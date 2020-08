Giratela come vi pare ma la seconda giornata, quella conclusiva per la consegna dei candidati sindaci e delle liste per le comunali di Matera, ha destato considerazioni diverse a caldo sulle possibili proiezioni del primo di voto con un esito scontato per il ballottaggio.

Sei sindaci, 19 liste (dai 22 ai 32 iscritti) con poco più di 500 candidati. Già, ma chi ci va? La logica dei numeri prevale su qualità e varietà dell’offerta politica.

E allora il centrodestra con Rocco Sassone presenta sei liste di supporto, il centrosinistra ha tre candidati sindaci Giovanni Schiuma (Pd e quattro civiche), Luca Braia (consigliere regionale Italia Viva e civica Matera 2029) e Nicola Trombetta con la civica ”Liberi”, Domenico Bennardi (M5S, Psi-Verdi e due civiche) e Pasquale Doria sostenuto da due civiche. Logica vorrebbe che i numeri pesino.

Sassone con Centrodestra monolitico e Bennardi con M5s, nel centro sinistra battaglia e l’esperienza insegna che le divisioni non pagano. Ma al primo turno ci si presenta così. Vedremo al ballottaggio, a meno di vittorie al primo turno. Non abbiamo dimenticato Pasquale Doria, che ha presentato liste con una precisa connotazione di candidature nei settori culturali, ambientali e di impegno sociale. Auguri a tutti.

E veniamo ad alcune curiosità. Matera 3.0- Uniti con Bennardi Sindaco segna il ritorno alla politica di Cinzia Scarciolla, che abbiamo visto in altre esperienze politiche e la presenza del fotografo Rocco Scattino. In Volt troviamo le riconferme dei consiglieri uscenti Donato Paterino, dell’ex assessore di una precedente consiliatura Maria Pistone, l’esordio di un esperto di comunicazione come Alberto Acito , del giornalista Michele Cifarelli, di Remo Terrone impegnato nei progetti di Intercultura del sindacalista Caf Ottavio Lunati. E poi nella lista Verdi-Partito socialista i ritorni di Gianfranco De Palo, Nicola Andrisani, Pasquale Di Pede e le presenze dell’ambientalismo militante di Mario Montemurro.

Per il candidato sindaco Luca Braia la riconferma della consigliera uscente Nunzia Antezza e di tanti nomi della società civile e dell’imprenditoria locale.

In ”Liberi” a sostegno del candidato sindaco Nicola Trombetta la riconferma del consigliere uscente Gaspare L’Episcopia , poi alcuni rappresentanti della Lista Matera al Centro come Antonio Cappiello e Raffaele Lagalante e altri figure della vita cittadina.

Per Matera Libera, a sostegno di Pasquale Doria, troviamo Emanuele D’Adamo, esperto del mondo agricolo regionale e impegnato in varie iniziative culturali come l’associazione la Pagnotta insieme a Raffaele Paolicelli e poi il cantante rock Giuseppe Paradiso o Joseph Paradise.

Nella lista Cambiamo, a sostegno del candidato sindaco Rocco Sassone, spazio a tanti volti nuovi della vita socio economico locale. Esordio in politica per Franco Pantone, segretario provinciale di Cambiamo, e un ritorno per Giovanni Angelino e visibilità al mondo del turismo per la giovane manager delle strutture alberghiere di pregio come Elisabetta Grassano. Nella lista del candidato sindaco troviamo Angelo Lapolla , che ha fatto parte della consiliatura che sta per scadere, e figure del mondo del lavoro e dei sevizi.

Nelle liste a sostegno del candidato sindaco Giovanni Schiuma troviamo conferme e tanti volti nuovi dal Pd alle civiche di supporto, una delle quali guidate da sindaco uscente Raffaello De Ruggieri. E allora gli assessori uscenti Giuseppe Tragni, Tommaso Mariani, Simona Orsi, i consiglieri Gianfranco De Mola, Rossella Montemurro, Pietro Iacovone, Maria Teresa Vena e Carmine Alba, il ritorno alla politica di Angelo Raffaele Cotugno (ex S.E.L da fedeli alla Linea al PD), Vincenzo Menzella, ex assessore all’urbanistica e ai Sassi della seconda giunta guidata da Francesco Saverio Acito. E poi figure delle professioni, il medico Marina Susi, Vito Lupo tra l’altro ex amministratore Ater, e dell’associazionismo come Marcello Santantonio e Marzio ”Marziolino” Muscatiello.

Descriverli tutti, per motivi di spazio e dei limiti oggettivi nel risalire ai dati di ciascuno rinviamo a quanto verrà fuori dalla campagna elettorale, reale e virtuale. Del resto le omonimie sono tante per la popolarità di tanti nomi e cognomi (e qualcuno vi lascerà di sasso…) che sarebbe stato opportuno indicare anche nomignoli e soprannomi. Ma non si può.

E poi le parentele. Qualche nome è scomparso, ma ci potrebbe essere un nipote, figlio o cugino pronto a catalizzare consensi di prossimità.



Di seguito la sequenza di liste presentate entro le 12.00 di oggi.

“Matera 3.0 – uniti con Bennardi Sindaco”

Oriana Adorisio, Nunzio Barbafolta, Rocco Carone, Nadia Della Chiara, Paola D’Ercole, Rosa Miriam Di Lecce, Arianna Festa, Francesco Gambetta, Francesco Paolo Grieco, Eustachio Latorre, Giovanni Paolo Laurieri, Giuseppe Losignore, Elena Matera Santochirico, Vito Mercadante, Salvatore Romano, Francesco Rondinone, Felicia Rubino, Cinzia Scarciolla, Rocco Scattino, Santina Ines Schiavone, Pasquale Spina, Anna Giacinta Stella

Volt Matera

Alberto Acito, Francesco Paolo Ambrosecchia, Nunziatina Caldone, Stefania Calia, Giuliano Cotrufo, Andrea Davide Corrado, Claudio D’Ercole, Marilisa D’Ercole, Paolo Francesco Di Lecce, Stefano Fusillo, Nunzia Gambetta, Nicola Locuratolo, Giuseppe Loperfido, Ottavio Lunati, Liborio Silvio Nicoletti, Donato Michele Paterino, Santa Pellegrino, Maria Pistone, Angelo Racanelli, Mariangela Tataranni, Remo Terrone, Mariacristina Visaggi, Maria Pina Mazzei, Alessia Martemucci, Domenico Rizzi, Vito Michele Cifarelli.



lista Europa Verde-PSI

Anna Maria Altieri, Mario Montemurro, Roberto Acquasanta, Eustachio Vincenzo Altieri, Nicola Andrisani, Massimo Andrisani, Carlo Bonelli, Angelo Raffaele Coretti, Michelle Cristine De Freitas Souza, Gianfranco De Palo, Maria Teresa De Rosa, Alessandro De Ruvo, Pasquale Di Pede, Manuela Festa, Pietro Galeazzo, Angela Michela Giordano, Mimma Bruna Giovinazzo, Cosimo Damiano Iacovone, Iosca Biagio, Antonio Lamacchia, Rocco Lopergolo, Alessandro Montemurro, Giuseppe Montemurro, Imma Nardandrea, Gabriella Pizzolla, Biagio Plasmati, Mariodilia Romano, Paola Scalcione, Mariangela Scarangella, Lucia Anna Stigliani, Antonio Federico Stramiello, Angela Rita Vizziello



lista “Matera 2029” per Luca Braia

Annunziata ”Nunzia” Antezza , Vincenzo Bilancia, Pasquale Carone, Nunzia Cesarino, Nicola Cristallo, Nicola Di Munno, Dubla Gerardo detto Gino, Antonio Esposito, Giovanna Fabrizio, Antonio Filocamo detto Nino, Claudio Fontanarosa, Bruno Fortunato, Rosanna Gagliardi, Giorgio Galato, Luca Gnurlandino, Ernesto Andrea Grieco, Maria Guerricchio, Maria Logallo, Giacomo Bruno Lorusso, Michele Losignore, Pietro Mango, Antonella Piliero, Brigida Plasmati, Massimiliano Taratufolo, Annese Lucia, Luciano Colella



lista “Liberi ” CANDIDATO SINDACO NICOLA TROMBETTA”

Maria Abbatino, Nahed Ahmed, Carmela Balestra, Francesco Braia, Fernando Umberto Calia, Antonio Cappiello, Salvatore Caputo, Maria Carone, Anna Bruna Cascione, Giuseppe Ciaramella, Eustachio Cuscianna, Piervito Michele Di Cecca, Franca Disisto, Michele Fabrizio, Filomena Flumero, Annunziata Giglio, Grazia Grande, Najat Labid, Raffaele Lagalante, Gaspare L’Episcopia, Felice Lisanti, Francesco Paolo Loperfido, Michelangelo Marcosano, Annunziata Manicone, Nicola Monaco, Tommaso Nuzzolese, Caterina Panzetta, Carmelo Giuseppe Pentasuglia, Michele Ruggieri, Luciano Ruggieri, Benedetta Tralli, Giuseppe Vinciguerra

Matera libera per candidato sindaco Pasquale Doria

“Mario Rosario Andrisani, Veronica Belfiore, Francesca Bove, Giuseppe Canterino, Scipione Cardinale, Angelo Giuseppe Cataldi, Lucia Ciuffreda, Giuseppe Clemente, Emanuele Dadamo, Maria D’Amati, Vincenzo Luigi Ferrara, Antonella Giordanelli, Antonio Natalino Gualtieri, Maria Gabriella Di Marsico, Luciano Mario Pio Festa, Antonio Fiore, Ida Maria Largo, Emanuele Lionetti, Giovanni Martemucci, Carolina Mennella, Raffaele Paolicelli, Giuseppe Paradiso, Sara Sanrocco.

PER IL CANDIDATO ROCCO SASSONE

Cambiamo Matera-Il popolo della famiglia-Idea popolo e libertà”

Damiano Abbate, Antonio Aicale, Massimo Ambrosecchia, Angelino Giovanni, Giuseppe Bitondo, Monica Caiata, Nicla Carbone, Cesare Carriero, Antonio Chietera, Marco Cifarelli, Antonio Elettrico, Alessia Ferrone, Marilù Fiore, Angela Franchini, Ivana Giudice, Elisabetta Grassano, Vito Iacovazzi, Stefania La Macchia, Vito Pietro Lo Porcaro, Fortunato Martoccia, Antonella Mastrodomenico, Alessandra Melandri, Rocco Lopatriello, Rosa Padula, Francesco Pantone, Giuseppe Rutigliano, Raffaele Schiuma, Valeria Singetta, Nicola Vicenti, Giovanni Siben, Liliana Zappacosta, Alessandro Filippetti

“Matera, sempre insieme”

Maria Piera Sarra, Stefania Colucci, Angelo Lapolla, Piergiorgio Di Bari, Francesco Paolo Losito, Paola Saraceno, Roberto Suriano, Lucrezia Andrisani, Bruno Paolicelli, Nadia Zangone, Francesco Grossi, Nunzio Nicola Ambrosecchia, Maria Tremamondo, Giuseppe Duni, Maria Linda Cuscianna, Paolo Antonio Vizziello, Nettino Antonio Moliterni, Giuseppe Bollettino, Marco Vitale, Pasquale Andriotti, Annamaria Colonna, Francesco Paolo Dottorini, Rossella Cetani, Roberto Lezzi, Filomena Galagano, Nicola Santeramo, Anna Montemurro, Maria Antonietta Di Pede



CANDIDATO SINDACO GIOVANNI SCHIUMA

Partito Democratico”

Antonella Bamundo, Genoveffa Capuzzi, Graziana Carlucci, Nunzia Cinnella, Angelo Raffaele Cotugno, Daniela Carmen Coscia, Alessandra D’Angelo, Tiziana Di Cuia, Maria Di Pede, Rocco Festa, Francesco Paolo Gaudiano, Pietro Iacovone, Giovanna Ciriaca Di Cuia, Tommaso Mariani, Augusto Martemucci, Vincenzo Menzella, Antonio Morelli, Maria Natale, Tommaso Perniola, Natale Petragallo, Maria Bruna Plasmati, Carmine Alba, Simona Reale, Marcangelo Rizzi, Pasquale Romanelli, Rossella Rubino, Alessandro Santorufo, Giuseppe Tragni, Carmen Turcanu, Valeria Viti, Vito Lupo

“Matera Futura”

Vincenzo Aiello, Saverio Bonelli, Bruna Carlucci, Chiara Di Marsico, Francesco Dragonetti, Giuseppina Fiore, Antonella Grassani, Angelo Gravela, Giovanni Gravela, Vincenzo Iacovone, Valeria Labriola, Melania Lapolla, Francesco Paolo Lasala, Ilenia Melodia, Antonia Moramarco, Mercedes Ortiz, Timoteo Papapietro, Giovanna Patruno, Francesco Paolo Porcari, Eustachio Vincenzo Volpe, Ida Zero

“Matera per Giovanni Schiuma sindaco”

Marina Susi, Roberto Linzalone, Giuseppe Basile, Eligio Maria Di Taranto, Gianfranco De Mola, Donato Tataranni, Valerio Lerro, Celeste De Fina, Giuseppe Gravela, Genni Caiella, Marzio Muscatiello, Paolo Loperfido, Gaetano Coretti, Lidia Silecchia, Giuseppina Conte, Laura Scarciolla, Pietro Dattoli, Giacinta Papapietro, Francesco Adorisio, Giuseppe Morelli, Graziano Leo Salvatore Pesare, Margherita Epifania, Anna Maria Riefolo, Marcello Santantonio, Immacolata Angelastri, Antonio Larotonda, Mario Espedito Armaiuoli, Giuseppe Olivieri, Rosa Nicoletti, Anita Menzella, Francesca Chisena.

“Innoviamo Matera”

Scipione Cardinale, Irene Cascione, Addolorata Doris Cavallo, Rosanna Chetti, Miriana D’Adamo, Gianluca Decicco, Pasquale Dichio, Anna Maria Fabrizio, Renato Favilli, Vincenzo Fiore, Paolo Fortunato, Ferdinando Gaudiano, Domenica Labarile, Michelangelo Mancini, Margherita Marraudino, Michele Mazzilli, Francesco Montemurro, Giuseppe Muscaridola, Cosmo Ninni, Antonio Paolicelli, Francesco Paolo Papapietro, Giovanni Paradiso, Emanuele Pietracito, Michele Angelo Pirrone, Nicola Porcari, Giovanni Filippo Rondinone, Caterina Salvigni, Caterina Sarra, Francesco Scalcione, Carmela Stasi, Grazia Stella, Tommaso Zaccaro

“Programma Matera”

Raffaello De Ruggieri, Giuseppe Antonio Badalà, Giuseppe Capolupo, Michele Casola, Rosa Francesca Curci, Nicola Cuscianna, Rocco Claudio Ferrara, Giovanni Fontanarosa, Antonio Fortunato, Immacolata Gaudiano, Domenica Labriola, Luigi Laterza, Bruna Miglio, Nicoletta Montesano, Giuseppina Nuzzolese, Simona Orsi, Nevia Roberti, Angela Ruggieri, Luciano Sardone, Anna Rita Urso, Maria Teresa Vena, Eustachio Domenico Vinciguerra