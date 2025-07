L’ex scuola media ” Volta” siamo al c’era una volta…E tanto degrado!

La sede della ex scuola media ”Alessandro Volta” di via Lucana a Matera è lì con tutto il suo degrado in attesa di volontà, progetti e risorse che la rendano fruibile per funzioni di pubblica utilità. A ricordarcelo è Franco Lasala in una nota dai tanti spunti polemici da vecchio democristiano, nostalgico del senso pratico e dalle competenze dei politici della Prima Repubblica. L’edificio della scuola Volta, che nel secolo scorso aveva formato tante figure di artigiane nella scuola dell’Avviamento professionale, ha subito una lunga fase di abbandono dopo la soppressione delle Medie Inferiori. Usi temporanei ( AAto), pensionati, consumatori), spazi espositivi per Matera 2019 e un progetto Fio Cultura di ampliamento per le attività del Museo Archeologico Ridola sempre in cantiere. E poi, lo ricordiamo per il tanto tempo perso, le ipotesi di riuso e tra queste anche come sede caserma della Polizia Locale, in attesa- a tutt’oggi- di una sede degna di tal nome. Lasala spazia su altri temi: le scadenze e le riscossioni sulle subconcessioni della legge 771/86, argomento rimasto nel limbo… l’edificio della formazione professionale nel Paip , quello dell’ex Provveditorato agli studi di via Montescaglioso che sarebbe dovuto diventare un ostello per la gioventù o similare. Beni comuni, patrimonio immobiliare da mettere a frutto…Senza dimenticare quello che resta inutilizzato nei rioni Sassi e al Piano. Buon lavoro su questi temi alla nuova amministrazione comunale guidata da Antonio Nicoletti.



LA NOTA DI FRANCO LASALA

COMUNE DI MATERA..PIU’ OMBRE CHE LUCI!

A volte mi domando? al bene Comune chi ci pensa, chi programma?

I 32 consiglieri comunali..ognuno strombazza a vuoto (vanno tutti a ruota libera)! Ritornando indietro di un trentennio il Comitato cittadino DC dava le direttive ai consiglieri!

C’è tanto da fare e mi dispiace per l’Avv. De Ruggieri, già Sindaco fino al 2020. L’amministratore deve amministrare come un buon padre di famiglia, eh come se fosse a casa sua.

Eh vengo a De Ruggieri:

a) sub-concessione Sassi.. i primi atti di sub-concessione (durata 30 anni) furono stipulati a fine anni ’80. Orbene sono passati oltre 35 anni tutto è come prima. Non non ci sto!

Vorrei ricordare agli attuali amministratori che i beneficiari dei contributi a pioggia per la ristrutturazione dei “Sassi” furono in primis gli architetti..area comunista e DC. Parliamo di 200/300.000 milioni delle vecchie lire a cranio. Orbene dopo i 30 anni dovevano iniziare a pagare “il fitto”!! Eh, mo pago!



b) Edificio Provveditorato agli Studi.. in stato d’abbandono da tanti anni. Se la Legge consente..vendete la cubatura!

c) Scuola Alessandro Volta: versa in uno stato pietoso! Si butta a terra un tramezzo del Museo Ridola e si amplia il museo!! Ai benpensanti amministratori faccio appello e continuo a dirlo di pensare al BENE COMUNE!!



Al Paip 1 vi è un compendio immobiliare (in fase di ristrutturazione) di proprietà Comunale/Regionale. Orbene in detta struttura continuano a prendere polvere centinaia di quadri ammassati uno su l’altro. Tanto ci vuole ad ampliare il museo??

Sono passati 19 anni dal ritrovamento della famosa ” Balena Giuliana”, furono stanziati se non erro 130 mila euro.. a che punto siamo? C’è una installazione al Museo archeologico ” Domenico Ridola” ma quella istituzione museale e è chiusa per restauri e non si sa quando riaprirà.



Più volte ho segnalato all’arch. Lucia Gaudiano (già assessore ai Sassi) e riconfermata, di dare attuazione agli articoli degli atti in sub-concessione, e alla stessa Gaudiano..sempre su questa testata gli ho sollecitato di sostituire i lampioni dei Sassi (in quelli in ferro battuto), e fare istanze all’Enel e Telecom affinchè i cavi aerei vengano interrati. Fiato sprecato..

Eh tanto difficile ciò??

Franco Lasala