Lisanti: Investiamo in cultura. Progetto per Uggiano.

Cosa bolle in pentola a Ferrandina, comune particolarmente dinamico in vari settori, che sta portando avanti un progetto di ”animazione territoriale” davvero interessante, che investe in cultura e transizione enegetica. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Carmine Lisanti, ci crede e i risultati nella cittàdina aragonese della Valbasento si vedono eccome.Ne abbiamo avuto conferma con la rassegna teatrale ” Mimì Bellocchio” (il cui volto stilizzato dovrebbe contrassegnare la segnaletica di orientamento alla struttura), con viabilità e cura dell’arredo che si notano o fanno parlare per ”lungimiranza” come i progetti di transizione energetica.

” Siamo, intanto, partiti con questa rassegna teatrale, a Mimì, giunta al terzo anno- afferma Carmine Lisanti-Abbiamo deciso, come ripeto sempre ai compagni di viaggio, della nostra Amministrazione, di investire in cultura che è il presupposto per contribuire a far crescere l’economia cittadina.Il recupero e il potenziamento del Teatro ” Mimì Bellocchio” è un investimento concreto che, oltre ad ospitare compagnie di livello nazionale, sta facendo crescere anche realtà locali e questo è importante per i giovani e per l’offerta turistico culturale.Ma guardiamo anche ai vari contenitori storici del centro storico, come il convento di San Domenico, palazzi, che intendiamo valorizzare e riempire di contenuti. Lo stiamo facendo cominciando con la riqualificazione del centro storico, l’efficientamento energetico , una pubblica illuminazione coerente con il contesto. Ma stiamo pensando anche di recuperare un contenitore come il Castello di Uggiano sul quale anche a provare a costruire un anfiteatro per eventi all’aperto. Abbiamo un finanziamento del Pnrr, calibrato sulla progettazione esecutiva, per 300.000 euro, con affidamenti prodromici sugli aspetti sismici e strutturali. Attendiamo i risultati e poi chiederemo al Viminale la candidatura per l’opera, il cui costo dovrebbe aggirarsi sui 4-5milioni di euro”.



Ferrandina, dopo il mega progetto energetico, del quale abbiamo parlato in precedenti servizi, guarda anche al futuro della Valbasento con quel ‘qualcosa si muove” legato alla Zes, all’infrastruttura ferroviaria e logistica.” Abbiamo raggiunto alcuni obiettivi- dice il sindaco. L’amministrazione comunale ci sta lavorando da due anni alla ripresa della Valbasento, con proposte e iniziative, legate alla transizione energetica. Ci siamo attivati per la candidatura all’interno del nodo del Consorzio industriale con fondi Fsc per 25 milioni di euro, suddivisi in due lotti, e attendiamo dal ministro Raffaele Fitto il disco verde con la Regione”. Tanto lavoro e con una campagna elettorale alle porte per le regionali 2024. Lisanti tentato a partecipare?. Risposta secca, che sgombera il campo da ogni ”rumor’ sull’argomento. ” No, assolutamente, non mi candido- dice Carmine Lisanti. Continuo a fare il sindaco, con quanti stanno condividendo con me questa esperienza. C’è tanto da fare per Ferrandina e per il comprensorio e in tre anni di mandato che restano è giusto andare avanti spediti”. Buon lavoro.