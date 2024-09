Lisurici, Cinnella e Grippo: “siamo e rimarremo all’opposizione di Bennardi”

E di qualche ora fa la pubblicazione del nostro articolo con cui abbiamo riportato i comunicati stampa della “Lega Salvini Matera” e di Francesco Lisurici in merito alle vicende che riguardano la discussione di un eventuale allargamento a qualche consigliere di opposizione della maggioranza che ora governa il Comune di Matera, dandone la interpretazione che si evince dalla lettura degli stessi. Subito dopo siamo stati contattati da Francesco Lisurici che ci ha contestato di aver male interpretato la sua nota, chiedendoci di riportare testualmente questa dichiarazione: “LISURICI,CINNELLA, GRIPPO E TUTTI I COMPONENTI DEL GRUPPO POLITICO DICHIARANO CHE SONO E RIMARRANNO ALL’OPPOSIZIONE DI BENNARDI.” Bene. Ne prendiamo atto e ne diamo atto ai lettori, costituendo questa precisazione indubbiamente un elemento di chiarezza del quadro politico cittadino. Ma soprattutto chiarisce quel comunicato in cui ad una prima frase “Per quanto riguarda, invece, il Comune di Matera non esiste Assolutamente nessun accordo politico con l’attuale maggioranza“, dopo un lungo rievocare di quanto fatto in passato dallo stesso Lisurici durante la sua parentesi di collaborazione con Bennardi e somministrazione di consigli al Sindaco su come richiedere finanziamenti a Roma e a Potenza, si conclude con questa frase: “Parlare semplicemente di numeri in consiglio e’ una cosa che non ci appartiene affatto, se alla base non ci sono elementi utili ed indispensabili per poter portare avanti processi e progetti che possano portare a fare il salto di qualità alla nostra città, ed avviare finalmente il percorso che possa fare raggiungere traguardi ambiziosi e importanti sotto tutti gli aspetti” che lasciava oggettivamente intendere una potenziale apertura al dialogo.” Giudichino i lettori. Per quanto riguarda, invece, le prossime elezioni provinciali viene ribadito (ma questo era chiaro e lo abbiamo già riportato): “CHE APPOGGERANNO IL CANDIDATO DI CDX DE FILIPPO ARTURO SINDACO DI CALCIANO QUALE CANDIDATO PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MATERA”.

Questo il nostro precedente articolo: