Lisurici Academy e Zes culturali a Matera ,come le Porte di Santa Chiara….

Ci prova il consigliere comunale Francesco Lisurici,indipendente ma di maggioranza, a dare la sveglia visto che sia in pieno Solleone e le temperature sono aumentate. Se si facesse cosi anche in Politica, Matera sarebbe credibile. Ma è giusto crederci … Anche se hai voglia a imprecare, a rammaricarti se un colpo di mano regionale ha sottratto il marchio e gran parte del ”Reimpostato” progetto, e risorse naturalmente, all’Academy per le imprese culturali e creative che una figura preparata e testarda come l’ingegner Vincenzo Acito avrebbe voluto realizzare nella vecchia sede dell’Università degli studi di piazza San Rocco. Eppure le avvisaglie che si stava perdendo tempo c’erano tutte, ma la mediocrità e la scarsità di autonomia decisionale di quanti- chi più chi meno- ci dovrebbe rappresentare nei luoghi della programmazione e delle scelte, hanno fatto precipitare le cose facendo trovare Matera davanti al fatto compiuto. Né più né meno, come ripete un antico detto popolare, come ‘’Le Porte di Santa Chiara’’ che fu dotata di porte, e quindi di attenta vigilanza, dopo il furto. Furti o concessioni destinati a continuare: dai progetti del Cinema, la Lucania film commission ha sede a Matera, e della stessa Fondazione ‘’ Matera -Basilicata’’ 2019 per la quale- dopo mesi di silenzio o quasi è stata chiesta, dal consigliere regionale Roberto Cifarelli, l’audizione in quarta commissione. Al consigliere comunale Francesco Lisurici l’invito a insistere. Porti avanti un solo obiettivo. E se lo realizzerà, con il concorso di altri, sarà ricordato per questo.



L’INTERVENTO DI LISURICI

Fondi stanziati per l’Academy per le imprese culturali e creative con sede a Matera:

Non possiamo rischiare di perdere le occasioni che Matera aspettava da sempre.

Il ruolo di Matera locomotiva culturale ed economica del turismo regionale ha bisogno di essere alimentata non da dichiarazioni di facciata, da slogan preelettorali, ma da efficaci misure urgenti che guardano al bene comune.

Abbiamo bisogno di cogliere le occasioni del sistema dei finanziamenti pubblici, in una fase irripetibile come quella del PNRR e dei prossimi fondi strutturali.

Il ministro Fitto ha lanciato la ZES in tutto il meridione; quale migliore occasione per rilanciare il progetto inserito nel Piano strategico regionale, approvato dal consiglio regionale ,per istituire in Basilicata la ZES per le imprese culturali e creative?

È scritto nel Piano strategico regionale che, essendo legge regionale, deve essere rispettato da tutti, a meno che non si torni in consiglio per approvarne eventuali modifiche.

La nascita, la crescita ed il consolidamento delle imprese locali sono la base per affrontare in maniera realmente costruttiva l’annoso tema della desertificazione delle aree interne, la speranza di invertire la rotta della fuga dei cervelli; non si mettono le basi per un futuro di sviluppo solo con l’arrivo delle imprese esterne che si insediano in Basilicata, generando esclusivamente meccanismi di subappalti e occupazione.

Chiariamo! Ben vengano investitori esterni ma non possiamo costruire lo sviluppo nel prossimo decennio delegandolo esclusivamente a poteri decisionali che hanno sede e portafoglio al di fuori regione.

Perciò attivare la ZES per le imprese culturali e creative estesa a tutto il territorio regionale significa portare le micro e piccole imprese nei piccoli centri, purché alimentati dalla fibra, portare occupazione per i giovani locali.

Significa anche caratterizzare la Regione Basilicata, nel panorama meridionale, con la ZES per le imprese culturali e creative, fornendo in dote i valori culturali, paesaggistici e ambientali che abbiamo la fortuna di avere sul nostro territorio.

In tutto questo scenario di strategia di sviluppo l’ Academy prevista a Matera, nell’ hub di San Rocco, per le imprese culturali e creative, è un tassello fondamentale per attivare il processo della ZES.

Il tempo non è indifferente, dovremmo arrivare prima delle altre regioni nella candidatura di questa specifica ZES, e l’Academy è il tassello iniziale, è il big bang dell’esplosione delle attività connesse; senza l’Academy a Matera non siamo competitivi.

Perciò auspico, nel mio ruolo di consigliere, molto attento alle politiche turistiche del comune di Matera, che la regione Basilicata attivi tutti i processi necessari per questa grande opportunità;

in mancanza, le responsabilità saranno soprattutto politiche per aver tolto una reale opportunità alle prossime generazioni.

Francesco Lisurici

Consigliere comunale