivo di Matera, della sua provincia e della stessa Basilicata. Del resto i ruoli ricoperti in Confesercenti, come consigliere delegato al turismo nella Camera di commercio di Basilicata lo hanno portato puntualmente a intervenire su come fare e come muoversi per dare uno scossone al settore. L’ultimo sulla filiera cinema. Ma aldilà dei comunicati non si è mosso nulla. Serviva un supporto politico locale e regionale che non si è visto. Lisurici, pertanto, resta dov’è nel ruolo di consigliere indipendente. Ha ricevuto telefonate a ‘’ripensarci’’, ma è irrememovibile e ne ha tratto le conseguenze. Scollamento e distacco sono evidenti e non è il solo a pensarla cosi.E così resta fuori dalla Lega come lo è, a leggere il comunicato, Matera dalle scelte di partito. Lui continuerà a far politica. Ha ricevuto e continua a ricevere tante telefonate da figure politiche che si sono in-formate di quanto accaduto. Lisurici continua a lavorare come imprenditore , a ”pedalare’’ come sportivo e a gustare piatti della tradizioni materana, con sale e pepe quanto basta…

IL CONSIGLIERE COMUNALE DI MATERA

FRANCESCO LISURICI

LASCIA LA LEGA

L’episodio verificatosi qualche giorno fa durante la riunione del Consiglio regionale della Basilica-ta, quando la consigliera Sileo ha scagliato dei fogli contro un suo collega, è un modo di fare politica rissoso e controproducente che non posso assolutamente concepire e, quindi, tollerare.

Pertanto, per questo e per numerosi altri episodi verificatisi in passato, dopo aver analizzato la questione con la mia base elettorale, annuncio ufficialmente di prendere le distanze dalla Lega.

Nel Consiglio comunale di Matera continuerò a rappresentare le istanze dei cittadini e degli im-prenditori che hanno scelto di votarmi, senza casacche e/o altre appartenenze.

Dubito che ai dirigenti lucani della Lega ciò interesserà molto.

Basta dire che, nell’ultimo anno, non hanno mai considerato le mie proposte da portare all’attenzione della Regione, per affrontare e risolvere questioni mirate a valorizzare il territorio materano. Tuttavia ritengo che perdere l’unica rappresentanza eletta con questo simbolo nella massima assise cittadina equivalga ad una bocciatura senza appelli del modus operandi del partito, lontano anni luce dal mio.



Sono abituato a credere in valori come la democrazia partecipata, la condivisione delle scelte, la pianificazione e la programmazione della linea politica da portare avanti ma soprattutto nello sforzo comune per far crescere i territori che, permettetemi il gioco di parole, con la Lega – al-meno in Basilicata – non legano proprio. Lo affermo, con la forza di un’esperienza ormai lunga: sono nel partito dal 2017, quando all’epoca era all’1%; ho contributo all’elezione del senatore Pe-pe nel 2018, impiegando tempo e risorse; e ci ho messo la faccia, candidandomi alle Comunali di Matera nel 2020 e risultando primo eletto a Matera con questo simbolo. Un risultato raggiunto grazie agli elettori che hanno creduto in me e non certamente per un partito che, in definitiva, mi ha lasciato completamente solo.

La misura è colma, insomma, e le prospettive appaiono ancora più incerte, considerato che, da ol-tre 4 anni, la Lega lucana non riesce a esprimere il proprio segretario regionale, mostrandosi del tutto incapace di condividere una linea politica unica e di radicarsi realmente sul territorio.

Matera, 30 ottobre 2021

Il consigliere comunale

Francesco Lisurici