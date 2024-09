Lisurici furioso, Cinnella lo molla e si offre alla maggioranza…il 17°? eccolo!

Era da un paio d’ore che Francesco Lisurici continuava a postare –sul suo profilo facebook– messaggi inequivocabili di rabbia e delusione per essere stato tradito nella fiducia che avrebbe riposto in qualcuno…pur ammettendo che “mi avevano detto di non fidarmi di lui“. Quel qualcuno è inequivocabilmente il Consigliere comunale materano Cosimo Damiano Cinnella che in una nota -pubblicata su Sassilive– si dichiara indipendente e quindi pronto ad abbandonare l’opposizione. In una nota ha infatti scritto che: “Dopo aver ascoltato troppe voci sul mio conto che non corrispondevano al vero ho deciso di fare chiarezza sulla mia posizione politica. Da uomo libero quale sono sempre stato interpreterò il mio ruolo di amministratore della città di Matera senza vincolo di mandato. Proseguirò pertanto la mia attività politica con un solo obiettivo: ridare dignità ai rioni storici di Matera, ai borghi e ai campetti di quartiere”. Ci è voluto tempo ma il 17° è finalmente arrivato ed è esattamente quello di cui avevano tutti parlato, compreso noi. Comprendiamo l’arrabbiatura di Lisurici perchè in quell’occasione ci contattò dicendo che non avevamo compreso il senso del suo comunicato che noi interpretammo nel senso che la vicenda sta assumendo ora (https://giornalemio.it/politica/cinnella-la-lega-salvini-matera-lo-disconosce-mentre-lisurici-soffre/) e ci chiese cortesemente di spiegare meglio il suo pensiero a cui demmo corso con questo altro articolo a poche ore di distanza con un netto “LISURICI,CINNELLA, GRIPPO E TUTTI I COMPONENTI DEL GRUPPO POLITICO DICHIARANO CHE SONO E RIMARRANNO ALL’OPPOSIZIONE DI BENNARDI.” (https://giornalemio.it/politica/lisurici-cinnella-e-grippo-siamo-e-rimarremo-allopposizione-di-bennardi/). Quanto sia durata è sotto gli occhi di tutti. Ovviamente per uno che si arrabbia ce n’è sempre un altro che gioisce. Parliamo dell’ex presidente del Consiglio comunale Francesco Salvatore in attesa di essere nominato assessore, aspirazione sino ad ora non soddisfatta a causa della impossibilità a garantire la certificazione del 17° consigliere di maggioranza, come avevamo anche in questo caso già scritto (https://giornalemio.it/politica/cercasi-consigliere-comunale-disperatamente-per-trovare-la-quadra-e-fare-17/), e che ora potrà uscire dal limbo. Sono giornate, anche in questo caso, che lo stesso pubblicava post ironico-enigmatici che lasciavano intendere l’imminenza dell’evento e della fine dello status di semplice consigliere comunale. Abbiamo pensato male? Può essere….e in tal caso avremmo commesso peccato. Ma…..

