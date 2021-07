La mozione approvata in consiglio comunale , che prevede l’interprete per la lingua dei segni nei diversi ambiti dell’amministrazione cittadina, è senz’altro una novità positiva per coinvolgere tutti i cittadini nella gestione della cosa pubblica, facendo comprendere quel che si dice o intendere fare su questo o quell’argomento – ricorrendo alla Lis- a quanti hanno oggettive difficoltà di comunicazione. L’iniziativa, promossa da alcuni consiglieri, colma una lacuna. Ma ora si tratta di concretizzare questo percorso, utilizzando le professionalità necessarie in tutte quelle situazioni che possono contribuire a facilitare i rapporti con la gente. Nella nota girata da Antonio Serravezza la giusta evidenza sull’argomento. Attendiamo sviluppi.

DAL CONSIGLIO COMUNALE ALLE ASPETTATIVE DELLA CITTA’



Nella seduta di giugno scorso del Consiglio Comunale di Matera è stata approvata all’unanimità la mozione a firma di diversi consiglieri comunali (prima firmataria la consigliera Lucianna Stigliani di Verdi-Europa Verde) avente ad oggetto: “Riconoscimento della lingua dei segni in tutti gli ambiti della Amministrazione della Città di Matera” che prevedere l’interprete LIS come figura professionale all’interno del Comune di Matera e prevedere la presenza di un interprete della Lingua dei Segni Italiana (LIS) durante le sedute delle Consiglio Comunale di Matera e in tutti gli eventi-incontri pubblici promossi dall’Amministrazione. Ancora questa figura molto importante non e’ presente durante gli ultimi Consigli Comunali trasmessi in video.

La figura dell’interprete LIS, a prescindere dalla sua presenza durante tutte le manifestazioni pubbliche, dovrebbe essere presente in video durante tutte le trasmissioni dei notiziari dell’emittente locale oltre ad essere presente durante le mostre e giri turistici nei Sassi.

Le figure professionali abilitate alla lingua dei segni non mancano a Matera ma sono pochissimo utilizzate lasciando un vuoto nella vita pubblica e quotidiana della nostra citta’ internazionale e turistica costringendole ad essere richieste da altre realtà fuori regione e quindi ad emigrare. Nella nostra citta’ abbiamo tantissime figure professionali di alto profilo che non riescono ad inserirsi nel nostro tessuto pubblico e privato che potrebbero aggiungere prestigio e una qualità di vita migliore a tutta Matera e provincia. Molte volte e’ difficile comprendere le ragioni di queste chiusure mentali che, se non cambiano, non regaleranno a Matera quel di piu’ oltre a quando e’ riuscita a costruirsi in questi ultimi anni con la sola forza dei privati.