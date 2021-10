Un sorriso di soddisfazione ci sta tutto dopo gli abbracci liberatori, seguiti allo stress dello spoglio dei seggi, nella squadra di ” Ferrandina bene comune” che ha portato alla guida del Municipio Carmine Lisanti. Lo attendono, dopo decine di telefonate e i 1000 e passa messaggi di congratulazione, cinque anni di impegno e di progetti da concretizzare, come ha detto a caldo in piazza. Con un successo elettorale che ha confermato il centrosinistra per un secondo mandato, dopo l’esperienza della giunta guidata da Gennaro Martoccia. E del resto il programma è incentrato sul tema – obiettivo ” Ferrandina, una città che guarda al futuro” ma con radici ben piantate nel ”patriarca ” ulivo, simbolo di una parte importante dell’economia locale. Lisanti, dopo la proclamazione degli eletti, è al lavoro per mettere a punto gli aspetti amministrativi della macchina comunale e per definire la nuova giunta. Niente nomi, al momento, ma la barra resterà dritta nella continuità con quattro assessori: due uomini e due donne. Buon lavoro. Le aspettative sono tante e i problemi da affrontare anche. Sindaco e squadra sono abituati a rimboccarsi le maniche, come hanno fatto nel recente passato e sopratutto nella difficile campagna elettorale, che ha visto Lisanti conseguire 2648 voti (52,15%) rispetto a Luca D’Amelio con 2430 voti (47,85%)