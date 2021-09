E’ in corso, da tempo in verità ma si è incattivito di più ultimamente, l’attacco concentrico da destra ad una delle migliori misure di civiltà di cui si è dotata l’Italia per aiutare chi è in difficoltà. Ed assume i connotati dell’indecenza quando a proferire frasi contro i percettori di questo sostegno sono soggetti che lo fanno dall’alto dei loro gonfi portafogli, magari di danaro pubblico. Lo stesso danaro che per rimpinzare loro o i loro amici va bene spendere, ma non va bene se è indirizzato ai meno fortunati.

Ultima in ordine di tempo a farlo è la Meloni con la sua sconcia affermazione: “Il reddito di cittadinanza è metadone di Stato“, proprio lei che alla greppia di questo Stato mangia da sempre. Una conferma della subalternità storica alla classe padronale della destra e che viene esplicitata anche in questo caso con l’assimilazione dei beneficiari della misura a dei drogati per giustificare la sua pretesa di togliere a loro queste sovvenzioni per darle alle imprese. Imprese che fanno solitamente man bassa di contribuzioni statali salvo poi rifiutare di essere sanzionate quando delocalizzano, licenziando qui in Italia.

Contro il reddito di cittadinanza ci sono anche i due Matteo nazionali. Quello che prima l’ha approvato quando era al governo ed ora lo rinnega, mentre l’altro che pontifica contro questo sostegno alla povertà dal ponte di qualche yacht da ricconi e lancia persino un referendum per abolirlo (lui notoriamente così fortunato con i referendum). Auguri.

Una campagna basata non sui dati oggettivi ma su falsità. Come quella che sarebbe la causa della difficoltà a trovare manodopera da talune imprese. E non i bassi salari. L’organo di Confindustria, il Sole 24 Ore, ha scritto addirittura che gli “imprenditori in crisi di organico” sono ora costretti a “pagare di più il personale”. Insomma, poveracci, devono rinunciare alla pretesa di far lavorare la gente per meno di 580 euro al mese. Non vi sembra una grande indecenza? Non vi sembra che uno dei meriti del reddito di cittadinanza sia stato quello di far emergere questa vergogna dei bassi salari?

Ed anche la storia che i percettori di questo beneficio non siano stati avviati al lavoro è falsa. Ad ottobre 2020, malgrado la pandemia, ben 350mila beneficiari avevano firmato almeno un contratto: il 32% su 1,1 milioni tenuti al Patto per il lavoro.

E si, perchè, gli altri 2,6 milioni di beneficiari sono minorenni, inabili o anziani. Si pretende che anche questi vadano a lavorare?

Insomma come ha ricordato il presidente dell’Istat Blangiardo: “L’anno scorso i nuclei familiari percettori di almeno una mensilità di Reddito di cittadinanza sono stati circa 1,6 milioni, per 3,7 milioni di persone coinvolte, per un importo medio mensile di circa 530 euro . Nel 2020 il RdC ha erogato circa 7,2 miliardi, mentre con il Reddito di emergenza si è aggiunto un altro miliardo per aiutare 425mila nuclei familiari, che hanno percepito mediamente 550 euro al mese“. E’ ha anche aggiunto che :”In tutti i paesi OCSE esistono misure di contrasto alla povertà di carattere universalistico, il problema è come calibrare queste misure con complementari politiche per l’impiego“.

Il tutto per 7-8 miliardi l’anno, solo le briciole della montagna di spesa pubblica quasi tutta già riservata a lor signori di Confindustria, a cui sono andati ben 120 miliardi di sussidi Covid.

Tutti Robin Hood al contrario, dunque, queste belle personcine che vogliono togliere ai poveri anche quelle briciole per darle ai ricchi. Che vogliono togliere questo misero sostegno ad un esercito di emarginati sociali additati ogni giorno come truffatori e fannulloni da divano, invece che considerarli esseri umani con la loro dignità e cittadini con i loro diritti.

Il Reddito di cittadinanza lo prendono finti poveri e lavoratori in nero? Certo, può essere. Come con le pensioni di invalidità ad esempio. Ma qualcuno ha mai pensato di abolirle? No perchè come in tutte le misure di welfare ci sono sempre stati i furbi che quando vengono scoperti, sono denunciati e ne pagano le conseguenze.

Certo se ci fosse il lavoro a nessuno servirebbe il reddito di cittadinanza, ma è in corso una pandemia e ed è dimostrato che se non ci fosse stata questa misura molte persone sarebbero stati senza sostegno e disperati.

Dunque, giù le mani da questa misura (per altro presente in tutta Europa) che andrebbe invece ulteriormente potenziata. Misura di cui bisogna dare onore al merito a Conte e ai Cinque stelle per averlo “imposto” agli allora alleati di governo. Conte e Cinque stelle che hanno costituito (e ancora in parte costituiscono, anche se più appannati) un’anomalia per il sistema di potere sedimentato in Italia che non a caso sta provando a “normalizzare” la situazione.

Prima provocando la caduta del governo Conte (per gestire il bottino del recovery) ed ora con la demolizione di quei provvedimenti che l’hanno contraddistinto con un segno a lui contrario.

Ed è altamente probabile, purtroppo, che alla fine il giochino riesca. Ma non è detto.