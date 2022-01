Ormai la presenza di un interprete Lis è diventata figura familiare nei notiziari tv e nei convegni (covid permettendo) per consentire alle persone sorde in particolare di seguire quanto viene detto o letto in un determinato contesto. E non sarebbe male che questa figura entrasse a far parte anche delle funzioni e delle attività del Comune di Matera. A sollecitarlo, come riporta la nota di Antonio Serravezza, la consigliera comunale Lucianna Stigliani, dopo l’approvazione di una mozione in consiglio comunale. Tutti d’accordo. Ora seguano atti conseguenziali.



LA NOTA DI SERRAVEZZA

Nella seduta di giugno scorso del Consiglio Comunale di Matera è stata approvata all’unanimità la mozione a firma di diversi consiglieri comunali (prima firmataria la consigliera Lucianna Stigliani di Verdi-Europa Verde) avente ad oggetto: “Riconoscimento della lingua dei segni in tutti gli ambiti della Amministrazione della Città di Matera” che prevedere l’interprete LIS come figura professionale all’interno del Comune di Matera e prevedere la presenza di un interprete della Lingua dei Segni Italiana (LIS) durante le sedute delle Consiglio Comunale di Matera e in tutti gli eventi-incontri pubblici promossi dall’Amministrazione. Ancora questa figura molto importante non e’ presente durante gli ultimi Consigli Comunali trasmessi in video.

La figura dell’interprete LIS, a prescindere dalla sua presenza durante tutte le manifestazioni pubbliche, dovrebbe essere presente in video durante tutte le trasmissioni dei notiziari dell’emittente locale oltre ad essere presente durante le mostre e giri turistici nei Sassi.



Le figure professionali abilitate alla lingua dei segni non mancano a Matera ma sono pochissimo utilizzate lasciando un vuoto nella vita pubblica e quotidiana della nostra citta’ internazionale e turistica costringendole ad essere richieste da altre realtà fuori regione e quindi ad emigrare. Nella nostra citta’ abbiamo tantissime figure professionali di alto profilo che non riescono ad inserirsi nel nostro tessuto pubblico e privato che potrebbero aggiungere prestigio e una qualità di vita migliore a tutta Matera e provincia. Molte volte e’ difficile comprendere le ragioni di queste chiusure mentali che, se non cambiano, non regaleranno a Matera quel di piu’ oltre a quando e’ riuscita a costruirsi in questi ultimi anni con la sola forza dei privati.