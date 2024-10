Liguria: Tutti i partiti perdono voti. Ecco i numeri. Il cdx vince, ma in 92 mila non lo rivotano.

Il primo dato che è emerso ieri alla chiusura delle urne in Liguria è che l’elettorato ha rifiutato in larga parte quanto la politica gli ha proposto. E circa 6 su 10 hanno disertato le urne. Una cosa molto preoccupante. Un dato che non è al centro dei commenti post voto, come meriterebbe. Un dato che viene mascherato parlando delle percentuali conseguite, invece che dei voti reali. Per quanto riguarda i partiti, ad esempio, la percentuale conseguita dal PD è aumentata. E’ diventato il primo partito. Certo. Ma anche in questo che Grande successo? Lo sarebbe, se solo corrispondesse anche ad un aumento di cittadini che lo hanno votato. Ma se la percentuale aumenta e i voti diminuiscono c’è poco da festeggiare. E infatti, come potete vedere dal prospetto che abbiamo approntato, il PD -ad esempio- che è il solo partito nazionale ad aver guadagnato in percentuale e che lo ha fatto risultare il primo in questa competizione con il 28,47%, rispetto alle ultime elezioni europee (ovvero il test per misurare l’appeal del nuovo corso della Schlein) perde comunque oltre quattromila voti. Certo poca roba, ma comunque anch’essa significativa per questa coalizione di centro sinistra che ha perso la posta per meno di diecimila voti.

Infatti, Bucci è vero che ha vinto, ma rispetto alle precedenti regionali si è perso oltre 91 mila elettori per strada. Oltre ad essere stato bocciato nella città di cui è ancora sindaco per qualche ora. I liguri hanno poi anche guastato i festeggiamenti per i grandi successi dei due anni del governo Meloni, riservando al partito della premier una vera debacle: FdI rispetto alle europee quasi si dimezza, perdendo oltre 82 mila voti e passando dal 26,77% al 15,08%. Perdono voti anche FI e Lega. In totale i tre maggiori partiti del centro destra perdono 98.385 voti. Per quanto riguarda Orlando che perde, ma ha conseguito un gradimento maggiore rispetto alle precedenti regionali con un incremento totale della coalizione del centro sinistra di oltre 17 mila voti. Incremento che come abbiamo visto non ha premiato i tre maggiori partner, ovvero il PD (di cui abbiamo già detto), sicuramente il M5S che rispetto alle europee si dimezza e nemmeno se ne giovano Sinistra Italiana-Verdi. Certo, si tratta di due elezioni diverse, ma è significativo il dato in quanto serve a testare il gradimento tra i cittadini di queste forze che giocano una partita importante (chi al governo e chi in preparazione di un fronte di opposizione) sul piano nazionale e che si vedono in larga parte snobbate e costituire seconda scelta rispetto alle tante liste civiche. Dati che dovrebbero far molto riflettere. Invece, facendo un confronto con quanto accaduto quattro anni fa, il primo numero che salta agli occhi è la forbice molto più stretta tra le due principali coalizioni: nel 2020 Toti si era imposto con il 56,13% delle preferenze (383.053 voti) contro il 38,90% del centrosinistra capitanato da Ferruccio Sansa (265.506 voti). Cambiano però gli equilibri, in entrambi gli schieramenti: Cambiamo con Toti Presidente aveva staccato tutti i partiti della coalizione di centrodestra, con il 22,61% delle preferenze, mentre la Lega era il primo partito tra quelli nazionali (17,14%), Fratelli d’Italia a seguire (10,87%) e Forza Italia, “cannibalizzata” dall’ex-delfino, appena un 5,27%. A sinistra, il PD era sempre il primo partito con il 19,89% dei voti, il Movimento aveva avvicinato la quota dei 50.000 volti (7,78%) malgrado la scissione di Alice Merlo, seguivano la lista civica di Sansa Presidente (7,14%), Linea Condivisa (2,47%) ed Europa Verde (1,47%). Le percentuali, alla fine, servono comunque a capire come gli equilibri siano cambiati, in particolare per la maggioranza che pur permane al governo della Liguria.