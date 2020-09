Pubblichiamo a seguire la nota diffusa dalla lista “Liberi” con candidato sindaco Nicola Trombetta, già vice sindaco di De Ruggieri sino al gennaio scorso, che ha visto bene quando, in una intervista durante la campagna elettorale disse: “Schiuma non andrà al ballottaggio“.

La lista ha raccolto al primo turno 1.674 voti, pari al 5,02%, mentre il candidato sindaco ha raggiunto 2.086 voti, pari al 6,04%, beneficiando di 412 consensi personali in più derivati dal voto disgiunto.

Un risultato che, secondo le prime ipotesi di composizione del consiglio comunale, consentirebbe al solo candidato sindaco Nicola Trombetta di entrare in consiglio comunale….ma solo in caso di vittoria di Sassone. In caso contrario rimarrebbe fuori.

E allora se è chiaro e meritorio dire che “la lista Liberi non darà indicazione di disertare le urne” (andare a votare è un dovere oltre che un diritto), non risulta altrettanto chiaro per la Città (che ha diritto di sapere) cosa si intende dire con “si procederà quindi a votare il candidato sindaco che saprà dimostrare nei fatti, oltre che nelle dichiarazioni, la realizzazione dei temi ” considerati “punti di riferimento della propria proposta di governo“.

Quali “fatti” possono realizzare Bennardi o Sassone in questi pochi giorni di campagna elettorale affinché Nicola Trombetta possa indicare ai propri elettori per chi votare al ballottaggio? Nessuno! E’ evidente.

Promesse, certamente si! Promettere di rispettare la distinzione tra funzione politica e funzione amministrativa (che per altro è obbligatoria per legge)? O la promessa di perseguire “chiaramente… anche gli obiettivi programmatici previsti nel programma della lista Liberi“? Ma non è chiara la forma in cui ciò dovrebbe essere manifestata. Vedremo.

E’ sicuramente auspicabile che prima del ballottaggio la Città sappia la decisione finale.

Ma ecco a seguire il testo integrale del comunicato:

“Nessun apparentamento per il ballottaggio”

“Si sono riuniti i candidati della lista Liberi, con il candidato sindaco Nicola Trombetta e gli animatori e promotori del movimento, per esprimere innanzitutto soddisfazione per l’esito elettorale e ringraziare tutti gli i elettori materani per il risultato del 6% del consenso che ci hanno voluto riconoscere liberamente nel segreto dell’urna.

Al termine dei lavori si è deciso di non promuovere alcuna ricerca di apparentamento con i candidati sindaci al ballottaggio, per il rinnovo del Consiglio comunale di Matera.

Tuttavia la lista Liberi non darà indicazione di disertare le urne, perché l’impegno profuso sino ad oggi nelle richiesta di rinnovamento, nella compagine politica cittadina, deve proseguire.

Si procederà quindi a votare il candidato sindaco che saprà dimostrare nei fatti, oltre che nelle dichiarazioni, la realizzazione dei temi che stanno a cuore ai materani, e che la lista Liberi ha sempre considerato punti di riferimento della propria proposta di governo, ovvero: cambiamento; trasparenza nell’azione amministrativa; rinnovamento nei metodi; efficienza della macchina amministrativa; moralità.

Per Liberi è anche importante la distinzione fra le funzioni politiche e le funzioni amministrative: agli amministratori spetta il compito di programmare, indirizzare e controllare mentre ai dirigenti e funzionari spetta il distinto compito di attuare le decisioni politiche, senza sconfinamenti di campo.

Inoltre deve essere chiaramente espressa la volontà perseguire anche gli obiettivi programmatici previsti nel programma della lista Liberi, ovvero: ambiente; periferie; mobilità; connettività; sviluppo; artigianato e consolidamento del turismo esteso alle periferie.

Si intende in questo modo proseguire un percorso di promozione del rinnovamento in primis dei comportamenti dell’agire politico; con queste premesse la lista Liberi voterà quindi un candidato sindaco che non subirà ingerenze o condizionamenti né da Roma né da Potenza, perché quello che ci sta a cuore è la città e la sua autonomia, perché Liberi siamo e liberi intendiamo restare.”