L’invito della ”Pasionaria” Manuela: al voto in difesa della nostra storia

Una riflessione di buon mattino rivolta a quanti, con il cuore di una antica militanza a Sinistra (da costruire), sindacalista ( da rilanciare) e antifascista ( da diffondere) a tutela della storia e della memoria di una Basilicata, che da tempo ha perso autonomia decisionale sul suo futuro. E Manuela Taratufolo lo fa con passione, consapevole che la deriva a Destra nel Paese e in Basilicata, significa rinnegare le nostre radici, legate all’impegno di quanti ci hanno messo faccia, cuore e anche la vita per il cambiamento: da Scotellaro a Carlo Levi ,dai contadini delle lotte per la terra di Montescaglioso a quelle antifasciste del 1943 alla rivolta contro il sito unico nucleare di Scanzano Jonico del 2003, fino a quelle degli operai della Stellantis di Melfi e dei giovani che continuano ad andar via. Manuela rilegge quelle pagine, con il tono e la coscienza di quanti non dimenticano la nostra storia e, più in generale, la Costituzione che va difesa e applicata, più che stravolta da riforme di taglio autoritario e disgregante che ricalca quel Piano di riforma democratica, che era tra gli obiettivi della P2 di Licio Gelli. Domenica e lunedì, ma anche alle europee, in difesa della nostra storia, della memoria della Basilicata e del Paese.



LE PAROLE DI MANUELA

“In un momento di certo molto delicato vissuto nella mia Regione, vorrei ricordare a tutt* noi LA NOSTRA STORIA, partendo da queste foto emblematiche del 23 novembre 2003 in cui la MIA organizzazione, la CGIL fu, come sempre accade, in PRIMA LINEA e fu fautrice di quella battaglia insieme a tante associazioni e a CISL e UIL. In questo momento, bisogna ricordare che la Basilicata: è la terra che ospitò CARLO LEVI,

è la terra di ROCCO SCOTELLARO,

è la terra delle lotte contadine per liberare le terre dal latifondo,

è la terra che ha detto no alle scorie nucleari che la DESTRA senza il minimo scrupolo aveva deciso di imporci,

è la terra dei 21 giorni di MELFI e della Resistenza operaia

è la terra del 21 settembre 1943 che ha detto, insorgendo a MATERA, NO AL FASCISMO. Siamo un popolo resistente e antifascista nel DNA. Un popolo con questi valori deve dire con coraggio e senza il minimo dubbio NO ALLA DESTRA. E deve pretendere VOTANDO che CAMBIARE SI DEVE E SI PUÒ. IN QUESTO MOMENTO BISOGNA ARGINARE LA DERIVA A CUI SI È ASSISTITO. I CAMBI DI CASACCA SENZA SCRUPOLO SONO UNA OFFESA ALLA NOBILE STORIA DI QUESTA REGIONE. Abbiamo bisogno di ritornare alla POLITICA che guarda alle persone e ai bisogni, alla politica che agisce per le persone, per il bene comune, per l’ interesse generale. Abbiamo bisogno della POLITICA che ha in priorità di fare funzionare la sanità, le scuole, e che promuova lo sviluppo di questa regione nel rispetto delle potenzialità elevate della nostra regione che sono tante e vanno valorizzate e non impoverite. Abbiamo bisogno di ritornare alla POLITICA che rispetta IL LAVORO, I DIRITTI, LE TUTELE, LA SICUREZZA. La DESTRA finora non ha fatto nulla di tutto ciò. E non potrà farlo. Perché non rientra nella sua cultura.



GUARDIAMO ALLA NOSTRA STORIA. NON RINUNCIAMO A DIFENDERE LA NOSTRA TERRA COME ABBIAMO FATTO OGNI VOLTA CHE DEMOCRAZIA E LIBERTÀ SONO STATE MESSE IN PERICOLO. Stop ai trasformismi. Stop alla destra. SCATTO DI RENI PER DIFENDERE LA NOSTRA STORIA E PER PRETENDERE RISPETTO DELLA NOSTRA STORIA E DELLA NOSTRA DIGNITÀ DI PERSONE LIBERE E ANTIFASCISTE.”