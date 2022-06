Lisurici (IC): gli impianti sportivi a Matera fanno acqua da tutte le parti

“Gli impianti sportivi della Città fanno acqua da tutte le parti, nonostante le ingenti somme di risorse pubbliche spese per le manutenzioni straordinarie negli ultimi anni. È bastato un temporale estivo per far emergere in modo evidente tutte le criticità degli impianti sportivi di Matera.”

E’ quanto denuncia il Consigliere comunale Lisurici ( Italia al Centro) che specifica:

“Nel palazzetto del rione Lanera e nella palestra dello stadio XXI Settembre l’acqua piovana si infiltra dai tetti e bagna il parquet e il pavimento, rendendo impossibile lo svolgimento delle attività. Nella tensostruttura di via dei Sanniti, invece, non ha mai funzionato l’impianto di riscaldamento a pavimento realizzato recentemente. Nel campo di calcio della zona Paip, l’assenza di un collettore e di un riduttore di pressione tra il contatore dell’acqua e l’impianto non fa funzionare l’irrigazione.

Nel caso dei palazzetti, l’amministrazione comunale ha investito somme importanti per interventi di ristrutturazione che tuttavia non li hanno resi efficienti. Non basta fare proclami, servono azioni concrete e se lo sport è importante per il suo valore, occorre dargli il giusto valore garantendo il suo svolgimento.

Chiedo, pertanto, all’assessore comunale ai Lavori Pubblici Lomurno ( che in passato ha ricoperto carica di Dirigente del settore) di avviare una ricognizione sui lavori fatti, e ancora da fare, nei 7 impianti sportivi cittadini e di rendere note le date reali di inizio e fine degli interventi. Sarebbe altresì importante è auspicabile individuare eventuali responsabili dei lavori mal effettuati negli ultimi anni, per non far gravare sui cittadini il rifacimento dei lavori non effettuati a regola d’arte.

I lavori nel campo di calcio del borgo La Martella restano fermi, mentre sulla tensostruttura di via dei Sanniti pende un finanziamento di 200 mila euro da parte della Regione Basilicata, affinché possa essere a norma per la massima serie di calcio a 5 , ma non si sa quali interventi saranno effettuati e soprattutto quando.

Per avere il polso costante della situazione degli impianti sportivi di Matera, basterebbe tenere presenti le segnalazioni che periodicamente giungono dai custodi: loro, infatti, fanno davvero tanto per tenerli nella migliore condizione possibile.

Rimango in attesa di ricevere a breve risposte concrete da parte dell’amministrazione comunale.”