Liantonio: Attenzione, con il voto, a rischio unità regionale

Lo stiamo ripetendo da tempo. La Basilicata, con il voto del 25 settembre, e il taglio dei parlamentari mette a rischio quel che resta dell’unità regionale, affossata dalla mediocrità della classe politica che l’amministrata, come dimostra lo ”strabismo” nella sanità, con il depotenziamento di funzioni negli ospedali provinciali, a cominciare da quello di Matera, e comprensoriale, il taglio dei servizi periferici e la debolezza del sistema infrastrutturale. Una condizione che si associa alla perdita di autonomia decisionale nelle candidature per le politiche 2022. Nino Liantonio, che in un messaggio ricorda la disponibilità a candidarsi per il terzo polo, insiste sui rischi che la provincia di Matera non elegga alcun rappresentante in Parlamento. Colpa del ”Rosatellum”’, della mancata riforma dei collegi, del calo demografico o un segno dei tempi? A trionfare il partito dei magna magna. Una riscossa come nel 1948 a sostegno della filiera scudocrociata? E a ben vedere tra i partiti di oggi di scudocrociati che hanno cambiato l’abito, ma no quello dell’opportunismo, sono tra i responsabili di questo sfascio. E Nino, attento osservatore, conosce uno per uno quanti hanno cambiato casacca in più di una occasione…E non è finita.



Le riflessioni di Nino Liantonio

” Amici vi condivido che avevo dato la mia disponibilità alla candidatura nel terzo polo ( Calenda Renzi, Pizzarotti ) perché le elezioni del 25 settembre 2022 sono le più importanti dal 1948 , infatti con la riduzione dei parlamentari da 945 a 600 la Basilicata passa da 13 a 7 parlamentari. Purtroppo siamo alla Fiera dell’Est dove la passione civile dei liberi e forti è stata calpestata da lobby familiari. L’ unità regionale è in pericolo perché con la probabile elezione di nessun rappresentante della provincia di Matera . La Storia a volte si ripete.A Policoro dei liberi cittadini decisero di votare il Presidente Emilio Colombo alle elezioni europee del 1984 , come protesta nei confronti del candidato segretario Ciriaco De Mita che aveva escluso il Presidente Colombo sia dal Governo Craxi che dalla candidatura alle europee.

Ciao Nino