L’indecente “contesa da pollaio” nel centro destra di governo lucano

E’ oramai una lotta senza quartiere e senza un minimo di decenza e rispetto nei confronti degli elettori -specie quelli che li hanno votati- i quali assistono allibiti ai colpi che si infliggono senza soluzione di continuità gli esponenti dei partiti di centrodestra che siedono sugli scranni del Consiglio regionale. E sono colpi duri e sotto la cintola, tesi a tramortire l’avversario -dunque non più alleato. E allora perchè continuano a stare nella stessa maggioranza di governo? perchè tengono in ostaggio il popolo lucano in nome di una promessa di cambiamento evidentemente non mantenuta?

Ed in effetti è proprio Massimo Zullino che ora, a fronte dell’ultima di una serie di bordate del Vice presidente del consiglio Francesco Piro al Presidente Cicala sbotta e dice che è oramai “ineludibile e non più rinviabile” un “chiarimento politico” per quella che oramai è diventata una “contesa da pollaio“.

Ed anche all’interno dei medesimi partiti non mancano le polemiche “on air” come quella di qualche giorno fa sollevata da Gianmichele Vizziello circa la opportunità che il suo camerata di partito Leone fosse -a Policoro- candidato nella stessa lista a fianco ai leghisti….. dopo la vicenda Merra.

Ma tant’è. Ed ecco nell’ordine:

Comunicato Stampa del Consigliere Zullino: «Chiedo scusa io per i membri dell’ufficio di Presidenza»

“Lo spettacolo offerto, ormai da troppi giorni, ai nostri concittadini appare oltremodo indecoroso e inverecondo. In particolare addolora la ferita inferta, a titolo gratuito, alla credibilità e al decoro stesso della massima Istituzione regionale, mortificata da beghe di cortile e, in taluni accenti, da suburra.

Scelte infelici compiute in tempi recenti inseguendo illusorie quadrature politiche che vengono oggi al pettine e di cui io stesso ebbi a fare un intervento in Consiglio augurando la fine delle diatribe su sterili personalismi. Per questo, chiedo io per loro scusa ai lucani, per ciò che sta accadendo all’interno dell’ufficio di presidenza del Consiglio Regionale. La realtà impone oggi di prendere atto che non è possibile sottrarsi ad una più seria considerazione delle qualità personali di coloro che sono stati chiamati a servire le Istituzioni, prescindendo dalla rigorosa valutazione del loro “àgere” politico e, soprattutto, istituzionale.

Non può interessare e, ancor meno, appassionare il presunto “merito” della contesa da pollaio a cui siamo costretti ad assistere. Ciò che appare oltremodo chiaro è che da tali miserevoli polemiche personali si può sperare di uscire soltanto attraverso un ineludibile e non più rinviabile chiarimento politico.

Ed è appunto uno sbocco politico che sento il dovere di chiedere rivolgendo un accorato appello al Presidente della Giunta regionale unitamente alle segreterie politiche dei partiti di maggioranza.

09/06/2022

Massimo Zullino,

Vice segretario Lega Basilicata

.…e quello precedente di Piro: “Cicala con le spalle al muro costretto a convocare l’Udp”

Il Vice Presidente: “Ancora una volta il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata dimostra di essere uno strano personaggio. Nell’odg del 10 giugno invece di dare priorità agli indennizzi dei collaboratori dei gruppi che non vengono pagati da mesi, dà priorità agli attestati di stima”

“Dopo 40 giorni di ‘calvario’ Carmine Cicala, che fino a ieri non voleva convocare l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale perché minoranza nello stesso ufficio, con le spalle al muro è stato costretto a convocarlo”. Lo afferma il Vice Presidente dell’Udp, Francesco Piro, rispetto alla convocazione dell’organismo consiliare da parte del Presidente del Consiglio regionale della Basilicata: “Un Presidente oramai alla deriva che non gode della stima di nessuno”.

“Ancora una volta – precisa Piro – Cicala dimostra di essere uno strano e ambiguo personaggio. Nell’ordine del giorno di venerdì 10 giugno prossimo invece di dare priorità agli indennizzi dei collaboratori dei gruppi consiliari che, a causa del suo comportamento, non vengono pagati da mesi, dà priorità agli attestati di stima consegnati dal Vice Presidente”.

“Uno strano bambino, triste e arrabbiato – conclude il Vice Presidente del Consiglio regionale – perché non invitato alla consegna degli attestati. Non sarà invitato nemmeno alla consegna dei nuovi attestati programmati per domani. La sua figura insofferente non è gradita. Si faccia da parte per il bene e l’onore del Consiglio regionale della Basilicata”.

Potenza, 8 giugno 2022

…infine il Comunicato Stampa di Vizziello che scrive – “Quando si fa politica occorre essere coerenti: la Lega non può far parte della lista di Rocco Leone a Policoro”

“In merito alla questione elezioni comunali di Policoro e alla partecipazione della Lega, do il pieno sostegno e la massima condivisione al vice segretario regionale Massimo Zullino, che fa un’analisi politica, come è giusto che sia, tesa a salvaguardare l’onorabilità del partito.

La presenza di leghisti all’interno della lista capeggiata da Rocco Leone, per le note vicende che hanno visto un’assessore della Lega, Donatella Merra, bersaglio di frasi volgari, pronunciate in consiglio regionale, appare, oltre che inopportuno sul piano politico, inaccettabile anche su quelli etico ed estetico.

Il fatto in se contrasta fortemente con le precedenti prese di posizione, molte delle quali pubbliche, del capogruppo in regione e dello stesso senatore Marti, che ammette indirettamente l’errore quando afferma, in una recente intervista, che sarebbe stato più opportuno far capo ad altre liste afferenti al sindaco Bianco Enrico, per evitare quanto meno l’imbarazzo; un modo indiretto per ammettere che si è fatto un errore, e anche grave.

Nella vita la coerenza delle idee e la consequenzialità delle azioni pagano sempre, se rispettate; in politica ancora di più.

Si tenta goffamente di giustificare una posizione ufficiale della Lega contrariamente a quanto deciso invece nella chat interna del gruppo Lega che conferma la tesi mia e di Zullino sull’inopportunità della presenza di leghisti nella lista capeggiata da Leone men che meno da presunti segretari cittadini di cui nessuno ha contezza. Strana anche l’asserzione che Zullino non conoscerebbe l’area Materana dato che egli riveste un ruolo Regionale e, anzi, è molto presente anche su Matera ma, quand’anche volessimo credere a simili affermazioni, anche io da Materano non ero a conoscenza di tale ruolo. Ma fosse anche vero, sarebbe ancora più imbarazzante.

Zullino inoltre non fa nomi nel suo comunicato, ma enuncia una chiara linea politica in perfetta coerenza con il segretario Salvini.

Il sen. Marti dovrà spiegarci come mai, nella nostra regione dove, anche per sua stessa volontà (o incapacità), non esiste un organigramma di partito, non vi è alcuna strutturazione della lega sui territori, pur avendo eletto sei consiglieri regionali, di tanto in tanto spuntano referenti (autoreferenti?) cittadini che secondo una logica tutta da interpretare, dovrebbero far identificare l’elettorato della Lega.

Il lavoro di Zullino va esattamente nel solco del recupero di pezzi di storia della Lega lucana nel tentativo di rimediare agli errori altrui che hanno visto, per esempio, la fuoriuscita dal gruppo regionale della Lega di Coviello prima e della consigliera Sileo successivamente.

Io stesso sono approdato nel gruppo Lega in Regione per evidente condivisione politica delle posizioni assunte, in questi tre anni di consiliatura, da Massimo Zullino.

Basti ricordare, una su tutte, la battaglia sul cambio di governance del consorzio di bonifica che i lucani ci chiedono a gran voce e che la Lega ha preso come impegno in campagna elettorale. Così come occorre ricordare a Marti l’impegno assunto, in sede di verifica della giunta regionale, della modifica della “Pieni Poteri” e il “Piano Sanitario”. Occorrerà ancora una volta coerenza e consequenzialità per mantenere questo impegno. Io e Zullino ci saremo.”

06/06/2022

Gianmichele Vizziello