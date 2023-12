Lisurici: bus gratuiti e addobbi aiuole ed aree verdi per Natale? Merito mio!

“Date a Lisurici ciò che è di Lisurici“….a gridarlo a tutta la Città dei Sassi è lo stesso interessato, il consigliere comunale Francesco Lisurici (Noi Moderati) che afferma, in una nota:: «Le recenti iniziative natalizie sono frutto del lavoro dell’assessorato al Turismo che ha visto anche il mio impegno.» Per chi se ne fosse dimenticato, lo stesso -eletto nella Lega di Salvini, poi passato a “Coraggio Italia” ed ora approdato in “Noi Moderati”- nel febbraio scorso decise di fare la stampella alla attuale amministrazione contro cui si era candidato. Una collaborazione ammantata da un roboante “Patto per la città“, presentato in pompa magna in una conferenza stampa, il 15 febbraio 2023, propio con il Sindaco Bennardi (https://giornalemio.it/politica/bernardi-fa-18-con-lisurici-in-attesa-della-quadra-in-giunta-e-in-maggioranza/), ma durato solo pochi mesi. Infatti, il 2 novembre scorso (poco più di otto mesi), infatti Lisurici disse by, by e mollò di botto il primo cittadino….che rimase come un sedotto e abbandonato (https://giornalemio.it/politica/bennardi-gabbato-da-lisurici-lo-accusa-e-poco-rispettoso-della-citta/). Da allora il suo impegno non è stato altro che quello di rivendicare il proprio tocco magico sulla Città (https://giornalemio.it/politica/il-tocco-magico-di-san-lisurici-sullamministrazione-bennardi/)….una pratica che, come si vede dalla nota odierna che leggete a seguire, persevera. «Da sempre sono per la chiarezza, pertanto, da persona e amministratore sincero, devo fare alcune precisazioni su alcune recenti misure adottate dall’amministrazione comunale materana.” scrive pertanto nella nota il consigliere comunale e coordinatore cittadino Noi Moderati- “Apprendo infatti con soddisfazione l’idea di mettere i bus cittadini gratuiti a disposizione dei residenti e dei turisti nei weekend fino al 6 Gennaio 2024, come anche rendere la città maggiormente accogliente per il Natale con gli addobbi di aiuole e aree verdi. Si tratta di interventi di cui ne beneficeranno i cittadini tutti, ma su cui urge un approfondimento per una corretta informazione e valutazione. Questi obiettivi raggiunti non sono assolutamente merito dell’assessore alla Mobilità, il quale non è ancora riuscito a servire i rioni scoperti da servizio di trasporto pubblico, tantomeno dell’assessore all’Ambiente che vorrebbe far riaprire la discarica a La Martella, nascondendola dietro il nome di polo tecnologico, ma sono frutto del lavoro incessante svolto dal settore turistico, che ha visto per nove mesi il mio personale impegno, gomito a gomito con l’assessora di competenza, che ha prodotto maggiori entrate derivanti dalla tassa di soggiorno e dunque ha permesso la realizzazione di queste nobili iniziative. Lavoro che ha prodotto, grazie alla tempestiva programmazione degli eventi turistici culturali, un incremento notevole della tassa di soggiorno, che ricordo deve necessariamente essere spesa in servizi legati al turismo. Di conseguenza, essendo le due misure finanziate tramite la tassa di soggiorno, direi che i meriti sono da attribuire al settore turistico che, mediante le attività svolte, è riuscito ad attrarre in città molti turisti in più rispetto agli anni passati, dando così la possibilità alle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere cittadine di versare un maggiore importo di tassa di soggiorno. Aggiungo che, a mio parere, la tassa di soggiorno deve essere investita – secondo le esigenze del settore e soprattutto dei cittadini – studiando sinergicamente quali possano essere le misure più idonee, in modo da non spendere soldi pubblici all’ultimo momento, così come è accaduto quest’anno, magari tralasciando anche alcuni addobbi natalizi di proprietà del Comune che forse sono rimasti in magazzino inutilizzati e investendo le somme per avere un ritorno tangibile a vantaggio di imprese e comunità”.

