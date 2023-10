Lisurici: Grazie Bennardi. Ma tolgo il disturbo….

Era inevitabile che prima o poi Francesco Lisurici ( Noi Moderati), approdato in un partito di centrodestra, lasciasse il sostegno alla eterogenea maggioranza al Comune di Matera, guidata dal Domenico Bennardi( M5s). E questo nonostante quel ‘patto per la città’ che lo aveva visto presente in eventi, tavoli e tavolate di maggioranza, per alcuni quale assessore esterno al Turismo e per altri come ‘’stampella’’ di una coalizione che può contare su 17 consiglieri. Un numero precario, sfortunato, ma che c’è e consente di andare avanti con moderazione. Ma questo prima o poi tirerà fuori fibrillazioni e verifiche di fine anno, anche perché si vota per le regionali .Tra i pentastellati si dovrà decidere chi candidare per uno scranno a Potenza. Potrebbe essere Antonio Materdomini, ma non è detto…e poi occorre fare i conti, nel Partito di Antonio Conte, con il calo dei consensi, con una fronda interna della galassia pentastellata che ha incontrato l’Alessandro Dibattista della prima ora, che non fanno vedere il percorso verso le elezioni ‘in carrozza’. E al Comune Ma è presto per dire come andrà a finire, viste le intese tutte da definire in quello che dovrebbe essere il centrosinistra( ma senza Sinistra, che di fatto non c’è, trattandosi di formazioni moderate) a sostegno di Angelo Chiorazzo o di altri… Francesco Lisurici, intanto, continuerà a pedalare per conto suo e organizzare Noi Moderati sul territorio. Altro che stampella, andrà avanti a stampate… In politica servono anche quelle.



Comunicato Stampa – Consigliere Lisurici (Noi Moderati): «Alcune questioni in questa maggioranza mi hanno fatto riflettere. Grazie Bennardi, ma devo necessariamente togliere il disturbo»

«Dopo aver raccolto le istanze ed essermi battuto per i cittadini di contrada San Francesco, Quadrifoglio e Giada, che sono privi di pullman del servizio pubblico locale, questa volta ho ascoltato le esigenze dei ristoratori dei Sassi che, tramite nota inviata al Comune, chiedono la finestra aperta della ZTL Sassi nel periodo invernale, dalle 12:30 alle 15:30, dando la possibilità agli avventori di raggiungere e consumare un pranzo veloce anche nei ristoranti ubicati negli antichi rioni. Si tratta di un servizio già collaudato alcuni anni fa che ha funzionato perfettamente. L’unica nota stonata nasce dall’interlocuzione avuta con l’assessore alla Mobilità, il quale ha chiuso categoricamente a questa possibilità, dicendo di non essere d’accordo perché alcuni residenti dei Sassi avrebbero manifestato assoluta contrarietà a questa ipotesi. Ovviamente, sono a conoscenza della questione il sindaco, l’assessore ai Sassi e alle Attività produttive e l’assessore al Turismo. Dal confronto sono emersi forti contrasti sul tema, tanto da diventarne anche una discussione politica da approfondire e chiarire in una riunione di maggioranza da convocare. Convocazione che, ad oggi, non è ancora arrivata». È quanto dichiara il consigliere comunale e neo coordinatore cittadino di Noi Moderati, Francesco Lisurici.

«A questo punto, da rappresentare responsabile del popolo, ma soprattutto da rappresentante delle istanze che pervengono dalle piccole e medie imprese, devo riscontrare che questa è l’ennesima problematica sorta tra il sottoscritto e la maggioranza. Premesso che i litigi non fanno parte del mio stile, ho quindi deciso di fare un passo indietro al fine di evitare discussioni tra i vari assessori a causa delle mie priorità che mirano chiaramente all’interesse della comunità. Colgo l’occasione per ringraziare il primo cittadino e l’assessora D’oppido per il prezioso lavoro svolto insieme in questi nove mesi di permanenza in maggioranza. Voglio ricordare a tutti i cittadini che, solo ed esclusivamente per senso di responsabilità, ho deciso di firmare il patto per Matera con il sindaco, a febbraio scorso, con l’obiettivo di dare un impulso soprattutto al settore turistico culturale, lavorando concretamente sulla pianificazione del settore, oltre che su progetti già realizzati e altri che saranno realizzati nei prossimi mesi e nei prossimi anni», continua Lisurici.

«Per rispondere a coloro i quali hanno pensato che io fossi la “stampella” del governo Bennardi, sono sicuro che questa maggioranza andrà avanti anche senza il mio supporto. Questo è un aspetto che dimostra come il mio sia stato un contributo esterno, messo a disposizione senza chiedere nulla in cambio. La mia esigenza era solamente dare risposte ai miei elettori, che mi hanno consentito di ricoprire questo importante ruolo di consigliere comunale. Mi ritengo assolutamente soddisfatto di questa esperienza, ma mi rendo conto che la mia collocazione naturale è stata, è e sarà tra i banchi del centrodestra, così come voluto dai cittadini alle scorse elezioni», conclude il consigliere comunale e neo coordinatore cittadino di Noi Moderati, Francesco Lisurici.

30/10/2023

Francesco Lisurici,

consigliere comunale e coordinatore cittadino Noi Moderati