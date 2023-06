Liste d’attesa? Per Vizziello la soluzione c’è…intanto le proteste dall’ADOC

Quella delle liste di attesa per esami e/o visite specialistiche è una vicenda che non potrà essere affrontata e risolta se non si tornerà ad investire in risorse umane e mezzi nella sanità pubblica. Cosa che non ci sembra rientri tra i programmi del governo nazionale e regionale. Nel frattempo c’è chi, come l’ADO protesta in merito alla situazione dell’Ospedale San Carlo, mentre il consigliere regionale Giovanni Vizziello, rileva che una soluzione tampone ci sarebbe e la indica nella nota che segue: l’ospedale o l’azienda sanitaria che non rispetta i tempi previsti per l’erogazione di una determinata prestazione sanitaria deve far sì che il cittadino possa effettuare quella prestazione in intramoenia o presso una struttura privata, con costi a carico del servizio sanitario con a carico dell’utente solo il ticket.

A seguire la nota di Vizziello: “La soluzione all’annoso problema delle liste d’attesa sanitarie, il fenomeno che obbliga i cittadini ad attendere mesi o addirittura anni per effettuare una visita medica o un esame diagnostico, c’è e consiste nell’obbligare l’ospedale o l’azienda sanitaria che non rispetta i tempi previsti per l’erogazione di una determinata prestazione sanitaria a far sì che il cittadino possa effettuare quella prestazione in intramoenia o presso una struttura privata, con costi a carico del servizio sanitario, limitandosi l’utente al semplice pagamento del ticket. Una soluzione prevista dalla legge, il decreto 124 del 1998, oltre che dal Piano Nazionale di Governo delle Liste d’Attesa e che Bardi e Fanelli si guardano bene dal pubblicizzare preferendo somministrare ai lucani il classico pannicello caldo della maggiore appropriatezza prescrittiva o dell’uso responsabile dei servizi sanitari da parte dei destinatari e che non risolveranno mai il problema dei tempi biblici con cui le strutture sanitarie in Basilicata erogano prestazioni spesso salva vita”.

Ad affermarlo, in una nota, è il consigliere regionale di Basilicata Oltre Giovanni Vizziello, che commenta così la delibera sulla gestione delle liste d’attesa approvata dalla Giunta regionale nei giorni scorsi.

“La disposizione contenuta nel Decreto del 1998 è poco conosciuta e ben occultata dal management sanitario della nostra regione” -aggiunge Vizziello- “perché di fatto obbliga le strutture sanitarie regionali a riparare alla propria inefficacia gestionale, consistente nell’incapacità di garantire tempi ragionevoli per visite specialistiche ed esami di laboratorio, obbligandole a pagare considerevoli somme di danaro, derivanti dalla differenza tra il costo della prestazione che il cittadino effettua in intramoenia o presso una struttura privata e il ticket che lo stesso cittadino ha pagato.”

“Solo gli investimenti in risorse umane e nell’ammodernamento delle apparecchiature tecnologiche, secondo un modello organizzativo in grado di valorizzare il protagonismo delle strutture private accreditate, garantiranno anche in Basilicata l’abbattimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie” -conclude Vizziello-“consentendo ai cittadini di curarsi in tempi compatibili con le proprie esigenze di salute”.

…..e quella di Canio D’Andrea Presidente dell’ADOC:

“Sanità in Basilicata”

Tutti gli utenti dei servizi sanitari della Basilicata lo sanno, per una visita medica presso l’ospedale San Carlo occorre aspettare mesi. Ma anche negli altri ospedali la situazione non è migliore anzi sembrerebbe che sia peggiore.

L’organizzazione del servizio sanitario regionale è inesistente.

Già la prenotazione allo sportello della ‘Azienda Ospedaliera San Carlo è un’odissea.

File interminabili.

Nei reparti medici e infermieri sono stressati e sovraccaricati di lavoro.

Non mancano medici e infermier bravi, certo, spesso scappano verso strutture meglio organizzate.

Entrare in una sala d’attesa è come una bolgia dantesca, dove la confusione, e non solo, la fa da padrona.

Le persone sono lasciate in attesa per ore e senza poter chiedere un’informazione.

È peggiorata anche la qualità del vitto somministrata ai degenti.

Il cibo preparato a Tito e portato in ospedale a Potenza non è il massimo della qualità. A dire di molti degenti è pessimo e molti lo rifiutano facendoselo portare da casa dai parenti.

Gli annunci dell’alta dirigenza, però, descrivono un ospedale tutto rose e fiori, “l’eccellenza mondiale” della sanità.

Senza vergogna politici e alti dirigenti si riempiono la bocca di successi di cui non hanno merito. Quando si raggiunge qualche buon risultato è quasi sempre per l’iniziativa di un gruppo di sanitari volenterosi che avvia, a proprio rischio, lodevoli iniziative.

Così se la cosa ha successo il merito è dei politici e dei dirigenti, se invece non si ottengono i risultati sperati il colpevole si può facilmente individuare.

Tutti lo sanno, anche se fingono di non sapere!

Secondo l’ADOC di Basilicata manca la capacità di organizzare i servizi e manca la capacità di programmazione.

Secondo l’ADOC di Basilicata i casi sono due:

 o i politici sono degli incapaci e, quindi, si circondano di dirigenti incapaci;

 o, peggio, i politici vogliono distruggere la sanità lucana e, volutamente, scelgono dirigenti incapaci.

Le scuse ci sono: Manca il personale.

La verità, semplice e chiara, è che manca la capacità di programmare.

Sapere quante persone vanno in pensione o chiedono il trasferimento non è difficile e, con un po’ di programmazione, si può porre rimedio.

Manca la capacità di pianificare e di organizzare le attività ed eliminare, per esempio, le liste di attesa.

Ma no! È meglio sfasciare tutto avendo cura di trovare scuse o un capro espiatorio.

Com’è noto, per chi non vuol fare (o non è capace) è più facile trovare scuse.

Di certo questa grande incompetenza, questa mancanza di programmazione, questa incapacità organizzativa la pagano gli utenti di Basilicata.

Perciò non stupisce l’emigrazione sanitaria.

Perciò non stupisce che chi può sceglie la sanità privata.

Ovviamente, il prezzo di questo sfacelo lo paga la povera gente.

L’ADOC di Basilicata spera in un cambiamento radicale. Se i politici non sono complici di questo disastro che provino a mettere rimedio prima che sia troppo tardi.

Noi suggeriamo “una indagine indipendente” sulla qualità dei servizi offerti dalla sanità di Basilicata, l’Adoc l’ha già fatta qualche anno fa e suggerisce di rifarla e, semmai, confrontare i dati.

La sfida è lanciata a Bardi e Fanelli. Vediamo cose ne pensano gli utenti.

Il Presidente

(dott. Canio D’ANDREA)