I casi Durigon, sottosegretario dell’attuale governo e di Vattani nominato ambasciatore a Singapore, nonchè quello di Tisci, presidente dell’Arpab, stanno a dimostrare a livello nazionale e locale l’esplodere di una questione che è di primaria importanza: lo sdoganamento della cultura neofascista e la convinzione dei suoi esponenti di poter oramai farne vanto in modo sfrontato. Dimenticando di essere uomini delle istituzioni, di una Repubblica che ha l’antifascismo nel suo dna. La situazione ha raggiunto un livello che dovrebbe allarmare i democratici e pretendere da chi sta a capo delle due istituzioni in questione (nei casi citati: Draghi e Bardi) di accompagnare alla porta questi tre personaggi se non hanno loro stessi (ma è difficile che ne sentano la necessità) il buon gusto di farsi da parte.

Sono questi i tre casi ultimi in ordine temporale di una sequela di atti ed episodi che, anche se solo considerati singolarmente dovrebbero essere sufficienti a preoccupare qualsiasi cittadino sensibile allo spirito della Carta repubblicana, e che se presi nel loro insieme appaiono essere anelli di un’unica catena che mette in discussione i fondamentali del nostro sistema democratico.

Eccone un florilegio (come riepilogato dal Presidente dell’ANPI Pagliarulo): “la commissione toponomastica del Comune di Alessandria propone di intitolare una via ad Almirante. Alessandria è Medaglia d’oro per la Resistenza ed è la città ove ha trascorso la vita Carla Nespolo, compianta presidente nazionale Anpi. Aggiungo che l’attribuzione di strade e piazze al nome di Almirante è già avvenuta e sta avvenendo in altri luoghi. Recentemente si è svolto a Todi un sedicente festival della cultura promosso da CasaPound col patrocinio del Comune e dell’Assemblea legislativa della Regione Umbria. In alcune località i rappresentanti istituzionali hanno partecipato a cerimonie in memoria dei militi di Salò. A Gorizia si celebrano sempre in Comune i fasti della X MAS alla presenza dei suoi labari. L’assessore veneta Elena Donazzan, già nota per una performance canora di “Faccetta nera” in una radio, ha celebrato il 25 aprile nel luogo dove morirono 14 nazisti. Si discuterà prossimamente in Parlamento un disegno di legge che in sostanza equipara le foibe alla Shoah, mentre negli scorsi anni i due Consigli regionali di Friuli Venezia Giulia e Veneto hanno approvato due mozioni che sanzionano la libertà di ricerca storica. L’assessore siciliano Alberto Samonà, autore di versi inneggianti alle SS, scrive la prefazione ad un volume dedicato a Leonardo Sciascia (!) e presentato nel centenario della sua nascita.”

Ad esse, come dicevamo, si sono innestate le due vicende nazionali forse più emblematiche. E’ stato nominato ambasciatore a Singapore il diplomatico Mario Vattani, fascista dichiarato e non pentito: come può un fascista conclamato rappresentare la repubblica antifascista?

E il sottosegretario al MEF Claudio Durigon che propone di rinominare a Latina il parco Falcone e Borsellino ad Arnaldo Mussolini, fratello tangentaro del Duce, come può essere compatibile con il suo giuramento sulla Costituzione antifascista e dunque con la sua permanenza nel governo della Repubblica?

Il filo nero che accomuna tutti gli episodi ricordati è una rivalutazione del fascismo e la presa di distanza dalla Resistenza, il pilastro fondante della democrazia in cui viviamo.

E’ un quadro allarmante, proprio per il fatto che molti protagonisti di tali episodi siedono all’interno delle Istituzioni per cui servirebbe una chiara e netta risposta democratica con una chiara pretesa che da parte di costoro vi sia un rispetto del patto costituzionale. Altrimenti non possono essere degni di rappresentarle ai diversi livelli e nei diversi ruoli.

Si provveda subito ad una modifica della legge sulla toponomastica, affinché si vieti l’attribuzione di nomi di personalità fasciste, razziste e naziste. Ma -soprattutto- ci aspettiamo che il presidente Draghi dia corpo alle parole pronunciate lo scorso 25 aprile: “Libertà e diritti che non sono conquistati per sempre e non sono barattabili con nulla. Sono più fragili di quanto non si pensi.

Non dobbiamo rivolgerci soltanto ai giovani ma a tutti i nostri concittadini. Perché il dovere della memoria riguarda tutti. Nessuno escluso.

Assistiamo oggi, spesso sgomenti, ai segni evidenti di una progressiva perdita della memoria collettiva dei fatti della Resistenza, sui valori della quale si fondano la Repubblica e la nostra Costituzione, e a troppi revisionismi riduttivi e fuorvianti. Ecco perché questa ricorrenza non deve invecchiare, non deve subire l’usura del tempo.

Nel conoscere in profondità la storia di quegli anni, del fascismo e dell’occupazione nazista, saremo più consapevoli dell’importanza dei valori repubblicani e di come sia essenziale difenderli ogni giorno.

Constatiamo inoltre, con preoccupazione, l’appannarsi dei confini che la Storia ha tracciato tra democrazie e regimi autoritari, qualche volta persino tra vittime e carnefici. Vediamo crescere il fascino perverso di autocrati e persecutori delle libertà civili, soprattutto quando si tratta di alimentare pregiudizi contro le minoranze etniche e religiose.

Il linguaggio d’odio, che sfocia spesso nel razzismo e nell’antisemitismo, contiene sempre i germi di potenziali azioni violente. Non va tollerato. È una mala pianta che genera consenso per chi calpesta libertà e diritti – quasi fosse un vendicatore di torti subiti – ma diffonde soprattutto il veleno dell’indifferenza e dell’apatia.

La senatrice Liliana Segre ha voluto che la scritta “Indifferenza” fosse messa all’ingresso del memoriale della Shoah di Milano per ricordarci che, insieme ai partigiani e combattenti per la libertà, vi furono molti che si voltarono dall’altra parte in cui – come dice lei – è più facile far finta di niente.

Nell’onorare la memoria di chi lottò per la libertà dobbiamo anche ricordarci che non fummo tutti, noi italiani, “brava gente”. Dobbiamo ricordare che non scegliere è immorale per usare le parole di Artom. Significa far morire, un’altra volta, chi mostrò coraggio davanti agli occupanti e ai loro alleati e sacrificò sé stesso per consentirci di vivere in un Paese democratico.”

Insomma, Presidente Draghi è l’ora delle decisioni, le sue, che tardano ad arrivare (sui casi Durigon e Vattani) per dare corpo e sostanza alle sue parole e per riportare il tutto sulla strada tracciata da chi ci ha regalato questa libertà di cui godiamo oggi. Prima che sia tropo tardi.